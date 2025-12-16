BEGIN完成掛念5年台北開唱心願 笑喊「從石垣島到台灣竟要到沖繩轉機」
出道35週年，日本老牌樂團BEGIN上週末在Legacy Taipei舉辦「BEGIN SPECIAL LIVE in TAIPEI」演唱會。這場演出原定於2020年在台北舉行，因故延期，歷經五年後終於順利登台。BEGIN由比嘉榮昇、島袋優、上地等三位成員組成，以溫厚樸實的演唱風格，帶來多首代表作，與現場歌迷共享難得的台北演出時光，比嘉榮昇笑說：「明明石垣島跟台灣距離那麼近，我卻還要轉機，要請石垣市長多開幾班飛往台灣的航班才行啦！」
主唱比嘉榮昇在演出前向觀眾分享，他居住的石垣島距離台北約270公里，反而飛往沖繩本島那霸約470公里，明明直接飛台北會近200公里，但我還是得先飛到沖繩本島，因此笑說希望未來能有更多石垣島直飛台灣的航班。他也提到，台灣長年在食材與文化交流上帶給沖繩許多影響，因此這次台北場特別以與日本全國巡演相同規格呈現，要大家不要拘束，就像在看親戚喜宴上的餘興表演一樣的歡樂。
演出一開場，比嘉榮昇便笑說「開場是五首慢歌，請大家加油不要睡著」，輕鬆的開場白立刻引發現場笑聲。隨後BEGIN接連帶來〈淚光閃閃〉、〈海之聲〉等經典作品，安可段落則演唱多首氣氛熱絡的歌曲。全場包含安可共演唱超過20首作品，演出時間逾兩小時，帶領在輕鬆自在的氛圍中全場歌迷從石垣島為起點，從南到北遊遍整個沖繩的跳島之旅般的輕鬆自在。
此外，比嘉榮昇也在台上介紹擔任鼓手的大兒子舜太朗，並讓他演唱自己樂團的歌曲，舜太朗演唱後以中文向觀眾喊出「I like 雞排」，現場頓時一陣爆笑。
為了這次台北演出，BEGIN特地自日本運來超過50件樂器與道具，將出道35年來的音樂歷程濃縮呈現。比嘉榮昇感性表示：「我們真的是住在很近的地方，下雨的時候我們也下雨，颱風的時候我們也颱風。」最後也叮嚀大家保重身體，期待未來能再度來台演出，為這場等待五年的台北場畫下句點。
