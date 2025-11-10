BBC承認篡改川普演說！總裁「驚人履歷」曝 薪資超驚人決策常出錯
美國總統川普1月6日發表的演講視頻發生被篡改剪輯的事件，對此，英國廣播公司（BBC）總裁蒂姆·戴維（Tim Davie）與新聞執行長黛博拉·特內斯（Deborah Turness）都承認錯誤，並主動請辭。而如今蒂姆·戴維的「驚人履歷」相繼曝光，不僅薪資超驚人，決策更是錯誤百出。
根據外媒報導，白宮新聞秘書卡洛琳·萊維特（Karoline Leavitt）上週在記者會上表示，BBC是「百分之百的假新聞」。隨後，她在社交平台上將自己的發言截圖與BBC宣布戴維辭職的消息並列發布，並附文「Shot」與「Chaser」，引發輿論熱議。
這起事件引發外界對BBC新聞操守的強烈質疑，有評論指出，BBC長期以來面臨的政治偏向與內部紀律問題，已使其公信力受到嚴重損害，這也導致戴維在一連串內部醜聞和新聞造假爭議後，最終選擇自行請辭。
「向上失敗」的職涯軌跡
現年58歲的蒂姆·戴維出生於倫敦南克羅伊登，就讀於著名的私立惠特吉夫特學校（年學費約5萬英鎊），隨後進入劍橋大學深造。1991年，他加入美國跨國企業寶潔公司（Procter & Gamble）擔任行銷實習生，開啟了他的企業生涯。
兩年後，蒂姆·戴維轉入百事公司（PepsiCo），主導「百事藍」（Pepsi Blue）品牌的歐洲行銷活動。該計畫以高達2億英鎊的預算打造話題，包括將協和式客機漆成百事藍、在和平號太空站懸掛百事橫幅，並邀請超級名模辛迪·克勞馥（Cindy Crawford）與克勞迪婭·希弗（Claudia Schiffer）代言。儘管宣傳聲勢浩大，最終卻被業界評為「失敗的豪賭」。
他曾兩度嘗試進軍政壇，競選倫敦哈默史密斯－富勒姆區議會席位，但均告敗北。
BBC高層崛起：從行銷主管到「鐵氟龍蒂姆」
2005年，蒂姆·戴維加入BBC，出任行銷、傳播與受眾總監，憑藉企業背景迅速在體系內升遷。2009年，他成為音訊與音樂總監，但因試圖關閉BBC Radio 6 Music與BBC Asian Network兩個頻道，引發內部強烈反彈。最終，兩個頻道收聽率不減反增，成為他早期決策爭議的代表。
2012年，BBC因掩蓋主持人吉米·薩維爾（Jimmy Savile）的性侵案而陷入危機，時任總裁喬治·恩特威斯爾（George Entwistle）辭職，戴維臨危受命，擔任代理總裁6個月，負責修復BBC聲譽。
到2019年，他已是BBC Studios負責人，並成為公司薪酬最高的高層之一，年薪達64.2萬英鎊。隔年，他被任命為BBC總裁，接替托尼·霍爾（Tony Hall），儘管此職位的薪資較低（約54萬英鎊），他仍接受調職。據悉，戴維數月前曾婉拒英超聯賽（Premier League）執行長一職，理由是「仍有責任帶領BBC度過危機」。
馬拉松跑者的「耐力式管理」
身為一名超級馬拉松愛好者，戴維以毅力與抗壓著稱，而過去2年間，BBC內部接連爆發的醜聞使他備受爭議，從知名新聞主播涉及戀童醜聞、體育評論員政治偏頗發言，到部分主持人涉及性不當行為，乃至30年前威爾斯王妃黛安娜（Diana, Princess of Wales）遭BBC記者以偽造文件誘騙受訪的事件，這些爭議均未迫使戴維辭職。
然而，最終動搖其地位的，是一份長達8000字的洩露文件，該文件由前BBC編輯準則與標準委員會獨立顧問、前記者邁克爾·普雷斯科特（Michael Prescott）撰寫，指控BBC旗下時事節目《全景》（Panorama）篡改了美國總統川普在國會騷亂當天的演講片段，造成他煽動暴力的錯誤印象。
外界批評他在危機中「靠時間熬過下一個醜聞」，導致BBC的紀律與價值觀不斷被侵蝕。更有內部人士形容，在他的領導下，「員工已經無法分辨對錯」。儘管如此，他始終倚賴組織結構與外部風向，成功避免被解職，因而被媒體稱為「鐵氟龍蒂姆」（Teflon Tim）。
辭職後的疑問
戴維辭職後，外界關注BBC是否將啟動內部審查，以釐清多起爭議事件的責任歸屬。他在任期間的薪資與獎金，以及醜聞調查費用，預計將成為議會與監管機構質詢焦點。
儘管批評不斷，支持者仍指出，他的企業化管理曾使BBC的國際業務收入顯著提升。如今，這位從百事藍行銷起家的高薪主管，最終以黯然請辭為其職涯畫下句點。
更多鏡報報導
四叉猫起底「抹黑蕭美琴」帳號！王浩宇揪107假帳：包含小草跟紅藍
