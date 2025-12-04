BDI飆兩年新高！俄烏停火露曙光 散裝航這5檔亮燈起錨強攻

財經中心／余國棟報導

俄烏戰事有望迎來轉折、後續重建需求與物資運輸規模、都將推升中長期散裝航運需求。另一方面，全球老舊船舶汰換速度加快，船噸有效運力被壓縮，也使市場預期短期供給難以快速回補，運價維持高檔震盪格局。船隻非實景（示意圖／資料照）

今（4）日台股震盪下跌近百點，但市場資金明顯轉向海運族群，特別是散裝航運股強勢爆發，全面掀起一波「航海王旋風」。受到波羅的海指數（BDI）暴漲近10%、刷新兩年新高激勵，市場預期運價續強，加上烏俄戰爭露出停火訊號多種利多，帶動新興（2605）、裕民（2606）、中航（2612）、四維航（5608）等四檔全面亮燈漲停，慧洋-KY（2637）也一度攻上漲停板，成為今日盤中最吸睛的焦點族群。

市場人士指出，BDI指數昨晚大漲245點、收報2,845點，單日漲幅9.4%，創下自2023年底以來新高，11月中旬以來，BDI已連續上攻，上周BDI周漲12.63%、年漲89.07%。海岬型船運價則飆逾6000美元，帶動BCI指數狂飆16.3%，報5,387點，年漲幅高達110%；巴拿馬型船指數雖受印尼煤炭減運影響小幅回落，但仍年漲逾91%，顯示全球大宗原物料運輸需求持續熱絡，供需失衡的狀況再度擴大。

在運價全面升溫的利多帶動下，散裝航運股今日盤中多檔同步衝高亮燈，新興以31.55元亮燈漲停、漲幅9.93%，裕民勁揚6.3元至69.6元、漲幅9.95%，中航衝上74.6元、上漲6.7元或9.87%，四維航勁揚1.85元收20.75元、漲幅9.79%，慧洋-KY則漲5.6元至74.7元、漲幅8.1%，盤面氣勢宛如航海王回歸。

法人分析指出，本次散裝行情主要受全球煤炭與鐵礦石運輸需求帶動，加上俄烏戰事有望迎來轉折、後續重建需求與物資運輸規模、都將推升中長期散裝航運需求。另一方面，全球老舊船舶汰換速度加快，船噸有效運力被壓縮，也使市場預期短期供給難以快速回補，運價維持高檔震盪格局。

不過，有分析師認為BDI大漲確實是利多，短線資金積極湧入帶動股價急漲。，預估今日相關個股成交量能比昨日大增，在高檔出現急漲急量現象，恐有短線資金追高疑慮，短線進場操作上宜謹慎以對。市場也觀察到，散裝航運族群近期成為資金避風港，一方面是電子股漲多後資金尋求低基期標的，另一方面則是海運報價題材強勁，法人短線追價力道明顯。由於年終旺季運輸需求持續回升，加上國際能源運輸暢旺，法人預期運價在供需失衡下仍有支撐空間。

總體來看，雖然台股今日整體走勢偏弱，但散裝航運族群逆勢點火，吸引資金聚焦。市場人士認為，若BDI能維持高檔震盪，後續不排除帶動航運股延續上漲行情，不過在短線急拉後，操作宜嚴控風險，切勿追高。

內容僅供參考，投資人於決策時應審慎評估風險，並就投資結果自行負責。

投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書。

