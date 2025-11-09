BBC涉嫌假造川普演說 總監與新聞部主管雙雙下台
[Newtalk新聞] 英國國家廣播電台（BBC）稍早報導，其總監戴維（Tim Davie）與新聞部主管特內斯（Deborah Turness）因該媒體的《全景》節目（Panorama）將美國總統川普（Donald Trump）兩段不同的演講剪輯在一起，涉嫌誤導閱聽人以為他明確鼓勵2021年1月國會山莊暴動，雙雙辭職下台。
英國國家廣播電台的報導指出，《每日電訊報》公佈了一份洩漏的BBC內部備忘錄，揭露該媒體的惡行。
川普在2021年1月6日於華府發表的演講中說：「我們將步行前往國會大廈，為我們勇敢的參議員和眾議員們加油。」
然而，在BBC《全景》節目的剪輯版本中，他說：「我們將步行前往國會大廈……我會和你們在一起。我們將戰鬥。我們將拼死戰鬥。」
演講中被剪輯在一起的兩部分相隔超過50分鐘。
這份內部備忘錄的公佈引發了對BBC的批評，包括來自白宮的批評，白宮稱BBC是「百分之百的假新聞」。
戴維昨（9）日晚間宣布辭職，他表示：「和所有公共機構一樣，BBC並非完美無缺，我們必須始終保持開放、透明和負責的態度。」「雖然這並非唯一原因，但目前圍繞BBC新聞的爭議無疑促成了我的決定。」「總體而言，BBC的表現不錯，但也犯了一些錯誤，作為總監，我必須承擔最終責任。」
特內斯也於昨晚發表聲明稱，《全景》節目引發的爭議「已經到了損害BBC的地步」，並補充道：「責任在我。」
她表示：「在公共生活中，領導者必須承擔全部責任，這就是我辭職的原因。雖然犯了一些錯誤，但我必須明確指出，最近關於BBC新聞存在制度性偏見的指控是錯誤的。」
川普週日回應了這兩起辭職事件，稱BBC高層人員辭職或被解僱，「是因為他們被發現篡改了我1月6日那篇非常精彩（完美！）的演講」。
他寫道：「這些人非常不誠實，他們試圖干預總統選舉。」
他繼續說：「這對民主來說是多麼可怕的事情！」
除了涉嫌在川普演說上造假外，根據《每日電訊報》公佈的內部備忘錄，BBC阿拉伯語頻道在通報以色列-加薩戰爭時存在的所謂「系統性偏見問題」缺乏應對措施表示擔憂。
該備忘錄也對BBC在跨性別議題上的報導表達了擔憂。
此外，BBC週四維持了20起關於主持人克羅克索爾（Martine Croxall）在今年早些時候BBC新聞頻道直播節目中篡改稿件（稿件中提及“孕婦”）的公正性投訴。
近幾個月來，BBC還因未披露一部關於加薩的紀錄片的旁白是哈馬斯官員之子而受到批評。
BBC播出的一場格拉斯頓伯里音樂節演出也違反了有關傷害和冒犯的編輯準則，朋克二人組鮑勃·維蘭（Bob Vylan）在演出中帶領觀眾高喊「以色列國防軍去死！」
英國議會文化、媒體和體育委員會主席迪尼奇女爵士（Dame Caroline Dineage）表示，英國廣播公司「似乎永無止境的危機和失誤」已經對其造成了損害。
BBC電視新聞前負責人莫西（Roger Mosey）表示，BBC對最新指控的反應「過於遲緩」。他告訴BBC新聞，對川普演講的剪輯「似乎站不住腳」，而備忘錄中提出的其他問題，例如關於跨性別議題的措辭，則是BBC「必須不時調整和改革其編輯方針」的一部分。
第四頻道前新聞主管伯恩（Dorothy Byrne）則批評BBC不僅在剪輯演講稿時犯了「基本錯誤」，而且「也太久才道歉」。
