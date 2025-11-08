BBC節目剪輯誤導川普演說 白宮女戰狼嗆「百分百假新聞」
〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普的新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)在1場訪談中，痛批英國廣播公司(BBC)是「百分之百的假新聞」、「1部宣傳機器」，還說收看BBC新聞只會「毀掉她的1天」。
李威特的前述嗆辣言論，出現在英國國會議員指出，BBC必須「對美國總統演說的剪輯方式作出說明」之後。此前，有文件顯示BBC的時事紀錄片電視節目「廣角鏡」(Panorama)，以誤導性方式剪接川普演說的片段。
英國「電訊報」(The Telegraph)報導，1份外洩的內部文件顯示，該節目「完全誤導觀眾」，因為它將川普在2021年1月6日國會大廈暴動前的演說中2段內容拼接在一起，顯示川普呼籲支持者「奮力抗爭」(fight like hell)，並表示他會與他們一起前往國會山莊，但省略掉他呼籲群眾「以和平、愛國的方式發聲」的部分。
向來對媒體不假辭色的李威特在接受電訊報訪問時指出，BBC這段刻意不誠實、選擇性剪輯的片段，再次證明他們「完全、百分之百是假新聞」，不值得英國的偉大人民浪費時間收看。
李威特說，每當她隨著川普出訪英國，被迫在飯店收看BBC節目時，「都會讓我一整天心情糟糕透頂」，「聽著他們對美國總統以及他為了讓美國變得更好、讓世界更安全所做努力的赤裸裸謊言與宣傳，實在令人厭惡。」
報導指出，電訊報的報導是依據由前BBC編輯準則與標準委員會顧問普雷斯科特(Michael Prescott)撰寫的備忘錄。普雷斯科特今年稍早離職，並未對該文件發表評論；該文件據信是由「吹哨者」洩漏。
報導引述備忘錄的節錄內容指出，以「廣角鏡」節目這類方式剪輯影片，是完全誤導的，川普並未明確煽動支持者前往國會鬥毆，這正是他未遭聯邦起訴煽動暴動的原因之一。
更多自由時報報導
美擊沉18艘船！馬克宏稱打擊毒品須尊重主權 暗批川普
一掌KO大師兄！哈薩克選手到中國創「赤陽掌」 通背拳全門噤聲
又1間服軟！美康乃爾大學向川普政府支付18.5億和解
打贏「加州國會選區重劃」公投戰 紐森角逐總統大位行情看漲
其他人也在看
29歲人妻結婚3年「生不出孩子」 醫生檢查大驚！網友炸鍋了
中國一名29歲的王姓女子已經結婚3年了，她和老公都非常渴望生個寶寶，但是3年都沒有好消息，所以一起去醫院做全面性的生殖檢查。檢查結果出來之後，不只醫生驚呆了，王女和老公更是傻眼，原來生不出孩子的原因，竟然是王女擁有男性的染色體。但是人定勝天，醫生最後還是讓王女成功生下了一個女兒，真是完美大結局啊！鏡報 ・ 19 小時前
世界大賽／整年只拿2打席、季後賽沒碰過球棒 他G6救道奇活命卻遭讓渡
道奇7日做出球員異動，除了執行孟西（Max Muncy）和維西亞（Alex Vesia）下季的球隊選擇權之外，也宣布將世界大賽G6的救命英雄迪恩（Justin Dean）放進讓渡名單中，沒想到他馬上就找到新東家，被同區對手巨人撿走。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
中信盃黑豹旗》領先平鎮卻遭「沒收比賽」 陽明總教練賽後有話說
中信盃黑豹旗64強賽今天（8日）登場，北部三重棒球場最後一戰上演桃園市平鎮高中交手台北市陽明高中，本該是精采的科班對決，沒想到卻迎來戲劇性結尾。陽明高中在2：1領先情況下，於3局下被裁判沒收比賽、裁定敗北，引發譁然。大會與陽明高中總教練尹德融也分別做出回應。TSNA ・ 10 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰轉中颱「身體胖一倍」 估12日深夜登陸台灣 3縣市首當其衝
第26號颱風「鳳凰」已在今天（8日）凌晨2時增強為中度颱風，且暴風圈足足長胖一圈，中心結構也明顯紮實不少，目前暴風半徑已來到200公里，氣象署最新預估，12日深夜至13日凌晨，就會登陸台灣西南部地區，嘉義、台南與高雄首當其衝，且由於路徑再度西修，甚至不排除從中部登陸的可能性。中時新聞網 ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 19 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
林岱樺驚天一哭！高雄市長民調「震撼巨變」網嚇喊：要把她幹掉了
