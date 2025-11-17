BBC爆間諜醜聞！記者疑替中國蒐密 色誘歐洲高官換取軍情

1名現任《BBC》記者被懷疑曾替中國擔任間諜，甚至利用「美人計」色誘歐洲高階官員，以取得敏感軍事與情報資料。（pexels提供）

英國爆出重大國安疑雲！1名現任《BBC》記者被懷疑曾替中國擔任間諜，甚至利用「美人計」色誘歐洲高階官員，以取得敏感軍事與情報資料。英國多個安全情報單位已介入調查，引發輿論震動。

根據英國《每日郵報》報導，這名記者並非在加入《BBC》後才涉案，而是在過去於布魯塞爾為其他媒體工作時，便積極接觸多個國際組織的高層人士。消息人士指出，他刻意挑選掌握軍事情報、涉入安全決策的官員作為目標，並以「性暗示、親密接觸」等手法試圖引誘對方，企圖建立可取得機密的關係。

目前至少有3個英國安全單位正同步調查，他是否真的成功取得西方安全機構的相關情報，以及這些資訊是否已被他回傳給中國。

消息指出，此案的敏感程度已引起「五眼聯盟」（英、美、加、澳、紐）情治體系的高度關注，包括英國軍情五處在內的多個情報夥伴正共同評估事件可能對英國國家安全造成的衝擊。相關單位正試圖釐清，這名記者究竟可能向中國洩露了哪些與西方安全機構相關的情報，顯示調查範圍已遠遠超出《BBC》本身。

英國保守黨影子外交大臣巴特爾（Priti Patel）要求政府儘速釐清事件真相，並斥責「中國對英國構成重大威脅。任何試圖破壞國家安全、危害盟友安全的人，都必須受到徹底調查。」

同時，巴特爾也點名質疑《BBC》的內部審查機制，批評此案暴露了該機構在員工背景查核與管理標準上的嚴重缺失。她強調，事件不僅涉及國安，還反映出《BBC》長期以來在審核程序上的制度性問題，必須徹底檢討。

目前《BBC》因案件敏感，拒絕對這名記者的身分與內情發表評論。但隨著調查持續推進，外界憂心這起事件可能是中國對歐洲情報體系滲透的又一重大案例。

