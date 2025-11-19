即時中心／林韋慈報導



英國廣播公司（BBC）近日驚爆內部出現疑似中國間諜。根據英國媒體指出，一名中國間諜曾以「記者」身分色誘布魯塞爾國際組織高層，藉此換取敏感情報，相關細節目前已有3個機構介入調查，而該名記者至今仍在BBC任職，引發各界震驚。





根據《每日郵報》（Daily Mail）報導，消息人士透露，英國秘密情報單位正在調查的這名BBC記者，在進入BBC前就已成為「敵國接觸的重要目標」。該名疑似間諜被指利用「美人計」向布魯塞爾國際組織高層套取軍事情報，事後甚至順利受聘BBC，引發滲透疑慮。



事件曝光後，外界對BBC的公信力及英國國家安全提出質疑。據媒體指出，英國保守黨影子內閣外交大臣普麗蒂．帕特爾（Priti Patel）表示：「中國對英國構成威脅。任何破壞我國安全、或危及我們及盟友的情報機構，都必須接受全面調查。」



目前調查仍處於初期階段，正釐清其是否洩漏國安機構相關機密。對於整起事件，BBC至今尚未正式回應，但疑似匪諜滲透的醜聞已引發社會對BBC及英國工黨的高度關注。







廣告 廣告

原文出處：快新聞／BBC記者疑為中國間諜 3機構同步調查美人計色誘高層

更多民視新聞報導

快訊／66歲婦人駕車疑誤踩油門暴衝早餐店 女店員遭夾傷

謊稱交易穩定幣！新北三峽1女「90萬現金遭搶」 警南下高雄逮人

「館長嗆習近平」錄音正對中國駐日大使館！網友狂笑：有台灣軍師在後面

