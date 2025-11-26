BBC：義大利議會立法通過「殺害女性罪」 最重判無期

[Newtalk新聞] 義大利國會日前全數通過，正式將「殺害女性罪（femicide）」單獨入罪，未來只要認定為因性別動機殺害女性，將一律處以「無期徒刑」。這項立法，也讓義大利成為歐洲少數直接在刑法中明確定義「殺害女性罪」的國家之一。

此法案由義大利的女性總理梅洛尼（Giorgia Meloni）提出，不僅執政黨力挺，在野黨也一致支持，並選在「全球消除對婦女暴力日」當天表決，不少議員配戴紅色緞帶或身穿紅衣，悼念因性別暴力喪命的女性。

據《BBC》報導，新法中明確規定，凡是基於仇視、歧視、支配、控制或壓迫女性身分所犯下的殺人行為，或因女性拒絕復合、試圖擺脫關係、爭取自由而遭殺害，都將被獨立認定為「殺害女性罪」，不再僅被視為一般殺人案件。未來此類案件不僅將單獨列管統計，也將自動觸發終身監禁。

參與法案起草的法官迪．尼古拉（Paola di Nicola）指出，過去社會習慣用「為情所困」、「因愛生恨」、「強烈嫉妒」等浪漫化語言來解釋這類命案，是對事實的扭曲。「這項法律意味著，我們將成為歐洲第一個揭露加害者真正動機的國家，而這個動機其實是階級與權力。」

《BBC》報導指出，義大利警方最新數據顯示，義大利全國去年共有 116 名女性遭殺害，其中 106 起被認定與性別有關。未來在新法架構下，這些案件將被正式歸類為「殺害女性罪」，並適用最嚴厲刑責。

不過，有部分學者認為，「殺害女性罪」的定義仍可能流於模糊，尤其多數案件發生在伴侶或前伴侶之間，要如何在司法上具體證明「動機源於性別」，恐成為未來審判難題。佛賈大學（University of Foggia）法學教授瓦萊莉亞・托雷（Valeria Torre）指出：「法律並不存在保護不足或漏洞需要填補。」

法案最終在深夜完成表決，237 名議員全數投下贊成票，執政黨議員在最後發言中宣示：「對女性施暴將不被容忍，也絕不姑息。」

自該法案提出以來，就獲得梅洛尼政府的支持，其他保護婦女的法案，例如《反跟蹤法》也獲得支持。義大利國會目前也正在辯論一項禁止未經「自由和實際同意」發生性行為的法案。

