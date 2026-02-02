雖然市場盛傳蘋果第一款折疊iPhone最快可能會在今年下半年問世，但蘋果顯然已經開始準備評估第二款折疊機種，其中似乎將以市場同樣流行的上下折疊形式作為設計。

首款iPhone尚未問世，傳蘋果已經在評估「粉餅盒」形式的上下折疊款機種設計

「方形粉餅盒」設計，主打輕便時尚

依照彭博新聞記者Mark Gurman報導，蘋果正在構思另一款採直立折疊、貝殼形式的iPhone設計，有可能會與市場目前已經普及銷售的Galaxy Z Flip系列等機種競爭，而這也是包含華為、小米、OPPO、Motorola、ZTE等都Android手機品牌業者都已經推行產品。

而Mark Gurman也指出，蘋果這款裝置目前仍處於「考慮」 (Under consideration)階段，距離正式量產上市可能還有很長一段時間，甚至不一定會推出，意味蘋果可能還在評估這類型態產品是否符合其對耐用度與螢幕折痕的高標準要求。

第一款折疊iPhone傳今年登場，大尺寸折疊平板延後？

報導中同時提到，蘋果對於傳聞中將於今年稍晚推出的第一款折疊iPhone抱持樂觀態度 (目前市場推測將採用書本式、左右開闔設計，掀開後的內螢幕尺寸可能接近iPad mini)。而為了延續潛在的市場吸引熱度，蘋果希望能準備好後續的折疊機種產品陣容。

此外，關於另一款傳聞已久的iPad形式的大尺寸折疊裝置 (可能為20吋左右的筆電/平板混合體)，Mark Gurman則指稱蘋果在開發如此大尺寸的柔性螢幕裝置時遇到技術瓶頸，可能會將其發表時間推後至2029年。

分析觀點

關於「折疊iPhone」的消息已經流傳多年，但在2026年的現在，隨著三星等品牌在此類機種的轉軸結構與螢幕凹折耐用度表現已相當成熟，蘋果切入市場的時機點似乎已經來到。

而為何蘋果會考慮「上下折疊」設計？ 從市場數據來看，小尺寸折疊手機的銷量往往比大尺寸折疊機種高，原因在於小尺寸折疊手機售價相對較親民 (價格通常在1000美元上下)，同時多半朝向時尚風格，或更具特色形式設計，另外在折疊後也相對方便隨身攜帶，因此更容易吸引女性用戶青睞，甚至吸引更多潛在用戶族群。

但依照蘋果的個性，若無法解決「折痕」 (Crease)，以及「機身厚度」等問題，顯然不會貿然在市場推出折疊機種，但既然三星已經在日前展出標榜毫無折痕的可凹折螢幕設計，意味距離蘋果正式推出第一款折疊iPhone的時間更近，而其處於評估階段的小尺寸折疊iPhone或許也有機會加快問世。