強逼12歲女兒到日本性交易！媽媽本人也「在台賣淫」 背後疑有跨國犯罪
女星富婆包養13年！中國「最強軟飯男」李春平驟逝 雙姝曝光搶破兆遺產
其他人也在看
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 17 小時前
鳳凰會有颱風假？最快週二陸警 專家估「13縣市」停班停課機率大
據中央氣象署今（10）日凌晨2時觀測，鳳凰颱風中心位於鵝鑾鼻南方670公里之處，以每小時20轉13公里速度，向西北西轉北北西進行。中心附近最大風速每秒45公尺，瞬間最大陣風每秒55公尺，7級風暴風半徑250公里，10級風暴風半徑80公里，預測今日晚間8時的中心位置在鵝鑾鼻西南方530公里之處，請在菲律賓東方海面、巴士海峽附近及南海航行及作業船隻應特別注意。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 19 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 17 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 19 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 2 小時前
MLB》3連霸救援王涉打假球遭起訴 隊友拿37萬投2顆壞球
涉嫌打假球遭大聯盟停賽中的克里夫蘭守護者投手Emmanuel Clase與Luis Ortiz，已經正式被紐約地方檢察官起訴，2人面臨各4項刑期最高合計65年的罪名，其中Ortiz配合賭徒故意投的2顆壞球，讓他賺進1.2萬美元（約新臺幣37萬元）。TSNA ・ 4 小時前
泫雅唱到一半「突癱軟暈倒」！粉絲當場目擊嚇壞
娛樂中心／李明融報導南韓女星泫雅擁有亮麗的外型以及火辣身材，因此也被封為「性感小野馬」，在去年與龍俊亨完婚後，休息一段時間，而她今天（9日）現身澳門water bomb（水彈音樂節）開唱時，表演到一半突然當場無預警暈倒，工作人員見狀也立刻衝上台將她抱走，台下粉絲也瞬間嚇壞，擔心是否身體出了狀況。民視 ・ 14 小時前
川普關稅若違憲「股市大崩盤重演」？花旗卻曝意外結局 阮慕驊：跟我想的一樣
美國總統川普以「國家緊急狀態」為由祭出對等關稅，美國司法正針對是否違憲審理中，而美國聯邦最高法院日前舉行言詞辯論，多名大法官對合法性提出尖銳質疑，引發川普不滿。對此，財經專家阮慕驊在臉書發文指出，跟大家想的不一樣，花旗認為如果川普對等關稅被美國最高法院判違憲，會引發股市上漲，「這個看法跟我想的一樣」。阮慕驊表示，目前一般看法是，對等關稅若翻盤市場會大亂、股市......風傳媒 ・ 15 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 23 小時前
坣娜肺腺癌奪命！譚敦慈：魚這樣吃恐成最毒習慣 7症狀像感冒卻奪命
以〈奢求〉等歌曲深植人心的59歲情歌女神坣娜，驚傳於10/14病逝。外界一度猜測是紅斑性狼瘡或胰臟癌奪命，但她摯愛的猶太裔富商老公薛智偉今（31）日悲痛證實，坣娜是因「肺腺癌」病逝。他透露，4年多前坣健康2.0 ・ 3 小時前
「鳳凰」逼近會放颱風假？各縣市侵襲機率曝光 3縣市破80%
颱風鳳凰目前仍在朝菲律賓呂宋島靠近當中，不過根據氣象署路徑預測，颱風進入南海後將北轉朝台灣前進，預計12日時最接近台灣，據氣象署暴風侵襲機率圖，最高的縣市為台南市、嘉義縣市，加上颱風外圍環流與東北季風台視新聞網 ・ 17 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
黃明志曝她「浴室30分鐘」經過！律師揭「最新調查」嘆1事
娛樂中心／張予柔報導網紅謝侑芯日前赴馬來西亞進行工作時，傳出因突發性健康因素猝逝。大馬警方後續發現黃明志當時也在命案現場，不僅持有毒品，還驗出陽性反應，事後警方將原先的猝死案改以謀殺案偵辦，他也在遭通緝逃亡數小時後，5日投案，目前遭警方留置調查。據了解，目前已經近90小時無法與律師會面，身心狀況成謎。民視 ・ 1 天前
估下週一海警！鳳凰「這2天」不排除登陸中部 「下到發紫」地區曝
即時中心／黃于庭、李美妍報導今年第26號颱風「鳳凰」持續逼近，今（8）天凌晨2時已經增強為中度颱風，目前持續朝西北西方向前進，預估登陸呂宋島之後北轉接近台灣。氣象署表示，若路徑上沒有太大變化，預計下週一（10）上半天發布海上颱風警報，下週三（12）將會是影響最劇烈時間點，並不排除登陸中部地區。民視 ・ 1 天前