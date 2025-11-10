BBC承認篡改川普演說！總裁「驚人履歷」曝 薪資超驚人決策常出錯

美國總統川普1月6日發表的演講視頻遭篡改剪輯，對此，BBC總裁蒂姆·戴維與新聞執行長黛博拉·特內斯都主動認錯並請辭。圖／白宮臉書

美國總統川普1月6日發表的演講視頻發生被篡改剪輯的事件，對此，英國廣播公司（BBC）總裁蒂姆·戴維（Tim Davie）與新聞執行長黛博拉·特內斯（Deborah Turness）都承認錯誤，並主動請辭。而如今蒂姆·戴維的「驚人履歷」相繼曝光，不僅薪資超驚人，決策更是錯誤百出。

根據外媒報導，白宮新聞秘書卡洛琳·萊維特（Karoline Leavitt）上週在記者會上表示，BBC是「百分之百的假新聞」。隨後，她在社交平台上將自己的發言截圖與BBC宣布戴維辭職的消息並列發布，並附文「Shot」與「Chaser」，引發輿論熱議。

這起事件引發外界對BBC新聞操守的強烈質疑，有評論指出，BBC長期以來面臨的政治偏向與內部紀律問題，已使其公信力受到嚴重損害，這也導致戴維在一連串內部醜聞和新聞造假爭議後，最終選擇自行請辭。

BBC總裁蒂姆·戴維與新聞執行長黛博拉·特內斯都承認篡改川普視頻，並主動請辭。圖／取自東方IC

「向上失敗」的職涯軌跡

現年58歲的蒂姆·戴維出生於倫敦南克羅伊登，就讀於著名的私立惠特吉夫特學校（年學費約5萬英鎊），隨後進入劍橋大學深造。1991年，他加入美國跨國企業寶潔公司（Procter & Gamble）擔任行銷實習生，開啟了他的企業生涯。

兩年後，蒂姆·戴維轉入百事公司（PepsiCo），主導「百事藍」（Pepsi Blue）品牌的歐洲行銷活動。該計畫以高達2億英鎊的預算打造話題，包括將協和式客機漆成百事藍、在和平號太空站懸掛百事橫幅，並邀請超級名模辛迪·克勞馥（Cindy Crawford）與克勞迪婭·希弗（Claudia Schiffer）代言。儘管宣傳聲勢浩大，最終卻被業界評為「失敗的豪賭」。

他曾兩度嘗試進軍政壇，競選倫敦哈默史密斯－富勒姆區議會席位，但均告敗北。

BBC高層崛起：從行銷主管到「鐵氟龍蒂姆」

2005年，蒂姆·戴維加入BBC，出任行銷、傳播與受眾總監，憑藉企業背景迅速在體系內升遷。2009年，他成為音訊與音樂總監，但因試圖關閉BBC Radio 6 Music與BBC Asian Network兩個頻道，引發內部強烈反彈。最終，兩個頻道收聽率不減反增，成為他早期決策爭議的代表。

2012年，BBC因掩蓋主持人吉米·薩維爾（Jimmy Savile）的性侵案而陷入危機，時任總裁喬治·恩特威斯爾（George Entwistle）辭職，戴維臨危受命，擔任代理總裁6個月，負責修復BBC聲譽。

到2019年，他已是BBC Studios負責人，並成為公司薪酬最高的高層之一，年薪達64.2萬英鎊。隔年，他被任命為BBC總裁，接替托尼·霍爾（Tony Hall），儘管此職位的薪資較低（約54萬英鎊），他仍接受調職。據悉，戴維數月前曾婉拒英超聯賽（Premier League）執行長一職，理由是「仍有責任帶領BBC度過危機」。

蒂姆·戴維2019年成為BBC負責人，年薪高達64.2萬英鎊。圖／東方IC

馬拉松跑者的「耐力式管理」

身為一名超級馬拉松愛好者，戴維以毅力與抗壓著稱，而過去2年間，BBC內部接連爆發的醜聞使他備受爭議，從知名新聞主播涉及戀童醜聞、體育評論員政治偏頗發言，到部分主持人涉及性不當行為，乃至30年前威爾斯王妃黛安娜（Diana, Princess of Wales）遭BBC記者以偽造文件誘騙受訪的事件，這些爭議均未迫使戴維辭職。

然而，最終動搖其地位的，是一份長達8000字的洩露文件，該文件由前BBC編輯準則與標準委員會獨立顧問、前記者邁克爾·普雷斯科特（Michael Prescott）撰寫，指控BBC旗下時事節目《全景》（Panorama）篡改了美國總統川普在國會騷亂當天的演講片段，造成他煽動暴力的錯誤印象。

外界批評他在危機中「靠時間熬過下一個醜聞」，導致BBC的紀律與價值觀不斷被侵蝕。更有內部人士形容，在他的領導下，「員工已經無法分辨對錯」。儘管如此，他始終倚賴組織結構與外部風向，成功避免被解職，因而被媒體稱為「鐵氟龍蒂姆」（Teflon Tim）。

辭職後的疑問

戴維辭職後，外界關注BBC是否將啟動內部審查，以釐清多起爭議事件的責任歸屬。他在任期間的薪資與獎金，以及醜聞調查費用，預計將成為議會與監管機構質詢焦點。

儘管批評不斷，支持者仍指出，他的企業化管理曾使BBC的國際業務收入顯著提升。如今，這位從百事藍行銷起家的高薪主管，最終以黯然請辭為其職涯畫下句點。



