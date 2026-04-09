BBC批台工廠對移工「囚犯式管理」 勞動關係司長承諾：案件4月裁決確定

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國民黨立委陳菁徽在質詢時揭露，《BBC》等國際媒體已關注台灣移工遭受「囚犯式管理」，甚至出現女性移工被迫住宿、宵禁拍照存證、監控私人感情等侵害人權情事。 圖：陳菁徽辦公室/提供（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院今（9）日召開社會福利及衛生環境委員會，國民黨立委陳菁徽在質詢時揭露，《BBC》等國際媒體已關注台灣移工遭受「囚犯式管理」，甚至出現女性移工被迫住宿、宵禁拍照存證、監控私人感情等侵害人權情事。對此，勞動部勞動關係司長王厚偉回應，相關個案已進行調查，相關裁決調查和確定將在本（4）月確定。

陳菁徽質詢時引述《BBC》採訪內容指出，有女性移工因籌組工會遭公司以「破壞和諧」為由非法解僱，並被要求一小時內搬離宿舍。甚至對女性移工實施高度人權侵害的管理規章。移工被迫交出在台親友的姓名、電話與地址、宿舍規定嚴格宵禁、遲歸者不僅要被罰清掃廁所，還必須拍照存證。陳菁徽表示，這類管理早已逾越「人權紅線」，現行的「外國人生活照顧服務計畫書裁量基準」卻多著重於空間大小等「硬體」規定，對於管理層面的監控行為缺乏約束。

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此外，陳菁徽更點出「懷孕歧視」的嚴重數據。根據國健署與勞保局的統計，2024 年有約 6000 名移工懷孕，竟有高達 78% 的移工因「被勸退」而終止契約返國。她質疑，勞動部發布的「企業防範強迫勞動指引」缺乏執行力，欠缺更強的查核、揭露、還有處罰機制。

針對《BBC》報導的案件，王厚偉表示，該案涉及不當勞動行為裁決，調查與結果預計在 4 月份確定。

勞動部長洪申翰則強調，接軌國際標準是勞動部最重要的原則。他說明，國際勞工組織（ILO）定義的 11 項強迫勞動指標中，台灣在法規面上仍有強化空間。其中的「禁止扣留移工護照及證件」相關修法，勞動部今日已將《就業服務法》修正草案送交行政院會，待其通過之後將送交立法院審議。

針對國際社會最關注的「招聘費（Recruitment fee）」問題，洪申翰表示，勞動部已與美方承諾，將在三年內透過法規明確禁止向移工收取招聘費，以徹底解決抵債勞務（Debt Bondage）的風險。

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