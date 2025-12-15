BEGIN台北演唱會圓夢 笑曝石垣島轉機奇事

日本老牌樂團BEGIN出道35週年，由比嘉榮昇、島袋優、上地等三位成員組成，上週末在Legacy Taipei舉辦《BEGIN SPECIAL LIVE in TAIPEI》演唱會，這場原定2020年舉行的演出因故延期，歷經五年後終於順利登台，比嘉榮昇笑說：「明明石垣島跟台灣距離那麼近，我卻還要轉機，要請石垣市長多開幾班飛往台灣的航班才行啦！」

BEGIN台北演唱會圓夢實現，比嘉榮昇笑談石垣島到台灣需轉機沖繩趣事。（圖／雅慕斯娛樂）

主唱比嘉榮昇在演出前分享，他居住的石垣島距離台北約270公里，反而飛往沖繩本島那霸約470公里，直接飛台北會近200公里，但他還是得先飛沖繩本島，因此笑稱希望未來有更多石垣島直飛台灣航班。他也提到，台灣長年在食材與文化交流上帶給沖繩許多影響，這次台北場以與日本全國巡演相同規格呈現，要大家像看親戚喜宴餘興表演一樣歡樂。

出道35週年BEGIN登台Legacy，溫厚樸實風格演唱多首經典代表作。（圖／雅慕斯娛樂）

演出一開場，比嘉榮昇笑便笑說「開場是五首慢歌，請大家加油不要」，引發現場笑聲。隨後BEGIN接連帶來〈淚光閃閃〉、〈海之聲〉等經典作品，安可段落演唱多首熱絡歌曲，全場包含安可共演唱超過20首作品，演出逾兩小時，帶領歌迷在輕鬆氛圍中從石垣島起點，遊遍沖繩跳島之旅。此外，比嘉榮昇在台上介紹擔任鼓手的大兒子舜太朗，並讓他演唱自己樂團歌曲，舜太朗演唱後以中文向觀眾喊出「I like 雞排」，讓現場瞬間爆笑。

五年延期演唱會終於實現，BEGIN帶領歌迷展開沖繩跳島之旅。（圖／雅慕斯娛樂）

為了這次演出，BEGIN自日本運來超過50件樂器與道具，將出道35年音樂歷程濃縮呈現。比嘉榮昇感性表示：「我們真的是住在很近的地方，下雨的時候我們也下雨，颱風的時候我們也颱風。」最後叮嚀大家保重身體，期待未來再度來台，為這場等待五年的台北場劃下句點。

