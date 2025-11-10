BBC總裁蒂姆·戴維為何辭職？紀錄片剪輯事件究竟是怎麼回事？
BBC總裁蒂姆·戴維（Tim Davie）和新聞主管黛博拉·特內斯（Deborah Turness）已辭職。
BBC此前因一檔名為《全景》（Panorama）的紀錄片而備受指責，該紀錄片被指控錯誤剪輯了唐納德·特朗普（Donald Trump，川普）的演講，使其看起來像是在煽動人們襲擊美國國會大廈。
戴維和特內斯在發給員工的郵件中均承認犯了錯。
英國政界人士表示，希望兩人的辭職能帶來改變，而特朗普則對此決定表示歡迎。
蒂姆·戴維和黛博拉·特內斯是誰
蒂姆·戴維（Tim Davie）於2020年9月被任命為BBC總裁。他負責監督BBC的各項服務，並擔任編輯、營運和創意的領導。
戴維並非BBC的新人——在擔任總裁之前，他曾在BBC Studios任職長達七年。
在加入BBC之前，戴維曾在寶潔公司（Procter & Gamble）和百事可樂公司（PepsiCo）等機構工作。
黛博拉·特內斯（Deborah Turness）自2022年起擔任BBC新聞首席執行官，負責監管BBC新聞和時事節目。
她領導著一支約6000人的團隊，以40多種語言向全球近5億觀眾播出節目。
她此前曾擔任ITN首席執行官，並於2013年起擔任NBC新聞總裁。
他們為何辭職？
在BBC《全景》節目播出的紀錄片《特朗普：第二次機會？ 》引發爭議後，他們馬上辭職。該紀錄片於美國總統大選前一週播出。
特內斯在聲明中表示：「圍繞這部關於特朗普總統的《全景》紀錄片的爭議已經發展到損害BBC的地步，而這是我深愛的一家機構。作為BBC新聞與時事部的首席執行官，我負有最終責任——昨晚我已決定向總裁遞交辭呈。」
她補充說：「雖然確實犯了一些錯誤，但我必須明確指出，最近關於BBC新聞存在製度性偏見的指控是錯誤的。」
戴維在聲明中沒有提及《全景》紀錄片，但他表示：「雖然這並非唯一原因，但目前圍繞BBC新聞的爭論無疑促成了我的決定。」
「總的來說，BBC的表現不錯，但確實犯了一些錯誤，作為總裁，我必須承擔最終責任。」
關於特朗普紀錄片的爭議點是什麼？
上週，《每日電訊報》獨家報道，稱其已獲得洩漏的BBC內部備忘錄。
這份備忘錄來自麥可·普雷斯科特（Michael Prescott），他是BBC編輯標準委員會的前獨立外部顧問，已於今年6月離職。
備忘錄指出，長達一小時的《全景》紀錄片剪輯了特朗普的部分演講內容，使其看起來像是在明確鼓勵2021年1月國會山莊騷亂。
在2021年1月6日於華盛頓特區發表的演講中，特朗普說：「我們將步行前往國會大廈，為我們勇敢的參議員和眾議員們加油。」
然而，在《全景》的剪輯版本中，他說：「我們將步行前往國會大廈……我會和你們在一起。我們將戰鬥。我們將拼死戰鬥。」
被剪輯在一起的兩段演講內容相隔超過50分鐘。
「拼死一搏」（fight like hell）這句話出自特朗普討論美國大選「腐敗」的一段演講。他在演講中總共使用了20次「戰鬥」或「戰鬥中」這樣的字眼。
據《每日電訊報》報道，該文件稱，《全景》節目「歪曲了當天的事件」，會讓觀眾質疑：「為什麼還要信任BBC？這一切最終會走向何方？」
特朗普週日回應了這些辭職事件，稱BBC高層人士辭職或被解僱是「因為他們被發現篡改了我1月6日那場精彩絕倫（堪稱完美！）的演講」。
他寫道：「這些人極度不誠實，企圖幹預總統選舉。這對民主來說真是太糟糕了！」
備忘錄繼續寫道，當管理層提出這個問題時，他們「拒絕承認存在違反標準的行為」。
近幾週來，BBC因其他一些問題而受到審查。
《每日電訊報》也報道稱，普雷斯科特先生對BBC阿拉伯語新聞頻道在報道加沙戰爭時存在的反以色列偏見問題表示擔憂，認為其缺乏採取行動來解決「系統性問題」。
