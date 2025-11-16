《南方時光》影評：1996台灣總統大選台海危機時刻、何以他的歲月靜好？

吳慷仁（後）返鄉高雄拍攝電影《南方時光》。（百景映畫提供）

【文 / 雀雀】曹仕翰執導的電影《南方時光》由易智言監製，吳慷仁、孫淑媚與陳玄力所主演，作品聚焦在台灣南部中產小家庭在「1996年台灣首次民選總統選舉」期間所發生在大兒子身上的校園/ 家庭/ 課後交友等事件，時代氣味濃且回望旁觀視角穩健，曹仕翰導演個人版本的《童年往事》意味十足。

時代類型劇考驗的是資蒐與場景重現的能耐，30 年前的南部街景、居家裝潢、校園情景、餐飲娛樂場所或者常民食衣住行美學的還原或許不難，但細節的呈現著實不容。電影細緻堆砌出堪被仔細檢視的回憶時光隧道，而作品最終入圍金馬62最佳導演獎、最佳美術與造型獎項，這三獎的入圍肯定都自證了《南方時光》是一有模有樣的 80 後台灣人成長故事時空膠囊。

1996 年總統大選期間所搭配著的是「第三次臺灣海峽危機」時代背景：中共軍事演習的新聞播報佐配在未成年學子們的日常生活裡。與其說他太過懵懂、不知危機將至？不如說台灣的千禧世代都是呼吸這樣的空氣長大的，只是那陣子的空氣「濃郁」了一點。畢竟打從出生之前，父執輩就已歷經過幾次台海危機，若是父母師長也沒有要表現出緊張的樣子，那麼這個社會哪裡輪得到年輕人去擔心？

殊不知，那也只是台灣長輩們習慣「裝沒事」的教養方式，不論緊張不緊張，擔心不擔心，他們就是要為孩子們扛出一片雲淡風輕。以此來看，吳慷仁和孫淑媚演得真好。這對父母儘管帶著點刻板嚴父與慈母的模樣好用以說服自己與說服世界「自己是個合格稱職的家長」，但更顯化的是，他們在扮演好傳統教義上的父母親職之外，還會多做一兩件事、讓孩子感受到他們對家人的在乎：媽媽勸戒菸或爸爸衝去學校和老師對著幹，就是那個年代父母為孩子所做出的革命與包容。

每個世代的人都有專屬於他們心中的「美好年代」，但後來你終將會發現，不論是侯孝賢的《童年往事》、伍迪艾倫的《那個年代》、肯尼斯布萊納的《貝爾法斯特》抑或是史蒂芬史匹柏的《法貝爾曼》……所謂「美好的」，其實不是任何一個年代，而是任何一個人的童年時光。

世上永遠樂見任何一個時代的童年往事好故事再被重現，因為唯有電影的魔法可以將回憶裡流動的饗宴繽紛具現，包括時代的氛圍、景致的質感、在乎的友人講過的某句話聲線、戀慕對象的髮絲與眼神，乃至於自己獨處時的呼吸溫熱感……曹仕翰導演確實沉穩且細膩地重現了這些情感曾經所想所向之人事物。但你知道，若他真有機會坐上時光機、回到過去的話，大概也是不會想要試圖去改變任何事情吧？就只會是默默坐在原地遠遠看著過往的自己，互不打擾，任憑當時歲月靜好就好。

