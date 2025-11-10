BBC總裁蒂姆·戴維為何辭職？紀錄片剪輯事件究竟是怎麼回事？

[REUTERS/Hannah McKay]

BBC總裁蒂姆·戴維（Tim Davie）和新聞主管黛博拉·特內斯（Deborah Turness）已辭職。

BBC此前因一檔名為《全景》（Panorama）的紀錄片而備受指責，該紀錄片被指控錯誤剪輯了唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）的演講，使其看起來像是在煽動人們襲擊美國國會大廈。

戴維和特內斯在發給員工的郵件中均承認犯了錯。

英國政界人士表示，希望兩人的辭職能帶來改變，而特朗普則對此決定表示歡迎。

蒂姆·戴維和黛博拉·特內斯是誰

蒂姆·戴維（Tim Davie）於2020年9月被任命為BBC總裁。他負責監督BBC的各項服務，並擔任編輯、營運和創意的領導。

戴維並非BBC的新人——在擔任總裁之前，他曾在BBC Studios任職長達七年。

在加入BBC之前，戴維曾在寶潔公司（Procter & Gamble）和百事可樂公司（PepsiCo）等機構工作。

黛博拉·特內斯（Deborah Turness）自2022年起擔任BBC新聞首席執行官，負責監管BBC新聞和時事節目。

她領導著一支約6000人的團隊，以40多種語言向全球近5億觀眾播出節目。

她此前曾擔任ITN首席執行官，並於2013年起擔任NBC新聞總裁。

他們為何辭職？

在BBC《全景》節目播出的紀錄片《特朗普：第二次機會？ 》引發爭議後，他們馬上辭職。該紀錄片於美國總統大選前一週播出。

特內斯在聲明中表示：「圍繞這部關於特朗普總統的《全景》紀錄片的爭議已經發展到損害BBC的地步，而這是我深愛的一家機構。作為BBC新聞與時事部的首席執行官，我負有最終責任——昨晚我已決定向總裁遞交辭呈。」

她補充說：「雖然確實犯了一些錯誤，但我必須明確指出，最近關於BBC新聞存在製度性偏見的指控是錯誤的。」

戴維在聲明中沒有提及《全景》紀錄片，但他表示：「雖然這並非唯一原因，但目前圍繞BBC新聞的爭論無疑促成了我的決定。」

「總的來說，BBC的表現不錯，但確實犯了一些錯誤，作為總裁，我必須承擔最終責任。」

戴維與澤連斯基在2024年的合影。戴維已擔任BBC總裁五年。 [JeffOvers/BBC]

