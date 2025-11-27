Banda Studio：住宅美學再進化 踏入層層堆疊的奢華盛宴

【撰文｜王程瀚．圖片提供｜Banda Studio】

在倫敦最尊貴的貝爾格萊維亞（Belgravia）心臟地帶，一棟造價高昂的豪宅悄然矗立，為這座古老城市注入全新的居住美學。這座佔地達366坪的別墅，由當地知名設計事務所Banda Studio精心整修，將英國喬治時代優雅與輕盈並重的新古典風格詮釋得淋漓盡致。

見證藝術與生活的完美融合

踏入室內，首先映入眼簾的是比例和諧的基調。設計師巧妙運用大量石材，在質感與規模間形成獨特視覺張力。起居室中，自然織物與法國設計師Charlotte Biltgen設計的現代弧形Ecume沙發，搭配Banda Studio訂製的微水泥咖啡桌，營造出溫馨和諧的氣息。牆面懸掛的電視櫃採用異國風情的Alpi-Sottsass Grey木飾面，成為另一處引人注目的焦點。

書房則呈現截然不同的氣質，深色調營造出沉穩硬朗的觀感。深棕色洞石木作與煙燻歐洲橡木飾面相得益彰，中央擺放英國家具設計師Fred Rigby打造的烏木辦公桌及訂製黑色熔岩石圓桌，再輔以由奧地利燈具設計師Julius Theodor Kalmar於1950年代設計的稀有黃銅檯燈，以及選自1st Dibs的琺瑯玻璃古董壁燈，為整個房間點亮雅緻光芒。

開放式廚房與餐廳能夠俯瞰私人花園，成為整棟住宅的核心區域。設計團隊巧妙融合古典與現代元素：訂製精緻橡木餐桌搭配丹麥設計師Henning Kjærnulf打造的「Razorblade」羊毛椅，視覺效果令人驚豔。電視巧妙隱藏在美洲胡桃木飾面櫃中，兩側配置懸浮式大理石展示架。中島上方懸掛法國設計工作室Garnier et Linker的白石膏吊燈，牆面藝術作品則出自藝術家Richard Zinon之手。

與廚房相對的酒窖採用深色調設計，煙熏歐洲橡木飾面與石英岩檯面相結合，細節處點綴流暢的黃銅元素，配以紐約家具品牌Apparatus的蝕刻玻璃球形吊燈，營造出內斂雅緻的品酒環境。

感受私密領域的奢華體驗

沿著樓梯深入較低樓層，映入眼簾的是靜謐私享的休閒設施。私人泳池成為寧靜放鬆的理想場所，健身房營造專注運動的熱血氛圍，三溫暖區則是運動後舒緩身心的完美延續。這些精心規劃的休閒設施，完美詮釋當代生活方式中達到身心健康的至高標準。

而寬敞的家庭影院配置深藍色沙發，柔軟舒適，專為極致放鬆而打造。至於會客廳更是精心雕琢的藝術品，以華麗的瑞士De Sede天鵝絨沙發為中心，配合法國Pierre Augustin Rose優雅扶手椅與法國Studio Twenty Seven精緻家具，整體呈現如藝術畫廊般的精緻格調。

主臥室位於二樓，設計團隊以極簡手法打造舒適寧靜的居所。訂製瘤花胡桃木床架環繞睡眠區，丹麥De Le Cuona弧形沙發以濃鬱藍色天鵝絨包覆。橫向牆面展出澳洲設計師Olivia Bossy設計的壁燈及西班牙藝術家Aythamy Armas的標誌性作品。1950年代義大利頂級玻璃品牌Barovier & Toso 出品的Murano玻璃吊燈懸掛其上，與一旁的原始風格日本烏木茶几相得益彰。

其餘臥室展現各具特色的色彩美學，柔霧藍色牆面與精緻米黃色石材床頭櫃相映成趣，床頭點綴澳洲家品牌Mcmullin & Co的現代感鍍鉻檯燈；而帶有泥土氣息的紅褐色牆面則營造出浪漫溫馨的愜意品味。

此外，本案在奢華與實用間達成完美平衡，擁有寬敞戶外領域，包括精心打造的景觀花園及適合戶外宴客的頂樓露台。這些戶外區域不僅提供休憩場所，更成為室內設計理念向自然的延伸。綜觀全案，正如設計師所言：「希望這座明亮的住宅散發畫廊般的精品氣息，每個房間都引導賓客在藝術與家具間展開探索旅程，從而賦予屋主獨一無二的居住體驗。」

(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第160期)

