Becky、Tilda、許瑋甯齊聚香奈兒2025/26新加坡早春大秀，以詩意譜寫南洋浪漫篇章
眾星齊聚新加坡萊佛士酒店
繼義大利科莫湖首場亮相後，香奈兒 2025/26 Cruise 度假系列移師新加坡萊佛士酒店登場。Rebecca Armstrong、Tilda Swinton、許瑋甯及林俊傑等人都出席這場盛會，從歐洲詩意湖畔到熱帶城市傳奇，再現現代女性的輕盈魅力。
Rebecca Armstrong 一身經典的香奈兒黑色中性套裝亮相，戴上墨鏡帥氣有型，展現時髦年輕的香奈兒女性姿態！
「時尚仙人」Tilda Swinton 以全金色俐落套裝搭配他標誌性的金髮造型，舉手投足都流露自然不造作的自信與魅力～
香奈兒品牌大使許瑋甯也現身香奈兒 2025/26 Cruise 度假系列新加坡大秀秀場，此次他以緞面短版上衣搭配寬褲，展現具流動感的帥氣中性風格。她自信自在、舒適俐落，完美詮釋香奈兒女人的獨立與摩登氣質，散發現代女性自然從容的時尚魅力。
JJ 林俊傑也參與了此次香奈兒大秀的全城盛事，一身簡約的黑色造型展現低調內斂的男士氣質。
東西方文化交會
從科莫湖到萊佛士，香奈兒將 2025/26 Cruise 度假系列將度假氛圍帶到新加坡，延續優雅細膩的電影感敘事，此次大秀秀場選址新加坡萊佛士酒店（The Raffles Hotel），為這場旅程寫下嶄新的熱帶篇章。繼四月於義大利科莫湖畔的埃斯特別墅（Villa d’Este）揭幕後，本次移師至東南亞最具歷史的傳奇酒店，呼應品牌對優雅、堅韌與悠然生活的想像。萊佛士酒店象徵「東西文化交會」的經典意象，也呼應系列對度假生活的重新詮釋。品牌摯友、導演蘇菲亞·柯波拉（Sofia Coppola）亦掌鏡預告短片，以電影語彙串聯兩地場景，展現香奈兒一貫的女性凝視與詩意氛圍。
新加坡萊佛士酒店（The Raffles Hotel），在這座以英國外交官、現代新加坡奠基者Sir Stamford Raffles命名的建築，自開幕以來便吸引了世界各地的名流與文化人士前來，其中包括伊莉莎白二世女王，麥可傑克森、威廉王子及凱特王妃及卓別林等名人都曾下榻入住。這間有著充滿故事與文化底蘊的酒店建築，兼具華麗與優雅魅力的氛圍，入住這裡更被視為通往東方的門戶，此次大秀亦將科莫湖的度假氛圍帶至本地！
在地創意工作者對談
大秀當天早上，香奈兒邀請 420 名來自新加坡藝術、時尚與設計學院的學生參與「CHANEL Talk」活動。香奈兒全球服飾名品部總裁 Bruno Pavlovsky 與《Monocle》總編輯 Tyler Brûlé 共同主持對談，並邀請品牌大使蒂妲．史雲頓（Tilda Swinton）、導演兼品牌摯友章凝（Margaret Zhang）與作家 Amanda Lee Koe 同台，探討「在地創意如何啟發全球想像」。在這場文化交流不僅彰顯香奈兒對創意教育的重視，更體現品牌始終關注藝術、文化與女性視角的核心價值。
浪漫、優雅、輕鬆且自信
隨著大秀展開，模特兒走上伸展台時，整個空間化作一場關於自由與奢華的夢。
香奈兒 2025/26 Cruise 度假系列以柔軟斜紋軟呢、金色盧勒克斯（Lurex）金屬絲與精緻刺繡亮片，重新演繹褲裝與睡衣風格。
條紋上身與褲裝搭配寬帽沿草帽，在經典法式風格中流露現代女人的率性與自信。
Lamé 金銀絲線交錯的粉橘條紋套裝、塔夫綢小禮服與荷葉邊裝飾，在光影間閃爍輕盈質感。粉嫩與花卉的調性幻化於蕾絲與印花中，勾勒出浪漫的夏夜氛圍。
絲緞領巾為細節畫龍點睛
白色直筒長褲、雙排釦海軍大衣與條紋等度假符碼則延續經典精髓，而綁於髮間、手腕與腳踝的絲緞方巾成為點睛細節，讓整體造型更添靈動氣息。
率性且鬆弛
飄逸的長板風衣內搭泳裝，單一色調營造和諧視覺，手綁領巾也為造型增加層次亮點，時髦又率性，自信且鬆弛，這套也是香奈兒品牌大使許瑋甯表示他印象最深的一套Look。
標誌性手袋為造型增添風采
充滿優雅度假氣息的手袋，從CHANEL 25 包到側背包，都洋溢自在鬆弛的自信風格，為度假風格增添風采，使優雅又自信的香奈兒女人造型更有層次且完整，隨興又摩登！
率性優雅的香奈兒女人姿態
延續「Imagining an Elsewhere」的探索。 本季系列兼具華美與自在感，亮片斜紋軟呢褲裝、金色絲錦緞褲裝，以及黑色刺繡套裝，都散發摩登率性。一襲橘紅連身褲搭配披肩，如陽光般明媚，展現自信從容。 面料則以花卉蕾絲與珠繡點綴，木蘭、紫藤、杜鵑等細膩圖騰如花園盛開；經典符碼如直筒白褲、海軍大衣、彩色條紋針織套裝也完美呈現品牌永恆魅力。珍珠、minaudière 晚宴包、漆皮穆勒鞋、絲質方巾等配飾，注入率性優雅與細膩質感，描繪現代摩登女性的自在自信態度！
以迷人餘韻為大秀畫下完美句點
大秀結束後，香奈兒在萊佛士酒店舉辦了一場星光熠熠的慶功派對。英國歌手 Raye 帶來現場演唱，迷人的嗓音驚豔全場。
而以靈魂樂與節奏藍調串起迷人夜色；印尼音樂人 Rio Sidik 的爵士演奏與新加坡 DJ Nicolette 的節奏混音，讓現場賓客沉醉於音樂與時尚交融的南洋氛圍之中。
從服裝到音樂，整場活動皆呼應品牌對「度假」與「藝術」概念的延伸，將自由精神、文化交會與女性自信融入每一個細節之中！
