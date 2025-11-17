BBC記者被爆是中國間諜！疑「美人計」色誘高官換情報 5國聯盟調查中

國際中心／陳佳鈴報導

一名現任 BBC 記者疑遭英國情報單位鎖定，涉嫌替中國從事間諜任務。（示意圖／翻攝BBC)

英國公共媒體 BBC 驚曝國安危機！《每日郵報》15 日報導，一名現任 BBC 記者疑遭英國情報單位鎖定，涉嫌替中國從事間諜任務。調查指出，他在加入 BBC 之前，曾以記者身分活動於布魯塞爾期間，刻意接近多個國際組織高層，甚至疑似使用「美人計」或性暗示手段，企圖換取西方軍事與安全機密。

英國廣播公司，簡稱及通稱BBC，是英國主要的公共媒體機構，是世界第一家由國家成立的廣播機構，也是全球最大的媒體，報導具有公信力！多名消息人士透露，這名記者過去任職於其他媒體，駐外期間負責為「敵對國家」物色具情資價值的官員，鎖定對象包括能直接接觸機密軍事資訊的國際組織高級官員。調查單位懷疑，他不僅以職務之便建立關係，更曾主動發出挑逗訊息，以利誘方式引誘對方洩露敏感資料。

截至目前，英國至少三個機構已投入調查；「五眼聯盟」（英、美、加、澳、紐）也同步掌握相關情況。調查人員正評估該記者是否已將情報外洩至中國，以及外洩程度是否已對西方安全架構造成實質傷害。有知情人士形容，事件的滲透程度「比原先擔憂的更深、更嚴重」。

英國保守黨影子外交大臣帕特爾（Priti Patel）公開要求政府「徹底查清真相」，並質疑 BBC 是否已成為「潛在國安風險」。她強調，中國對英國安全的威脅不容忽視，一旦涉案者意圖破壞國家利益，政府必須迅速、全面地揭發並處置。

