BBC回應川普百億美元訴訟 強調將依法抗辯

英國廣播公司(BBC)針對美國總統川普(Donald Trump)提出的百億美元誹謗訴訟表示，將依法抗辯，並強調相關指控在法律上並不成立。BBC發言人向媒體表示，不會就正在進行的司法程序發表進一步評論。

這起訴訟已在美國佛羅里達州邁阿密聯邦法院立案，除誹謗指控外，也援引佛羅里達州不實暨不公平交易行為法。BBC方面重申，雖曾就剪輯錯誤致歉，但不認為構成法律上的誹謗責任。

這起訴訟提出之際，英國政府啟動對BBC「皇家憲章」(BBC's Royal Charter)的審查程序。該憲章於2027年到期，規範BBC的治理與經費來源。作為審查的一部分，政府公開徵詢意見，針對BBC在新聞準確性上的責任，以及具爭議的經費制度改革。

英國國務大臣金諾克(Stephen Kinnock)強調，政府仍是BBC的「堅定支持者」，並指出BBC已清楚表明，川普的誹謗指控在法律上缺乏依據。

BBC這起案件是川普近年對多家媒體提起法律行動的一環，過去部分案件已經以高額和解告終。