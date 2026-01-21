隨著各國政府對未成年網路安全的監管力道加重，OpenAI宣佈將在ChatGPT導入一套全新的AI年齡預測機制，這項功能不再單純依賴用戶自行輸入的出生年月日，而是透過AI分析用戶的「行為模式」來判斷其真實年齡。一旦系統認定用戶未滿18歲，將會強制開啟額外的安全過濾設定，以防未成年人接觸到色情、暴力或自殘等不當內容。

聊著聊著就被當小孩？ChatGPT導入AI年齡預測機制，未成年將強制開啟安全過濾

在此之前，OpenAI曾宣布推出專為13歲至18歲使用者設計的「青少年版ChatGPT」，由父母或監護人透過邀請與青少年帳號綁定，可設定是否啟用對話記憶、是否保留聊天歷史，甚至可直接設置「禁用時段」，避免青少年深夜長時間使用AI聊天工具。而此次推出的AI年齡預測機制，則是透過AI分析方式分析、推估使用者年齡。

不只看生日，AI從「聊什麼」與「何時聊」來抓人

OpenAI這套新的年齡預測模型，其運作邏輯相當特別。它會綜合分析帳號的多項訊號，包括用戶「談論的一般主題」，以及「使用ChatGPT的時段」等行為特徵。這意味著，即便使用者在註冊時虛報年齡，但在實際對話內容或上線時間符合未成年人的特徵，AI依然會將使用者判定為青少年。

一旦被系統標記為未滿18歲，ChatGPT將自動啟用嚴格的安全設定。這些過濾機制將針對以下內容進行攔截或模糊化處理：

• 過度暴力與血腥內容

• 性、情愛或涉及角色扮演 (Roleplay) 的內容

• 自殘或危險行為

• 極端審美、不健康飲食或身材焦慮相關話題

目前這項功能已經在全球範圍地區佈署，而歐盟地區則將於未來幾週內上線。

被誤判怎麼辦？需上傳證件驗證

既然是AI預測，自然會有誤判的可能。如果成年用戶被系統誤認為小孩而遭到「降級」限制，OpenAI提供申訴管道。

用戶可透過Web版ChatGPT的設定選單中找到「驗證」選項，系統會引導至第三方合作夥伴Persona進行身分核對。驗證過程需要用戶進行線上臉部自拍，並且上傳身分證、駕照或護照。

OpenAI強調，這些證件與照片僅供Persona比對，OpenAI本身只會接收「通過與否」及年齡資料，而Persona會在7天內刪除相關圖像數據，藉此保障隱私。

全球圍堵未成年網安漏洞

OpenAI並非單一藉由AI技術分析用戶年齡的業者，去年Meta也開始利用AI辨識用戶年齡，澳洲政府更在去年12月祭出鐵腕，立法禁止未滿16歲用戶使用TikTok、Facebook等社群服務，而英國也正考慮跟進。顯然，單靠「用戶自律」填寫生日已無法滿足當前的監管要求，AI主動介入偵測已成市場趨勢。

分析觀點

OpenAI這招「AI測骨摸齡」雖然立意良善，但也引發了不少隱私疑慮。

首先，透過「對話主題」來分析年齡，意味著AI必須對用戶的歷史對話進行一定程度的語意標籤化。雖然OpenAI表示可以選擇不讓資料用於訓練模型，但這種被「實時監控」的感覺，恐怕會讓部分注重隱私的用戶感到不適。

其次，對於許多將ChatGPT用於創意寫作 (包括小說創作、角色扮演)的成年用戶來說，如果因為聊天的題材比較「中二」，或是習慣在放學時段 (下午)使用，就可能被AI誤判為未成年而鎖住功能，這將會帶來極大的使用困擾。雖然提供Persona驗證解鎖，但要把身分證件交給第三方平台，又是另一層資安門檻。

不過，在歐美政府對於AI安全性 (Safety)與兒童保護 (Child Safety)的高壓監管下，這類「寧可錯殺，不可放過」的AI強制分級機制，未來恐怕只會越來越多，成為所有生成式AI服務的標準配備。

