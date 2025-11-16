BBC現正面臨與世界上最有權勢之人的艱難法律戰：接下來會發生什麼事？

[REUTERS/Annabelle Gordon]

任何認為BBC向特朗普（Donald Trump，川普）道歉就能阻止他提出訴訟威脅的人，坦白說，都是妄想。

BBC主席薩米爾·沙阿（Samir Shah）大概在我採訪他時總結得最貼切——那是在總裁與新聞部主管辭職的隔天。他稱這位總統是「一個好訴訟的人」。

這只是輕描淡寫——從特朗普對多家美國媒體公司提起的訴訟數量便可見一斑。

根據他在GB News上的訪談，這位總統顯然因為他認為的「極其惡劣」剪接而感到受傷，而他現在似乎已提高了他聲稱將向BBC索賠的金額。

週五在「空軍一號」上，特朗普告訴記者，索賠數字將介於「10億到50億美元」之間。

作為比較，BBC去年從電視牌照費取得的年度收入為38億英鎊。

特朗普週五表示：「他們改變了我嘴裡說出的話。」特朗普想知道為什麼《廣角鏡》（Panorama）節目會把他演講的兩段片段剪在一起，使其呈現出「完全不同的含義」。

他不接受BBC所説的這件事純屬無意的解釋。

對BBC而言，這是其歷史上一個非常嚴峻的時刻。公正是BBC的立身之本——在這個對新聞機構信任普遍下降的世界中，它是一個值得信賴的來源。

但現在，BBC反而被指控完全相反的事情——並且將與世界上最有權勢的人展開一場昂貴且高度公開的戰爭。

那麼接下來會如何？

自從特朗普首次威脅採取法律行動以來，BBC顯然無意向他提供賠償。BBC認為，無論節目中出現何種錯誤，《廣角鏡》節目並沒有對特朗普造成任何傷害。

節目播出後，他很快就當選總統，而且BBC表示，該節目沒有在任何美國頻道播出，怎麼可能對他造成傷害？

我認為，在BBC內外普遍存在這樣的共識，即動用電視牌照費來與特朗普達成和解，根本行不通。

一位BBC前高層對我說，在BBC拒絕提供賠償後，「他們做了正確的決定」。但這位人士也說，如果特朗普真的決定提告，那麼BBC就必須「嚴陣以待並聘請佛羅里達州最好的律師」。

和解的理由，原本是從長遠來看能降低成本。

但現在看來，BBC很可能將捲入一場漫長且昂貴的法律戰，而此時正是BBC應該百分之百專注於其憲章更新討論之際。

BBC高層本應全力投入這件平時就至關重要的事——決定BBC的定位、功能、資金來源，以及其營運的細節，將在2028年新憲章生效前由政府與BBC敲定。

然而，BBC已經失去了本應該領導這個進程的人——總裁蒂姆·戴維（Tim Davie）。

現在，BBC的頂尖人才將被調去籌劃下一步行動，以應對這場可能極具破壞性，甚至關乎BBC存亡的與特朗普的鬥爭。光是訴訟費用就可能非常高。

如果BBC更早公開承認錯誤並更正，也許這一切都能避免。但如今，它面對的是一條漫長的道路。

不過，也許還有其他出路。

BBC是否可能請英國政府私下介入？首相施紀賢（Keir Starmer）的一通電話會讓特朗普改變主意嗎？他是否願意介入並為此消耗他對美國總統的政治資本？

對BBC來說，本週的一個利好消息是文化大臣麗莎·南迪（Lisa Nandy）對BBC的堅定支持。

她談到BBC新聞廣受信任，並形容BBC是「黑暗時代裡的一盞明燈」，無論是透過真人秀《叛逃》（Celebrity Traitors），還是其對二戰勝利日（VEDay）的報導，均能讓全國人民團結起來。

另一方面，特朗普則稱BBC「比假新聞更糟」。他聲稱BBC及其記者是腐敗的。

戰爭現在真正開始了。