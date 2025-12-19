ＷBC／經典賽門票開賣日本戰秒殺！ 1/15最後購票機會

2026年世界棒球經典賽，東京預賽門票一開賣，立刻被秒殺。（圖／翻攝自售票網站）





2026年世界棒球經典賽，將在明年3月開打，大谷翔平將披上日本隊戰袍，觀賽熱度也持續飆升。東京預賽門票一開賣，立刻被秒殺，售票網站更一度湧入超過47萬人同時搶票。

日本隊當家球星大谷翔平確定參戰，另外世界大賽 MVP山本由伸也要打。

兩位人氣巨星，將回到家鄉比賽消息，也瞬間點燃日本球迷熱情，讓原本就激烈的搶票大戰更升級。

售票系統，18號上午九點開賣，網路瞬間湧入大量民眾，開賣後，短短 30分鐘，頁面就顯示等候人數47萬人。

廣告 廣告

開賣約1小時後，系統就指出，日本隊的場次預定票數，已全部售完。

不少網友哀號，經典賽門票太難搶了，這人數實在太誇張，不過沒搶到票的球迷，明年1/15日，還有最後購票機會。

球評：「現在2好0壞，打出了往中間的球，二壘接殺，再傳到一壘。」

日本球迷，都想進場為日本隊衛冕加油，不過現在想看還有另個門檻，因為串流平台，宣布明年2026世界棒球經典賽，在日本不會透過任何電視台播出，在日本想看經典賽，就只能訂閱或親自進場，引發大量球迷不滿。

反觀台灣觀眾，無法進場沒關係，到時候《EBC東森新聞》將會獨家轉播經典賽，一起為台灣英雄加油打氣。

更多東森新聞報導

WBC／美國陣容再升級！老虎賽揚、巨人王牌、洋基終結者都參戰

WBC／鄭宗哲打經典賽意願高！親曝球團態度「還OK」

WBC／Netflix砸30億搶經典賽日本轉播權！大谷翔平是關鍵