報導也稱，普雷斯科特先生對BBC關於跨性別議題的報導也表示擔憂。
週四，BBC維持了20起關於主持人馬丁·克羅克索爾（Martine Croxall）今年早些時候在BBC新聞頻道直播中更改她正在朗讀的稿件（其中提到了「懷孕人士」）的公正性相關問題投訴。
BBC電視新聞前主管羅傑·莫西（Roger Mosey）表示，BBC對最新指控的反應「過於遲緩」。
他告訴BBC新聞，對特朗普演講的剪輯「似乎站不住腳」，而備忘錄中提出的其他問題，例如關於跨性別議題的措辭，則屬於BBC「必須不時調整和改革其編輯方針」的一部分。
第四頻道前新聞主管多蘿西·伯恩（Dorothy Byrne）批評BBC不僅在剪輯演講時犯了「基本錯誤」，而且「道歉反應的時間過長」。
戴維為何現在辭職？
在執掌BBC的五年間，戴維經歷了許多醜聞和危機，包括加里·萊尼克（Gary Lineker）風波、鮑勃·維蘭（Bob Vylan）在格拉斯頓伯里音樂節上的失言、紀錄片《加沙：如何在戰區生存》以及一系列知名主持人的不當行為。
蒂姆·戴維被一些媒體戲稱為「特氟龍蒂姆」（Teflon Tim），因為他似乎總是能化險為夷。
他也曾試圖平息最新的爭議，但事態愈演愈烈，BBC預計將於明日就《全景》紀錄片發表道歉聲明。
此事正值BBC的敏感時期，政府即將對BBC的《皇家憲章》進行審查——該憲章賦予BBC生存的權利——而目前的憲章有效期將於2027年到期。
戴維在聲明中表示：「你們會問，為什麼是現在？為什麼是這個時刻？」
他表示自己是「徹頭徹尾的BBC人」，深切關心BBC，並希望它能夠成功。
「正因如此，我希望為新任總裁創造最佳條件和空間，讓他能夠積極參與並推動下一份憲章的製定。我希望，隨著我們不斷向前邁進，公眾能夠就BBC的未來發展展開理性、冷靜且明智的對話。」
他補充說：「此時任命新任總裁，有助於他參與下一份憲章的製定。我相信，我們已做好充分準備，實現BBC的持續增長。」
BBC將如何選擇戴維的繼任者？
BBC總裁由BBC董事會任命，董事會負責確保BBC履行其使命和公共目標。
BBC董事會由主席薩米爾·沙阿（Samir Shah）領導，他與另外四名執行委員（包括總裁）組成董事會，薩米爾·沙阿是10名非執行委員之一。
2020年戴維被任命時，總裁的遴選過程由BBC董事會的提名委員會負責。
總裁的任命依據BBC章程的規定。
戴維的繼任者將成為BBC103年歷史上的第18位總裁。
據傳，潛在的候選人包括夏洛特·摩爾（Charlotte Moore），她曾是BBC首席內容官，負責除新聞以外的所有節目製作，並主導製作了《叛徒》（The Traitors）、《車輪》（The Wheel）和《幸福谷》（Happy Valley）等熱門劇集。
其他候選人包括英國電視界經驗最豐富的管理人員之一傑伊·亨特（Jay Hunt），以及2013年至2018年擔任BBC新聞主管的詹姆斯·哈丁（James Harding）。
其他人也在看
《回魂計》不夠經典！10部Threads熱議「心中最好看台劇」推薦！第3部是最多人推的神劇
Threads最近掀起一波「我自行宣布」風潮，網友們可以貼出自己推薦的人事物，也有人發起「我自行宣布第一屆《最好看台劇》推薦大賽」，《一把青》、《不良執念清除師》、《想見你》、《影后》等好評台劇都被提及，很適合劇荒的人追起來！以下Threads熱議最好看台劇推薦，《俗女養成記》、《影后》都上榜，第三部最多人推！Beauty美人圈 ・ 1 天前
韓媒票選「2025年度最差韓劇TOP 7」：《魷魚遊戲3》、《問問星星吧》、《暴風圈》等大製作夯劇上榜！「這部」超狂卡司陣容拿下年度最爛劇
韓媒《Joynews24》近日公布眾多年末總結回顧，集結來自於娛樂經紀公司、電視台人士、電影電視節目製作人、娛樂線記者等110名業內人士進行問卷調查參與投票，票選出今年關於電視劇、電影、演員、歌手、綜藝節目等榜單，近日已經公布「2025年度最佳電視劇排名」、榜單，今(6)日又公開最新榜單內容為：「2025年度最差電視劇」票選出今年評價兩極的韓劇，不少夯劇也上榜！Yahoo奇摩電影戲劇編輯部 ・ 3 天前