民進黨立委林岱樺雖涉入助理費案，仍爭取參選高雄市長，1日舉辦造勢晚會，現場湧入3萬人，林更多次落淚，哭喊拜託天公伯，給高雄人一個公道，引發熱議。不過，據一份地下賭盤做出的「開盤參考」民調，林岱樺的支持度卻是敬陪末座，而綠委邱議瑩則是追到和同黨同志賴瑞隆對決局面，引發網友討論，有網友直言邱議瑩怎會衝那麼快，這民調感覺要把林岱樺幹掉，但更多網友認為根本低估藍委柯志恩實力。中天新聞網 ・ 21 小時前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 13 小時前
颱風路徑急轉！鳳凰恐直撲台灣 「3縣市」淪風眼前線
（記者蔡函錚／綜合報導）中度颱風「鳳凰」持續增強並朝台灣逼近，氣象署最新預測顯示，其暴風圈最快可能於下週中旬觸 […]引新聞 ・ 18 小時前
鳳凰颱風「準備開眼」恐轉強颱！鄭明典：又是一個大災難
生活中心／周希雯報導颱風「鳳凰」來勢洶洶，生成才2天今日（8）就升級為中度颱風，至今仍持續增強中、有機會變成強颱；氣象署預計下週一（10）開始，颱風外圍環流開始影響台灣，下週三（13）最接近台灣，不排除會在台灣中部一帶登陸，屆時也會陸續發布海、陸警，後續路徑有待觀察。對此，前氣象局長鄭明典點名1國家，直言「對菲律賓又是一個可能的大災難！」民視 ・ 16 小時前
4G千萬用戶恐慌！3大電信吃到飽恐聯合下架？真相曝光
4G吃到飽用戶全台高達1700萬人，但目前遠傳與台灣大哥大已經停止經銷通路銷售4G資費方案，民眾不僅擔憂中華電信跟進，更害怕未來被迫轉入5G，引發高度關注，對此交通部與國家通訊傳播委員會（NCC）正式表態了。中時財經即時 ・ 1 天前
鳳凰颱風又大又強！專家揭最新路徑示警：來者不善
生活中心／周孟漢報導熱帶性低氣壓「TD29」已在今（6）日凌晨2時形成今年第26號颱風「鳳凰」，恐成為威脅台灣的首個秋颱，其路徑也備受國人們關注。對此，氣象專家吳聖宇分析了鳳凰颱風的路徑，透露「這天起」將北轉接近台灣，提醒「經過台灣上空的可能性頗大」，並強調鳳凰颱風「來者不善」。民視 ・ 1 天前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前
「鳳凰颱風恐撞進台灣！」超巨真面目曝光 專家：2地天氣肯定爛
鳳凰颱風即將來襲，可能在下週北轉接近台灣。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」分享，鳳凰颱風最新動態，直呼「真的很巨！」也透露颱風幾乎一定北轉，將在週二、週三距離台灣最近，「十一月有這種東西真是見鬼。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鳳凰颱風不排除「中南部登陸」！下週雨炸3天 降雨熱區一圖看
[Newtalk新聞] 鳳凰颱風來勢洶洶，對此，氣象署指出，鳳凰最快今(7)晚增強為中颱，9日達巔峰以強颱之姿通過菲律賓後北轉，目前路徑往西修正，不排除從中南部登陸並穿越台灣，預計10日發海警、11日發陸警，因此10日到12日各地都需嚴防大雨或豪雨。 氣象署表示，目前鳳凰颱風位於距離台灣鵝鑾鼻東南方2000多公里海面上，最快今天入夜後增強為中度颱風，預計9日抵達菲律賓時增強為強烈颱風，暴風半徑還會再擴大，預估可到320公里；10日穿過菲律賓到南海，接近台灣海面時暴風半徑和強度將會減弱。 由於鳳凰颱風路徑往西修正，因此有機會從中南部登陸並穿越台灣，一通過台灣後可能就減弱為低氣壓，目前預估最快10日將發布海上警報，11日發布陸上警報。 9日開始迎風面地區降雨機會增加，晚上東北季風增強；10日受颱風外圍環流和東北季風影響，基隆北海岸、宜蘭、花蓮、大台北有廣泛且持續性的陣雨，且有大雨或局部豪雨機率，其他地區也有下雨機會，台東、恆春半島為大雨等級降雨；11日降雨範圍轉為北部、東半部、恆春半島、南部山區有陣雨，且有大雨或局部豪雨，其他地區也有降雨機會。 12日颱風路徑變數仍大，花東將有廣泛的陣雨和新頭殼 ・ 1 天前
半導體設備廠驚傳遭檢調搜索！公司發重訊證實：依法配合調查
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導從事研發、製造及銷售半導體封裝與測試製程相關設備的半導體設備廠印能科技，驚傳遭檢調搜索。公司今（8）日發重訊證實，檢...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
HBM需求飆高引爆單潮？黃仁勳親點名「三大記憶體供應商」！被問價格回答曝玄機
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳今（8）日出席台積電運動會時，會後受訪時，不只大讚台積電，也特別感謝三大記憶體供應商，三星（...FTNN新聞網 ・ 16 小時前