關於特朗普紀錄片的爭議點是什麼？

上週，《每日電訊報》獨家報道，稱其已獲得洩漏的BBC內部備忘錄。

這份備忘錄來自麥可·普雷斯科特（Michael Prescott），他是BBC編輯標準委員會的前獨立外部顧問，已於今年6月離職。

備忘錄指出，長達一小時的《全景》紀錄片剪輯了特朗普的部分演講內容，使其看起來像是在明確鼓勵2021年1月國會山莊騷亂。

在2021年1月6日於華盛頓特區發表的演講中，特朗普說：「我們將步行前往國會大廈，為我們勇敢的參議員和眾議員們加油。」

然而，在《全景》的剪輯版本中，他說：「我們將步行前往國會大廈……我會和你們在一起。我們將戰鬥。我們將拼死戰鬥。」

被剪輯在一起的兩段演講內容相隔超過50分鐘。

「拼死一搏」（fight like hell）這句話出自特朗普討論美國大選「腐敗」的一段演講。他在演講中總共使用了20次「戰鬥」或「戰鬥中」這樣的字眼。

據《每日電訊報》報道，該文件稱，《全景》節目「歪曲了當天的事件」，會讓觀眾質疑：「為什麼還要信任BBC？這一切最終會走向何方？」

特朗普週日回應了這些辭職事件，稱BBC高層人士辭職或被解僱是「因為他們被發現篡改了我1月6日那場精彩絕倫（堪稱完美！）的演講」。

他寫道：「這些人極度不誠實，企圖幹預總統選舉。這對民主來說真是太糟糕了！」

備忘錄繼續寫道，當管理層提出這個問題時，他們「拒絕承認存在違反標準的行為」。

近幾週來，BBC因其他一些問題而受到審查。

《每日電訊報》也報道稱，普雷斯科特先生對BBC阿拉伯語新聞頻道在報道加沙戰爭時存在的反以色列偏見問題表示擔憂，認為其缺乏採取行動來解決「系統性問題」。

報導也稱，普雷斯科特先生對BBC關於跨性別議題的報導也表示擔憂。

週四，BBC維持了20起關於主持人馬丁·克羅克索爾（Martine Croxall）今年早些時候在BBC新聞頻道直播中更改她正在朗讀的稿件（其中提到了「懷孕人士」）的公正性相關問題投訴。

BBC電視新聞前主管羅傑·莫西（Roger Mosey）表示，BBC對最新指控的反應「過於遲緩」。

他告訴BBC新聞，對特朗普演講的剪輯「似乎站不住腳」，而備忘錄中提出的其他問題，例如關於跨性別議題的措辭，則屬於BBC「必須不時調整和改革其編輯方針」的一部分。

第四頻道前新聞主管多蘿西·伯恩（Dorothy Byrne）批評BBC不僅在剪輯演講時犯了「基本錯誤」，而且「道歉反應的時間過長」。

戴維為何現在辭職？

2022年，戴維陪同查爾斯國王參觀了BBC威爾斯辦公室。 [BBC/Patrick Olner]

在執掌BBC的五年間，戴維經歷了許多醜聞和危機，包括加里·萊尼克（Gary Lineker）風波、鮑勃·維蘭（Bob Vylan）在格拉斯頓伯里音樂節上的失言、紀錄片《加沙：如何在戰區生存》以及一系列知名主持人的不當行為。

蒂姆·戴維被一些媒體戲稱為「特氟龍蒂姆」（Teflon Tim），因為他似乎總是能化險為夷。

他也曾試圖平息最新的爭議，但事態愈演愈烈，BBC預計將於明日就《全景》紀錄片發表道歉聲明。

此事正值BBC的敏感時期，政府即將對BBC的《皇家憲章》進行審查——該憲章賦予BBC生存的權利——而目前的憲章有效期將於2027年到期。

戴維在聲明中表示：「你們會問，為什麼是現在？為什麼是這個時刻？」

他表示自己是「徹頭徹尾的BBC人」，深切關心BBC，並希望它能夠成功。

「正因如此，我希望為新任總裁創造最佳條件和空間，讓他能夠積極參與並推動下一份憲章的製定。我希望，隨著我們不斷向前邁進，公眾能夠就BBC的未來發展展開理性、冷靜且明智的對話。」

他補充說：「此時任命新任總裁，有助於他參與下一份憲章的製定。我相信，我們已做好充分準備，實現BBC的持續增長。」

BBC將如何選擇戴維的繼任者？

BBC總裁由BBC董事會任命，董事會負責確保BBC履行其使命和公共目標。

BBC董事會由主席薩米爾·沙阿（Samir Shah）領導，他與另外四名執行委員（包括總裁）組成董事會，薩米爾·沙阿是10名非執行委員之一。

2020年戴維被任命時，總裁的遴選過程由BBC董事會的提名委員會負責。

總裁的任命依據BBC章程的規定。

戴維的繼任者將成為BBC103年歷史上的第18位總裁。

據傳，潛在的候選人包括夏洛特·摩爾（Charlotte Moore），她曾是BBC首席內容官，負責除新聞以外的所有節目製作，並主導製作了《叛徒》（The Traitors）、《車輪》（The Wheel）和《幸福谷》（Happy Valley）等熱門劇集。

其他候選人包括英國電視界經驗最豐富的管理人員之一傑伊·亨特（Jay Hunt），以及2013年至2018年擔任BBC新聞主管的詹姆斯·哈丁（James Harding）。