BBC宣布與YouTube達成「策略夥伴關係」新協議

（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國廣播公司（BBC）今天宣布與美國影音分享平台YouTube達成具里程碑意義的新協議，將透過這個平台展示BBC各單位產製的「最佳本土敘事和新聞內容」。

法新社報導，BBC透過聲明表示，其與Google（谷歌）旗下的YouTube達成的「策略夥伴關係」，將聚焦在投資新節目、在YouTube上加強BBC內容的曝光，以及提升新一代英國內容創作者的技能。

即將卸任的BBC總裁戴維（Tim Davie）表示：「讓所有人都能從BBC獲得價值，這點至關重要。而這份具開創性的合作關係，將協助我們以新方式與觀眾產生連結。」（編譯：張正芊）1150122