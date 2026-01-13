BBC揭瘦瘦針案例停針後「食慾如海嘯」？醫揭「復胖真相」

[Newtalk新聞] 停止使用瘦瘦針後出現的「食慾海嘯」近期引發熱烈討論，有病例指出停針後食慾迅速回補導致復胖。高雄減重名醫蔡明劼對此表示，這並非藥物副作用，而是病患原本就存在的食慾控制問題。蔡明劼指出，肥胖本身即為一種疾病，藥物是為了改善代謝與抑制食慾，不應因停藥後的反應而恐嚇病患。





BBC曾報導一位使用瘦瘦針減重、成功瘦下 22 公斤的女性，蔡明劼說明，該名女性在停針後第 3 天突然大量進食，甚至形容自己「沒有意識到一直在吃」。受訪醫師則表示，一旦停止注射，食慾會很快回來，那種感覺就像海嘯，且未來 1 到 3 年將看到相當比例的體重回升，最後該位女性確實也復胖了。

對此蔡明劼表示，這其實是一個邏輯問題，所謂的「食慾海嘯」並不是瘦瘦針造成的，而是原本就存在於病人身上的問題。蔡明劼指出，正因為食慾難以控制，才會一路走向肥胖，最後需要藥物介入，今天把瘦瘦針停掉，原本被壓制的食慾自然回來，體重再度上升並不令人意外。





蔡明劼說明，肥胖是一種疾病，而「食慾失控」正是這個疾病的重要根源之一，瘦瘦針的功能就是抑制食慾、改善代謝，換句話說，它是在治療疾病。蔡明劼進一步強調，用瘦瘦針治療肥胖和用降血壓藥治療高血壓，在本質上沒有任何不同。





蔡明劼表示，如果照某些媒體的邏輯，是不是也可以說停了降血壓藥導致血壓反彈，是因為「藥物害你有血壓海嘯」？蔡明劼指出，甚至更極端一點，上班賺錢也是旁門左道，因為一旦不上班，「貧窮海嘯」立刻來襲，聽起來邏輯十分奇怪。





身為長期實踐均衡飲食與規律運動的專業醫師，蔡明劼表示，他的專業之一是指導學員透過飲食與運動來減重，這點應該沒有人會反對，但正因如此，他更不會去混淆民眾對於瘦瘦針的正確認知。蔡明劼說明，「該用的時候就用，不該用的時候就不要用」，這不是道德問題，也不是努力不努力的問題，而是醫療專業的判斷問題。





蔡明劼指出，每當看到這類用恐嚇、貼標籤的方式，讓民眾對瘦瘦針產生不必要恐懼的文章，都感到非常痛心。蔡明劼進一步強調，這樣的論述不僅沒有幫助病人，反而讓真正需要治療的人錯失了改善健康的機會。蔡明劼表示，在醫學上，錯誤的恐懼往往比副作用更傷人。

