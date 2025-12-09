Belkin《動物方城市》聯名登場 CASETiFY四人氣藝術家聖誕印花
記者李鴻典／台北報導
歲末之際，是時候為自己與心愛的人挑選一份節日好禮！迎接聖誕與年末佳節，Belkin準備禮品指南，包含經典熱銷無線充電器、隨身充電頭、降噪耳機等。另隨著熱門話題的《動物方城市 2》在台上映，Belkin再度推出限定聯名系列。
《動物方城市》聯名行動電源以尼克與朱蒂雙面造型打造，高顏值外觀下具備 10,000mAh 大容量，最快可在 26 分鐘內將 iPhone 15 Pro 從 0% 充至 50%，並支援雙裝置同時充電，直通供電技術亦可在自身充電時持續為手機供電。
《動物方城市》聯名充電線以尼克與朱蒂圖樣分別點綴兩端，矽膠線體與防磨損雙編織尼龍外層，持久耐用，相容多款裝置。
《動物方城市》兒童耳罩耳機則以雙主角代表色，米色與橘色相稱，支援兒童音量限制，輕巧舒適，適合兒童長時間使用。《動物方城市》手機掛繩採用雙面皮革製成與霧面五金扣件，兼具時尚與耐用，為日常穿搭增添巧思。把尼克與朱蒂的迷人魅力帶入生活，讓粉絲能以最療癒的方式把喜愛的角色帶在身邊！
作為長年熱銷的 Belkin 無線充電器，依舊是聖誕及年末佳節最受歡迎的送禮首選。Belkin UltraCharge 三合一磁吸充電器提供最高快 5 倍的無線充電速度，小巧折疊設計方便攜帶，採用 ChillBoost™ 被動冷卻技術，可同時為三款電子裝置充電，兼顧效率與安全。
輕巧隨身的 Belkin 充電頭小巧身形深懷科技，有效紓解手機、平板、耳機等多裝置的充電困擾。全球第一款 Z-Charger GaN 雙孔快速充電器於未充電時自動進入休眠狀態，將待機功耗趨 0，使高效能與安全兩全其美。年度暢銷品小冰塊- 45W USB-C 充電器更推出迪士尼米奇與漫威系列，結合經典角色與高效充電功能，不僅實用更增添趣味及收藏價值，無論自用或送禮都相當體面且充滿心意。
Belkin也為冬季推出兩款耳罩式耳機。耳罩式降噪耳機提供長達 60 小時續航、主動降噪（ANC）功能與藍牙多點連線功能，可同時與兩部裝置保持連線，在電腦與手機之間流暢切換。
即日起於 PChome 購買更享超值優惠價新台幣 1,112 元；專為孩童設計的耳罩式兒童耳機，則以安全音量與柔軟舒適耳罩為亮點。
聖誕鐘聲即將響起，街頭巷尾開始瀰漫著濃濃的節慶氛圍，城市角落逐漸被節慶裝飾點綴得璀璨迷人，正是準備交換禮物、為親友挑選心意好禮的最佳時機。國際時尚配件品牌 CASETiFY 攜手四大人氣藝術家 Dinotaeng、JOGUMAN、matsui、及 Chocolateye 推出全新聖誕主題系列印花，從短尾矮袋鼠 Quokka 聖誕派對、療癒系可愛恐龍，到萌萌小狗雪橇送禮、呆萌貓咪裝飾聖誕，豐富多元的超可愛設計應有盡有。
同時，為迎接聖誕節的到來，CASETiFY 亦推出聖誕限定優惠，即日起至 12 月 12 日，凡於 CASETiFY 台灣官方網站購買指定產品 1 件享 85 折、2 件享 75 折優惠，CASETiFY STUDiO 品牌概念店亦同步釋出優惠活動。
Dinotaeng 系列：萌系短尾矮袋鼠的聖誕派對
韓國人氣藝術家為 CASETiFY 帶來充滿活力的 Dinotaeng 系列，將短尾矮袋鼠 Quokka 與好夥伴 BOBO 和棉花糖 Marsh 一起歡慶聖誕的故事，從圍繞在一起的熱鬧場景，到各式互動的趣味設計色彩豐富且層次分明，不僅適合作為聖誕禮物，更是日常使用的時尚單品，為生活增添繽紛色彩與好心情。
JOGUMAN 系列：綠色恐龍帶來歡樂聖誕氛圍
CASETiFY 攜手人氣藝術家推出 JOGUMAN 系列，將經典的綠色恐龍角色注入聖誕節日氛圍，搭配聖誕樹、聖誕帽、鈴鐺、禮物等節慶元素，呈現出歡樂繽紛的聖誕氣息，每款設計都充滿童趣與活力，搭配鮮明的配色與可愛的印花細節，為冬日增添溫暖與歡笑，是交換禮物的絕佳選擇。
matsui 系列快樂小狗送暖、Chocolateye 系列呆萌貓咪陪你過節
此外，還有日本藝術家 Kazumasa Matsui 的 matsui 系列，以其標誌性的快樂小狗角色打造溫馨的聖誕主題系列，從柴犬乘坐雪橇高喊「Merry Christmas！」的歡樂場景，到柴犬環繞聖誕樹的溫馨畫面，營造出濃濃的節慶氛圍。