力破婚變傳聞！何超蓮、竇驍澳洲甜蜜度假 秀恩愛全被拍
陸媒日前報導指出，婚前協議核心條款包括夫妻財產完全隔離、竇驍不得干預何家生意、婚後收入五五分成，若婚姻維持不足3年，男方持股需折價清退。爆料稱，竇驍對此態度強硬，直言「結婚不是開公司」拒絕簽字。竇驍上個月23日於社群平台發文澄清，表示：「我們本不想回應這些莫...CTWANT ・ 1 小時前
粿粿吃王子好友全裝傻！范姜彥豐氣到退追蹤 網教一招：能告密還不沾腥
藝人范姜彥豐近期點名老婆粿粿（江瑋琳）出軌王子（邱勝翊），稱粿粿自和王子一行人美國旅遊返台後態度大變，以「過去太常黏在一起」為由，要求有更多時間及空間獨自與朋友相處，更爆出共通好友選擇幫粿粿隱瞞，范姜彥豐心寒退追「好友」社群帳號，引起熱議。就有網友好奇「朋友出軌你會老實說還是幫忙隱瞞」？三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
兄弟走了！結拜大哥承諾「照顧顏正國妻小」討厭他這點：至今無法接受
演員顏正國於上（10）月7日不幸因罹患肺腺癌辭世，享年50歲。告別式於今（8日）上午10點在板橋殯儀館景福廳舉行，現場以白色鮮花佈置，花牆上大大寫著「顏正國殺青宴」。鋼鐵爸全程操刀一切，坦言「現在都還沒有接受他的離開。」記者林汝珊三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
昔日男神崩壞？陳曉東現身「臉腫變形」 網友嚇壞喊：完全變一個人
香港男星陳曉東近日現身深圳，出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕活動，沒想到一張現場照掀起網路熱議。照片中，陳曉東神情輕鬆、狀態不錯，但當他一度取下墨鏡向粉絲打招呼時，卻被發現「臉明顯浮腫、蘋果肌突起」，讓不少人驚呼：「這還是陳曉東嗎？」、「怎麼腫成這樣！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
林心如從小美到大！國中制服照出土 清純模樣網看傻了：都沒有變
49歲女星林心如憑藉電視劇《還珠格格》的「紫薇」廣為人知，近年來不只朝演員發展，還升格為戲劇製作人榮獲金鐘獎的肯定。今（9日）她在臉書中分享一張國中青澀制服照，引來許多網友留言，狂讚林心如都沒有變。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
黃國昌「判若兩人」柯文哲當眾說了！被問館長反應超妙
政治中心／李汶臻報導民眾黨前主席、前台北市長柯文哲因捲入政治獻金案、京華城弊案，在歷經一年的看守所生活後，於9月初以7000萬元現金交保、停止羈押，但仍需穿戴電子設備監控。柯文哲YT昨（8）日上傳影片，分享阿北體驗男仕理髮，邊剪頭髮並放鬆閒聊40分鐘的畫面。期間談及愛妻陳佩琪，阿北笑容滿面偷抱怨妻子「害他長胖」，其他人聽聞秒提議阿北可以去館長的健身房運動，柯文哲當下反應超妙。他隨後急轉話題，脫口直言：「其實黃國昌判若兩人」，畫外音秒傳出驚呼：「這是有失言邊緣嗎」。民視 ・ 21 小時前
唐美雲做戲花錢不手軟 曝劇團虧損28年：可在信義區買好幾棟房
大愛電視台與唐美雲歌仔戲團歌聯合推出的電視歌仔戲《 鳩摩羅什‧千年一譯》，9日舉行開鏡儀式，主演唐美雲、導演鄭文堂率方馨、陳竹昇、唐文華、陳家逵等演員出席，演員陣容還包括蔡振南、許秀年、小咪、戴立吾、黃鐙輝等重量級卡司。唐美雲表示，該劇承襲⼤愛台《⾼僧傳》系列精神，2.0版籌備長達3年，除了邀請金馬得主黃文英擔任藝術總監，參與的演員也都是很優秀的一時之選，全⾯升級製作規格。中時新聞網 ・ 18 小時前
