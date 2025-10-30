BBC：川習會未簽協議不意外 中恢復買黃豆是川普勝利
（中央社釜山30日綜合外電報導）美國總統川普與中國國家主席習近平今天在韓國舉行「川習會」，英國廣播公司（BBC）分析，兩人這次會晤尚未簽署貿易協議並不令人意外，但中國同意恢復採購美國黃豆是川普一大勝利。
BBC報導，儘管世界各國試圖在短短數月內與川普（Donald Trump）政府解決雙方分歧，貿易協議通常需要數年才能完成談判，因此，川普與習近平這次會晤並未簽署協議不足為奇。
不過美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普除了給予「川習會」正面評價，也預告美中有望很快簽署貿易協議，但他未透露其他細節。
當被記者問及協議何時會出爐，川普在空軍一號（Air Force One）上回應：「我認為很快，我們沒有太多重大阻礙。這將是為期一年的協議，我們將在一年後延長協議。」
他還提到，他跟習近平「幾乎就所有事務」達成共識，包含黃豆貿易以及美國因芬太尼（fentanyl）問題而對中國加徵的關稅。
美中官員仍在就貿易協議的最終細節進行磋商，不過雙方對稀土供應形成共識已具重大意義，中國宣布暫停稀土出口管制措施一年。
川普則表示同意調降對中國商品徵收的整體關稅至47%，以換取北京恢復向美國採購「大量」黃豆。
BBC指出，北京同意恢復採購黃豆對川普而言是場勝利，由於美中貿易戰，美國農民在向中國出口黃豆方面已損失數以十億計美元。（編譯：洪培英）1141030
