Banda Studio：住宅美學再進化 踏入層層堆疊的奢華盛宴
【撰文｜王程瀚．圖片提供｜Banda Studio】
在倫敦最尊貴的貝爾格萊維亞（Belgravia）心臟地帶，一棟造價高昂的豪宅悄然矗立，為這座古老城市注入全新的居住美學。這座佔地達366坪的別墅，由當地知名設計事務所Banda Studio精心整修，將英國喬治時代優雅與輕盈並重的新古典風格詮釋得淋漓盡致。
見證藝術與生活的完美融合
踏入室內，首先映入眼簾的是比例和諧的基調。設計師巧妙運用大量石材，在質感與規模間形成獨特視覺張力。起居室中，自然織物與法國設計師Charlotte Biltgen設計的現代弧形Ecume沙發，搭配Banda Studio訂製的微水泥咖啡桌，營造出溫馨和諧的氣息。牆面懸掛的電視櫃採用異國風情的Alpi-Sottsass Grey木飾面，成為另一處引人注目的焦點。
書房則呈現截然不同的氣質，深色調營造出沉穩硬朗的觀感。深棕色洞石木作與煙燻歐洲橡木飾面相得益彰，中央擺放英國家具設計師Fred Rigby打造的烏木辦公桌及訂製黑色熔岩石圓桌，再輔以由奧地利燈具設計師Julius Theodor Kalmar於1950年代設計的稀有黃銅檯燈，以及選自1st Dibs的琺瑯玻璃古董壁燈，為整個房間點亮雅緻光芒。
開放式廚房與餐廳能夠俯瞰私人花園，成為整棟住宅的核心區域。設計團隊巧妙融合古典與現代元素：訂製精緻橡木餐桌搭配丹麥設計師Henning Kjærnulf打造的「Razorblade」羊毛椅，視覺效果令人驚豔。電視巧妙隱藏在美洲胡桃木飾面櫃中，兩側配置懸浮式大理石展示架。中島上方懸掛法國設計工作室Garnier et Linker的白石膏吊燈，牆面藝術作品則出自藝術家Richard Zinon之手。
與廚房相對的酒窖採用深色調設計，煙熏歐洲橡木飾面與石英岩檯面相結合，細節處點綴流暢的黃銅元素，配以紐約家具品牌Apparatus的蝕刻玻璃球形吊燈，營造出內斂雅緻的品酒環境。
感受私密領域的奢華體驗
沿著樓梯深入較低樓層，映入眼簾的是靜謐私享的休閒設施。私人泳池成為寧靜放鬆的理想場所，健身房營造專注運動的熱血氛圍，三溫暖區則是運動後舒緩身心的完美延續。這些精心規劃的休閒設施，完美詮釋當代生活方式中達到身心健康的至高標準。
而寬敞的家庭影院配置深藍色沙發，柔軟舒適，專為極致放鬆而打造。至於會客廳更是精心雕琢的藝術品，以華麗的瑞士De Sede天鵝絨沙發為中心，配合法國Pierre Augustin Rose優雅扶手椅與法國Studio Twenty Seven精緻家具，整體呈現如藝術畫廊般的精緻格調。
主臥室位於二樓，設計團隊以極簡手法打造舒適寧靜的居所。訂製瘤花胡桃木床架環繞睡眠區，丹麥De Le Cuona弧形沙發以濃鬱藍色天鵝絨包覆。橫向牆面展出澳洲設計師Olivia Bossy設計的壁燈及西班牙藝術家Aythamy Armas的標誌性作品。1950年代義大利頂級玻璃品牌Barovier & Toso 出品的Murano玻璃吊燈懸掛其上，與一旁的原始風格日本烏木茶几相得益彰。
其餘臥室展現各具特色的色彩美學，柔霧藍色牆面與精緻米黃色石材床頭櫃相映成趣，床頭點綴澳洲家品牌Mcmullin & Co的現代感鍍鉻檯燈；而帶有泥土氣息的紅褐色牆面則營造出浪漫溫馨的愜意品味。
此外，本案在奢華與實用間達成完美平衡，擁有寬敞戶外領域，包括精心打造的景觀花園及適合戶外宴客的頂樓露台。這些戶外區域不僅提供休憩場所，更成為室內設計理念向自然的延伸。綜觀全案，正如設計師所言：「希望這座明亮的住宅散發畫廊般的精品氣息，每個房間都引導賓客在藝術與家具間展開探索旅程，從而賦予屋主獨一無二的居住體驗。」
(全文來自《Living住宅美學》雜誌 第160期)
其他人也在看
波光蕩漾 恬靜弧畔｜人文風｜43坪
一般基礎收納，風格有點混搭，但以人文風格為主，再利用燈條照明來修飾樑的壓迫感，並且牆面用曲線來做造型。幸福空間 ・ 8 小時前
一秒飛日本 日式暖心養生全齡宅
