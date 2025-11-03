BD攜手維馨乳房外科醫院 共同推動微創診斷新里程碑 守護女性健康

▲BD公司與維馨乳房外科醫院正式簽署合作協議，導入「真空輔助微創取樣技術」

【互傳媒／ 記者 陳家珍／台北報導】隨著全球女性乳房健康意識的提升，如何兼顧診斷的精準度、友善度與生活品質，成為醫療發展的重要方向。國際醫療器材領導品牌 Becton Dickinson (BD) 公司宣布與台灣專業乳房醫療團隊 維馨乳房外科醫院 正式簽署合作協議，導入「真空輔助微創取樣技術」，共同推動乳房健康診斷邁向新高度。此次合作不僅象徵國際創新技術與在地專科實力的結合，更展現雙方對女性健康長期關注與承諾。

▲BD公司與維馨乳房外科醫院共同推動乳房健康診斷邁向新高度，為台灣女性帶來更高標準的照護體驗

BD公司長年深耕精準醫療與微創診斷領域，透過創新方案協助醫療專業人員優化流程、提升診斷品質。維馨乳房外科醫院則以「專業、貼心、以女性為本」為理念，長期投入乳房篩檢、診斷與健康教育。此次攜手導入「EnCor安可兒真空輔助微創取樣系統」，代表醫院持續追求國際級標準的決心，也提供女性更多元、更友善的檢查選擇。

BD公司台灣總經理林公堯表示：「BD以推動全球醫療進步為使命，此次合作不僅是技術的引進，更是共同為台灣女性打造完善健康照護體系的重要一步。」維馨乳房外科醫院顧問歐陽賦醫師則指出：「我們希望透過先進診斷技術，讓女性在面對乳房健康挑戰時，能以更安心、更自在的心情度過。」

在合作技術導入的背後，也有許多真實案例見證「微創」的價值。歐陽賦醫師分享，近期有一位在紐約科技公司任職的40多歲女性，於美國進行乳房攝影檢查時，發現乳房深層、緊貼胸壁處有一群鈣化點。由於影像顯示具有惡性可能，當地醫院先嘗試以立體定位方式取出鈣化點，但未能成功，因此建議她以開刀方式切除。然而，該名患者乳房組織相當豐厚，若採開刀方式，需從表層一路深入至病灶，不僅切口大、組織破壞多，外觀影響明顯，術後恢復也較為辛苦，且治療費用更是台灣的數十倍。

後來她得知維馨乳房外科醫院具備獨特的影像導引技術，能結合微創取樣方式進行精準取樣，於是立即訂機票返台求診。歐陽賦醫師僅透過乳房表面一個極小的穿刺口，即可直達病灶，完整取出鈣化點。整個手術無需縫合，隔天即可恢復日常生活。她術後立即搭機返美，而後續病理檢查結果也證實為良性，不需再進一步手術治療，讓她得以放下心中大石。

▲此次合作導入的「安可兒真空輔助微創取樣系統」，象徵醫院持續精進、追求國際級標準的決心，同時展現BD對推動女性健康的長期承諾

合作簽署儀式當天，多位乳房醫療專家亦共同出席支持，包括高雄醫學大學附設中和紀念醫院侯明鋒教授、李忠良主任，以及馨語診所院長楊欣瑜醫師。他們長期推動乳房健康教育與微創技術，理念與此次合作高度契合。

未來，BD公司與維馨乳房外科醫院將持續深化合作，結合國際研發資源與臨床經驗，推動乳房健康教育與早期檢查，協助更多女性做到「及早發現、安心診斷」，為女性健康打造更精準、溫柔且貼心的照護體驗。