BBC也報導「警定調謀殺」！黃明志捲台灣網紅謝侑芯命案，大馬律師逆風揭關鍵





馬來西亞藝人黃明志捲入台灣網紅謝侑芯謀殺案，不只大馬台灣關注，甚至連國際媒體英國廣播公司BBC也跟進報導，這起命案從「猝死」轉為定調「謀殺」的過程，提及黃明志因此遭羈押候審，警方正等待報告確認謝侑芯死因。此外，台灣法醫高大成和律師界，也紛紛發表對命案的看法。

黃明志捲謝侑芯謀殺案！BBC也關注

英國廣播公司BBC報導指出，42歲的黃明志，是最後一位和31歲的謝侑芯一起被目擊的人。謝侑芯的社群媒體經理對BBC表示，當時她在馬來西亞，是為了和黃明志討論拍攝商業影片內容。

BBC報導提及案情進度，除了黃明志先前被控非法使用和持有毒品後獲准保釋，如今警方重新定調列為謀殺案，而黃明志遭到重新拘留協助調查。此外，BBC引述了馬媒報導謝侑芯的死亡日期與死亡過程，包括黃明志當天遭到逮捕，是因為在案發飯店現場，發現了疑似搖頭丸的藍色藥丸，即使黃志明否認吸毒，但檢測結果顯示他的體內含有多種違禁物質，與黃明志的說法不一致。BBC同時報導，黃明志在台灣與中國非常受到歡迎，以諷刺粗俗歌詞風格聞名。

馬來西亞藝人黃明志捲入台灣網紅謝侑芯謀殺案，國際媒體BBC也關注報導。

大馬律師：目前沒有謀殺或誤殺證據

黃明志因涉嫌重大，除了台灣法醫高大成「揭謝侑芯死因2關鍵」，律師劉韋廷提「跨海追訴黃明志3重點」，馬來西亞律師也提出看法。

當中包括《東森新聞》報導馬來西亞律師戴子豪表示，只要碰上毒品，常以「較重罪刑偵辦」。而同為大馬律師陳博雄，則發文逆風理性直言：「至今看不到任何謀殺或誤殺證據」，認為命案經由媒體渲染後「很容易會產生不公平的現象」。

即使解剖報告顯示死者謝侑芯因吸毒導致心臟衰竭，但至今「沒有證據顯示她是在非自願情況下吸毒」，就算有她遭到威逼或誘導服毒，仍難認定威脅者能預見吸毒導致可能死亡的結果，「因此較難構成誤殺」。

陳博雄律師說道：「身為執業律師多年，我不太信任警方和有關單位的說辭，我不會認為黃明志做錯了什麼」、且強調「法律假設所有疑犯無罪，直到被證明有罪」，呼籲停止過度報導：「請不要把命案當成娛樂新聞報導」，輿論別未審先判。

馬來西亞律師陳博雄呼籲理性看待「黃明志捲入台灣網紅謝侑芯謀殺案」。

●造咖提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