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言
粿粿本名1字影響婚姻？命理師揭3人情仇內幕！「1句話」網驚神預言造咖 ・ 2 天前
歐陽妮妮「想生三娃」遭張書豪拒絕 一句話惹怒網友：超不負責任！
歐陽妮妮與老公張書豪今年跨年夜迎接兒子出生，4月透露到中國杭州展開新生活。近日在中國節目《亂室英雄》中曝光住家內部全貌。其中提到她「想生三個（小孩）」，但是老公不想，一旁張書豪解釋原因，網友看了這片段，幾乎都贊同張書豪的想法。鏡報 ・ 1 天前
粿粿17分鐘道歉片「撞臉本土男YTR」！釣出本尊神回：王子我可以
粿粿與范姜彥豐結婚3年，日前遭對方控訴婚內出軌王子（邱勝翊），本月1日發聲坦承雙方確實有踰矩行為，還在影片中爆哭向親友、家人及社會大眾致歉。近日有網友發現，粿粿在道歉影片中的模樣，竟然撞臉擁有36萬訂閱的本土男YouTuber「尼克星」，還意外釣出本人回應。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
潤娥、朴炯植領軍！2025韓劇「破10％俱樂部」洗版收視榜
韓國2025年電視劇戰場熱度高，題材多元，從現代、古裝、穿越等元素應有盡有；截至目前，有5部夯劇衝破韓國全國收視10％大關，成為今年「雙位數收視」代表，以下為這5部劇、最高收視率整理。5部作品共通性，無非是精彩卡司、焦點題材，包括下半年最夯的《暴君的廚師》一舉衝上17.1%，該劇透過潤娥的全球人氣，自由時報 ・ 5 小時前
才暴瘦10公斤！泫雅演出一半昏倒 發文道歉報平安：什麼都不記得了
泫雅9日在澳門參與「WaterBomb水炸彈音樂節」，登台演唱招牌歌曲〈Bubble Pop〉。表演過程中，她在舞台上邊舞動邊轉身，卻突然失去力氣倒地，嚇壞一旁舞者，立即上前查看情況，保鑣也迅速衝上台將她抱離舞台，現場觀眾見狀紛紛驚呼。有現場目擊者表示，泫雅在演唱倒數第二首...CTWANT ・ 6 小時前
鄭家純遭酸炫耀還扯「大谷妻」 本尊神回1句萬網讚爆
娛樂中心／楊佩怡報導女星鄭家純（雞排妹）以超反差甜美臉蛋與惹火身材走紅，面對社會時事相當敢言的她，吸引不少粉絲追隨，2022年與大3歲日本老公Akira結婚的她，不時會在社群分享生活近況。近日剛在日本完成夢幻婚禮的她，在臉書寫下搭乘商務艙的心得感想，卻被酸民批評：「大谷翔平老婆還在用iphone13，就妳還在那邊炫耀」，而鄭家純也高情商回應酸民，讓萬網大讚不已。民視 ・ 1 天前
郭台銘母親病逝！曾馨瑩發聲澄清「非婆婆去世仍去慶生」：心中充滿思念與不捨
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞6日病逝，享嵩壽100歲。日前有媒體報導，郭台銘妻子曾馨瑩在婆婆去世後，7日仍舊開...FTNN新聞網 ・ 1 天前
陳漢典、Lulu登記結婚超慌亂！證件照歪頭被打槍 緊張到忘記住哪裡
藝人陳漢典與Lulu（黃路梓茵）在10月20日悄悄前往戶政事務所登記結婚，正式成為夫妻。今（7）日，Lulu於YouTube頻道公開一支12分鐘影片，首度曝光兩人登記當天的全紀錄，從搞笑失誤到甜蜜互動，感動之餘網友全笑歪腰。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
MLB》聽到山本由伸也喊痛 克蕭笑說：「至少他還是人類啊！」
在生涯最後一季以世界大賽冠軍完美落幕，道奇3屆塞揚左投克蕭在奪冠後受訪時多次表達他對隊友山本由伸的讚嘆，在昨播出由貝茲主持的YT頻道節目中則說：「我應該去問問山本的身體狀況」，結果聽到史奈爾轉述「山本說他肌肉痠痛」後，這位傳奇左投作勢鬆了口氣笑道：「太好了，至少他還是人類啊！」自由時報 ・ 1 天前
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線
曾馨瑩不顧婆婆過世慶生？關穎幫澄清 還原時間線EBC東森娛樂 ・ 1 天前