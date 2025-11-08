BBC節目剪輯誤導川普演說 白宮女戰狼嗆「百分百假新聞」

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統川普的新聞秘書李威特(Karoline Leavitt)在1場訪談中，痛批英國廣播公司(BBC)是「百分之百的假新聞」、「1部宣傳機器」，還說收看BBC新聞只會「毀掉她的1天」。

李威特的前述嗆辣言論，出現在英國國會議員指出，BBC必須「對美國總統演說的剪輯方式作出說明」之後。此前，有文件顯示BBC的時事紀錄片電視節目「廣角鏡」(Panorama)，以誤導性方式剪接川普演說的片段。

英國「電訊報」(The Telegraph)報導，1份外洩的內部文件顯示，該節目「完全誤導觀眾」，因為它將川普在2021年1月6日國會大廈暴動前的演說中2段內容拼接在一起，顯示川普呼籲支持者「奮力抗爭」(fight like hell)，並表示他會與他們一起前往國會山莊，但省略掉他呼籲群眾「以和平、愛國的方式發聲」的部分。

向來對媒體不假辭色的李威特在接受電訊報訪問時指出，BBC這段刻意不誠實、選擇性剪輯的片段，再次證明他們「完全、百分之百是假新聞」，不值得英國的偉大人民浪費時間收看。

李威特說，每當她隨著川普出訪英國，被迫在飯店收看BBC節目時，「都會讓我一整天心情糟糕透頂」，「聽著他們對美國總統以及他為了讓美國變得更好、讓世界更安全所做努力的赤裸裸謊言與宣傳，實在令人厭惡。」

報導指出，電訊報的報導是依據由前BBC編輯準則與標準委員會顧問普雷斯科特(Michael Prescott)撰寫的備忘錄。普雷斯科特今年稍早離職，並未對該文件發表評論；該文件據信是由「吹哨者」洩漏。

報導引述備忘錄的節錄內容指出，以「廣角鏡」節目這類方式剪輯影片，是完全誤導的，川普並未明確煽動支持者前往國會鬥毆，這正是他未遭聯邦起訴煽動暴動的原因之一。

