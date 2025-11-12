BBC拼接川普演說惹議 英政府表達聲援

英國政府11日聲援英國廣播公司(BBC)，在此之前，BBC因為對美國總統川普(Donald Trump)在2020年敗選後演說的剪輯方式，被批評者指控存在偏見，也面臨川普威脅提告。

英國文化、媒體和體育大臣南迪(Lisa Nandy)表示，BBC面臨到「挑戰，有些是其自身造成的」，但BBC「到目前為止，仍是英國最被廣泛使用且最被信任的新聞來源」。

面對政治界與媒體界的批評人士要求改革對BBC的資助與治理，南迪說，BBC是對這個國家來說至關重要的機構。

南迪在英國下議院表示：「在事實與觀點、新聞與論戰之間的界線正被危險地模糊的時代，BBC與眾不同。」

川普的律師要求BBC撤下紀錄片節目「廣角鏡」(Panorama)去年播出的紀錄片中涉嫌誹謗的片段，並道歉與賠償。

這部紀錄片引發軒然大波，已經導致BBC執行長戴維(Tim Davi)、新聞部門主管圖內斯(Deborah Turness)辭職下台，BBC稱這是一次「判斷失誤」。

BBC為了其對川普2021年1月6日演說的誤導性剪輯道歉，隨後，川普支持者襲擊了位於華盛頓的國會山莊。

這部名為「川普：第二次機會？」((Trump: A Second Chance?))的紀錄片在2024年11月美國總統大選前播出，它將演說中相隔將近1個小時的兩個部分中的三段話剪接在一起，讓它看起來像是川普在敦促支持者與他一起遊行並「奮戰到底」的一段話。被刪除的部分包含川普表示他希望支持者門和平示威。

BBC董事會主席夏哈(Samir Shah)表示，BBC承認「演說的剪輯方式確實給人直接呼籲採取暴力行動的印象」。

BBC尚未正式回應川普律師布瑞托(Alejandro Brito)的要求，包含「撤下虛假、誹謗、貶低與煽動性的聲明」、道歉，並在14日以前「對川普總統造成的損害給予適當賠償，否則面臨10億美元的賠償訴訟。」

英國在野黨保守黨(Conservative Party)媒體發言人賀德斯頓(Nigel Huddleston)表示，BBC應該向「美國總統鄭重道歉」，以避免法律訴訟。

法律專家認為，川普要控告BBC可能為時已晚，因為誹謗告訴的一年期限已過。川普仍可能在美國多個州提出誹謗訴訟，川普的律師也在一封寫給BBC的信函中援引了佛羅里達州法律，但將面臨相當大的法律障礙。(編輯:王志心)