演拓空間室內設計將北部的設計經驗無縫帶入高雄，並且結合當地需求，為屋主提供最成熟的服務品質。無論是台北還是高雄，設計團隊都會集思廣益，尤其是居家安全6000多條SOP，以及北部最新的材質、工法與技術帶到南部，確保每一個案子都能展現最佳品質。幸福空間 ・ 8 小時前
雲端美式豪宅 隱而不奢的都會主張
經上百張案例圖片縝密歸納、分析，悉心爬梳業主喜好，整合出純白色系、金屬質地和古典線條等關鍵詞彙。外玄關即展現美學意涵與機能相互激盪的花火，如鞋櫃門片靈感源自林口氣候潮濕，藤編材質有助排解濕氣，輔以精心照明，搭載舒適穿鞋椅；天花板隱逸獨立空調、除濕設備，地坪採用耐髒的洞石鋪就；接著視線轉往波光粼粼的金色玻璃磚，隨自然光線灑落，溫馨、愜意油然而生。幸福空間 ・ 1 天前
舒適與奢華兼具！198坪新成屋透天豪宅追求臻至完善迷人生活
豪宅裝潢強調的不只是奢華，而是品味與細節，詠絮室內設計團隊以多年設計經驗，結合湛設計手法，透過空間尺度的掌握、美學的底蘊，讓豪宅設計更強調整體裝潢美感、高級建材的使用、氣派程度的展現，以及符合美好生活體驗的需求。id SHOW ・ 8 小時前
大火吞宏福苑7棟樓！他絕望告別「燒到了…各位保重」 結局曝光
香港大埔宏福苑26日下午發生火警，火勢迅速延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬，目前死亡人數增至44人、279人失聯。現在網路上瘋傳一段對話，看到有一名受困民眾，發現大火已經燒到自家窗外，絕望在群組留下遺言，「燒到了…各位保重。」三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
（影）啦啦隊隊長2年前KTV遭環抱性騷 自爆「黑人當面向她道歉」
樂天女孩韓籍成員廉世彬昨被爆遭黃姓韓籍經紀人長期騷擾，引發外界關注啦啦隊工作環境安全。職籃啦啦隊《Queens》隊長Amber 今（27日）與海產出席「鱸石共鮮節」活動時，也提到自己兩年前遭遇性騷事件。Amber當年曾被爆在KTV聚會時遭PLG時任代理執行長周崇偉強抱。她今受訪時再次還原當時情況，坦自由時報 ・ 4 小時前
屈中恆赴陸遭嗆劣跡藝人！Vicky出面揭他失業「收入慘況」：壓力很大
57歲藝人屈中恆2006年因為吸食大麻，8月他與導演賴聲川前往中國宣傳《寶島一村》舞台劇，結果遭到觀眾嗆聲是「劣跡藝人」，事後遭到換角。如今事隔3個月，老婆Vicky昨錄影受訪坦言收入大受影響，目前就是先穩固台灣市場，希望可以有更多機會再開拓財源。蔡維歆三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
蔡依林認罹「1惡疾」醫示警：1年內中風機率急升131%
45歲天后蔡依林維持好身形，近來不只發行全新專輯、推出Podcast節目《Pleasure Talks》，年底將首次攻大巨蛋，門票一開賣就引爆搶票潮。她日前在Podcast中談及9點半睡覺的好處之後，並透露早睡的真實原因，證實曾得過「皮蛇」（帶狀皰疹）。醫師提醒，心血管疾病患者為帶狀疱疹高風險族群外，研究指出，45歲以上患者罹患帶狀皰疹後，一年內中風風險提高131% 。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
一秒認出！韓網紅神還原台灣旅客「4特徵」，網笑翻：看到自己
一位曾在韓國免稅店工作的韓籍網紅分享，通常店員不會把台灣旅客認錯，因為台灣人有4個非常明顯的特徵造咖 ・ 1 天前
不是竹棚？宏福苑居民曝香港大火「最初起火點」：一棟一棟燒起來
香港新界大埔屋苑「宏福苑」26日下午發生嚴重火警，火勢延著外牆搭建的竹棚一路往上延燒，7棟逾30層樓大廈瞬間被大火吞噬。居民黃小姐透露，火災起源是外面正在進行維修的住宅樓，隨後燒到外面的竹棚架及圍網，當時天氣乾燥又有風，「就這麼一棟一棟燒起來了。」三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
又有冷空氣來了！這天有望迎首波大陸冷氣團 入冬以來最有感降溫
