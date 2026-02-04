BBC：涉艾普斯坦案 英國前王子安德魯搬離溫莎住所

（中央社倫敦3日綜合外電報導）英國廣播公司今天報導，英國前王子安德魯已從其位於溫莎的豪宅搬遷至英格蘭東部的王室莊園。此時正值他與已故性犯罪者艾普斯坦的關係再度受到關注之際。

法新社報導，如今名為安德魯．蒙巴頓．溫莎（Andrew Mountbatten Windsor）的英國前王室成員，因再度出現在美國司法部（DOJ）最新發布的艾普斯坦（Jeffrey Epstein）相關文件中，面臨進一步壓力，外界要求他說明與此案的關聯。

廣告 廣告

英國廣播公司（BBC）指出，現年65歲的安德魯昨天離開皇家莊園（Royal Lodge）。白金漢宮（Buckingham Palace）拒絕對法新社證實這個消息。

根據BBC報導，安德魯過去20年一直與前妻佛格森（Sarah Ferguson）居住在距離溫莎城堡（Windsor Castle）不遠的這處房產。

BBC指出，安德魯目前暫住在諾福克郡（Norfolk）山均漢姆堡（Sandringham Estate）的臨時住所。英國「太陽報」（The Sun）則稱，他未來將搬進正在整修的永久住所馬許農場（Marsh Farm）。

自從美國司法部於上週公開新一批艾普斯坦案檔案後，針對這位英國國王查爾斯三世（King Charles III）胞弟的壓力進一步加劇。

司法部新公開的內容顯示，安德魯於艾普斯坦在2008年兒少性犯罪遭定罪後，仍定期與其保持聯繫超過兩年。文件也包括數張照片，似乎顯示安德魯蹲在一名躺在地上、身分不明的女子旁，並觸碰其腰部。（編譯：林沂鋒）1150204