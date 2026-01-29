《Beautiful Life》 笑著笑著就哭了

每到年關，賀歲檔電影多以喜劇為主，或許與過年流行與網友一同重看《甄嬛傳》有著相似的邏輯。表面上看似一場集體懷舊，實際上卻反映了人們對「連結」的渴望，渴望在某個特定時刻，與他人共享同一段情緒與話題。這樣的需求，並不限於特定文化，也不依賴語言門檻，而是在笑聲與熟悉的情緒之中，確認彼此正在經歷同一段時間、同一種感受。

這也正是韓國舞台劇《Beautiful Life》能從當地出發，在不同國家以原版形式演出，卻依然被理解的原因。這跨時空的故事以倒敘展開，從一對老伴「春植」與「順玉」鬥嘴鼓開始，回望中年的挑戰磨合，以及年輕時的初戀悸動。

沒有刻意堆疊的高潮，《Beautiful Life》卻幾乎每一幕都貼近日常，因此被韓國媒體稱為「國民話劇」，在不同世代之間被理解與帶入。《Choix》專訪身兼這戲演編導於一身的金元真，他於電影《屍速列車》、《1987》等大片演出，演出的「春植」更是深入人心，透露創作該劇時，他並未刻意思考跨文化傳播的問題，「專注於兩個角色本身，描寫一段橫跨年輕、中年到老年的人生關係。」

「不論文化背景如何，人們能感受到的愛、痛與共鳴，其實是相似的。」金元真說，構成「春植」與「順玉」這段關係的，不是戲劇性轉折，「而是愛、爭吵、後悔與日常瑣事的全部樣貌，也因此成為觀眾最容易投射自身經驗的地方。」

貼近生活 觀眾很有感

這樣對日常的理解與堅持，也反映在作品選擇倒敘敘事的結構上。金元真讓《Beautiful Life》從人生的後段開始說故事，讓老年的孤單與失落率先被攤開，再回望中年的艱辛與年輕時的甜蜜，「當觀眾已經先看見結局，那些曾經閃閃發亮的時刻，反而顯得更加珍貴。」

而對演員而言，倒敘結構也讓表演更貼近現實。演出「順玉」的有人、飾演「春植」的金振鎬等演員在提到演出這齣作品時，最困難的並非外在模仿，而是如何理解並承載角色在不同人生階段所累積的情緒重量，並在舞台上自然轉換。正因為角色並不完美，他們不是特別幸福的人，而是再普通不過的人，也因此成為跨越文化與語言的共同經驗。

重量級笑聲 來自悲喜並存

《Beautiful Life》於2016年在首爾大學路首演，在當地最大售票平台長期維持9.9的高分評價，獲得韓國文化獎〈音樂劇/舞台劇〉大賞，在20多個韓國城市巡演，累積已超過4000場，常被觀眾形容為「笑著笑著就哭了」。金元真認為，「真正能留下重量的笑聲，來自笑與悲傷同時存在。」觀眾會因某個生活化的失誤而發笑，卻也在同一瞬間意識到，那個失誤背後的無力與心酸，喜劇在此不只是製造笑點，而是一種情緒的承接。