今（27）日受東北季風影響加上水氣增加，各地雲量偏多，桃園以北、東半部及恆春半島有局部短暫雨，南部地區、中部山區及新竹、苗栗也有零星短暫雨，南部、東半部地區及中部山區整天都有機會下雨。氣象粉專也示警，這天開始冷空氣強度將更強，有機會達首波大陸冷氣團強度。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
明天清晨急凍14度！「兩波季風接力」週末又回暖、下週再轉濕冷
[FTNN新聞網]實習記者何宜蓁／綜合報導未來一週台灣將連續受到兩波東北季風影響，加上天琴颱風外圍水氣干擾，天氣變化相當明顯。今（27日）北台灣、屏東與恆...FTNN新聞網 ・ 5 小時前
母過世留老房「賣還是不賣」兄妹鬧翻！房產繼承僵局無解？律師揭3策略：有人不同意也能賣
台灣正迎來資產交接潮，據內政部統計，今年光是上半年，全國建物的繼承移轉量，就多達3.9萬棟，寫下同期新高，然而子女繼承到房產只是第一堂課，如何圓滿處理才是真正的難題，有律師分享實際案例，一位母親在過世後，將老房繼承給子女，兄弟姐妹卻因為對處置的想法不同，結果引發紛爭，究竟有哪些方式，可以解決這類僵局？Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 1 天前
《他為什麼依然單身》女主角「朱珠」是誰？家世超顯赫、曾連續8年入選全球百大最美，41歲「人間富貴花」產後狂瘦25kg秘訣公開
她曾連續8年（2012-2019）入選美國電影評論網站TC Candler公布的「全球100張最美面孔」，最高排名甚至達到第20名，是備受國際認可的東方美人代表。不過朱珠跟一般女生一樣也面臨過產後肥胖的問題，產後體重曾飆升至80公斤，她依然憑藉著科學的飲食與運動成功甩肉25公斤重回巔...styletc ・ 1 天前
嚴格的自律！52歲鈴木一朗腿拉傷無法示範 「對自己失望」向高中生道歉
體育中心／徐暐喆報導52歲的日本傳奇球星鈴木一朗退休後對自己依舊自律而且相當嚴格，近日前往福岡九州國際大學附屬高中指導學生球員，因自己受傷無法示範，和球員道歉並談到「對自己失望」。FTV Sports ・ 1 天前
泡麵湯喝不完倒馬桶 你也這樣做？廚餘倒馬桶恐爆可怕後果
覺得有點餓、想不到吃什麼，很多人都習慣「乾脆泡一碗泡麵」。可是醫師說喝太多泡麵湯容易高血壓，所以不少人都會將剩餘的泡麵湯直接倒入馬桶或水槽中，不過日本名廚卻說「泡麵湯不能倒馬桶」，家事達人陳映如也附議健康2.0 ・ 10 小時前
香港大火／宏福苑惡火眼前燃燒！「住戶第一視角」流出
國際中心／楊佩怡報導香港大埔宏福苑昨（26日）下午發生史上最慘的「五級大火」，7座柱大樓被燒毀，截至今早7時已經奪走44人性命、279人失聯，不幸罹難的死者中還包含衝火場救援的消防員。這場世紀大火在網路上引發各界關注，其中就流出一段現場住戶的「第一視角」，場面令人怵目驚心。民視 ・ 3 小時前
台灣1條老街「像貧民窟」？網嘆一手觀光好牌被打爛 真實數據曝光
台灣老街往往乘載了數十年來的文化記憶，各有各的特色，吸引旅客前往觀光。但近年來國旅品質卻備受質疑，位於新北市烏來區的烏來老街，近日更是被點名如同貧民窟，引起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
曹錦輝和林益全可能赴中國棒球聯賽打球！運動部長李洋說話了
體育中心／綜合報導運動部長李洋上任後首度前往立法院教育及文化委員會進行業務報告及備詢，針對台灣球員曹錦輝和林益全可能赴中國打球，李洋也提出他的看法。FTV Sports ・ 1 天前
花64元中千萬！小7、全家、全聯發票開出5張千萬大獎 獎落台北桃園與花蓮
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導今年9、10月期統一發票在昨（25）日揭曉，本期7-ELEVEN、全家便利商店與全聯共開出5張千萬大獎；其中，台北有民眾只花64元...FTNN新聞網 ・ 1 天前