ＷBC／大谷翔平經典賽不投球？道奇總教練證實：這是他自己的決定

美國職棒道奇隊（Los Angeles Dodgers）二刀流球星大谷翔平是否會在3月登場的世界棒球經典賽（World Baseball Classic）登板投球，成為外界關注焦點。道奇隊總教練羅伯斯說，大谷翔平確定不會在經典賽投球，並表示這是「大谷翔平自己的決定」。

大谷翔平因手肘手術影響，2024年球季以全職指定打擊身分出賽，去年季中才解封二刀流，今年球季預計將迎來2023年首次完整二刀流賽季，外界也因此關注他能否在本屆經典賽登板。道奇隊總教練羅伯斯指出，大谷翔平不會在經典賽投球，但若大谷翔平想投，道奇隊也願意放行。

談到大谷翔平的決定，羅伯斯坦言一點也不意外，同時也說自己不會用「鬆了一口氣」來形容。羅伯斯認為，大谷翔平很清楚自己去年的節奏，現在為了能在2026年以二刀流身分出賽，讓自己處於萬全準備狀態，這是一項正確的決定。

古林睿煬、孫易磊參戰WBC 新庄剛志監督給建議

另一方面，日職北海道火腿鬥士隊舉行例行開季前活動，總教練新庄剛志也按照往例提出新球季期望。他表示，1到8棒的打線幾乎確定，但仍有約1個半月的「猶豫期」，打線不會太固定；對於古林睿煬、孫易磊等人要打經典賽，新庄剛志也給出建議，強調調整不是只為火腿隊，而是為了未來可能挑戰大聯盟，要好好展現身手，代表各自國家全力以赴。

※2026 WBC世界棒球經典賽將在3月5日至3月18日開打，台視將轉播賽程，敬請鎖定台視主頻。

台視新聞／劉芝宇 責任編輯／周瑾逸