Chocolateye 系列則召集所有鏟屎官，插畫家 YeonJu 捕捉黑白相間的貓咪人性化的一面，塑造成最體貼的角色，從聖誕花環環繞的精緻設計到圓滾滾貓咪頭像排列的俏皮圖案，在濕濕冷冷的冬天為你送上暖意，讓貓奴與喜愛動物的朋友都能在這系列中找到共鳴。
多款型號及款式的聖誕主題印花設計，如充滿經典學院風的格紋圖案、優雅的蝴蝶結線條設計，以及紅綠配色的經典蘇格蘭格紋等，每款都展現出獨特的時尚品味，滿足消費者的各種風格偏好。
隨年底消費旺季到來，加上政府普發一萬元現金激勵買氣，friDay購物即日起推出雙12促銷活動包含雙12當天再度推出「再轉轉」APP限定驚喜商品，有機會搶得1元茶葉蛋、中杯熱美式等超殺商品。
另外，現到friDay購物入手指定暖冬商品滿1,212元，就現折122元，還有領券現折1,212元、下殺至1,212元強檔組合商品等好康。
更多三立新聞網報導
耳鳴、眩暈別當感冒！醫示警：錯過黃金72小時恐永久聽損
越喝肚子就越大！「受害」醫師：能量飲，我是終身不再碰
最強街拍旗艦！攜手RICOH realme GT 8 Pro這天登台
創新AI技術加持！Sony Alpha 7 V來了 強大功能、價格一次看
其他人也在看
舒華同款必收！SKECHERS品牌日大手筆祭雙重折扣 最殺清單一次看
每到年底就有今年一定要換一雙新鞋的念頭！但最近物價漲翻，買鞋還要斤斤計較划不划算，SKECHERS一直以超輕量、好走不咬腳、支撐度優秀聞名，不管是通勤、跑步、出國行程還是久站上班族，都能找到最適合足型的款式，之前捨不得出手的人看過來～這波SKECHERS 品牌日真的非常優惠，狂到不講會內傷，不只正價商品全面 8 折、還能領券再打 9 折，等於直接雙重折上折，買越多省越多，單筆滿 5,000 元還能再送路跑毛巾或腰包，全系列比平常便宜，還送這麼多滿額贈，完全是年底補貨最佳時機！Yahoo好好買 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
年末便宜機票最終回！易遊網雙12暖身、長榮日本機票6,666元限量搶！
搶攻「雙12」商機，易遊網推出「雙12暖身慶」，即日起祭出機票優惠搶先開跑，不僅有長榮航空獨家66折起的超優票價搶市，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要6字頭！而12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有備受消費者期待的限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版（含大阪環球影城門票）」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,212元等多項優惠，涵蓋機票、交通票券、飯店到各式人氣行程，預計將帶動年末最後一波旅遊買氣。中時財經即時 ・ 1 天前 ・ 發起對話
Yahoo年度熱銷「3C、家電」曝光！Switch 2只排第二「冠軍玩家超想要」
Yahoo購物中心依站內「銷量、瀏覽量、搜尋量」做加權綜合排名，盤點出今年8款3C科技與家電年度TOP榜單。其中Switch 2聲量驚人卻只拿下第二名，冠軍由玩家最想帶回家的PS5 Pro奪下。家電部分因為台灣天氣普遍潮濕，讓日立擁有1級能效的除濕機RD-14FR成為冠軍，除了可以除濕也能乾燥衣物，一機多用，同時還有美髮神器、空氣清淨機與微波爐通通上榜。Yahoo好好買 ・ 5 小時前 ・ 發起對話
雙12優惠2025全攻略：飯店$12「這天開搶」、北海道星野渡假村4折起｜iHerb全站輸碼76折、Dyson洗地吸塵器現省破萬｜Longchamp人氣美包下殺5折【Yahoo Chill Buy年末購物趴】
2025年末最強雙12購物節來臨！「揪愛Mei」整理30家好康優惠，直接送上商場連結，讓你一秒進入血拚戰場開逛！Trip.com祭出12元飯店訂房價、KKday人氣樂園買1送1、iHerb全站輸碼76折、恆隆行Dyson洗地吸塵器限高省萬元...各品牌資訊不斷更新，一篇掌握12月所有優惠！Yahoo夯好物 ・ 21 小時前 ・ 2
12月生日優惠50家餐廳總整理！台中、台北、高雄燒肉火鍋吃到飽當月壽星好康優惠一次看！
祝福12月壽星們生日快樂！2025年12月壽星專屬生日禮來了，慶生想要找餐廳預定，無論是火鍋、燒烤或吃到飽餐廳，壽星優惠通通有，小編整理了各個餐廳的美食優惠資訊，包括台中、台北、高雄、台南各地區的壽星們都能使用生日優惠慶祝生日，各家的壽星優惠活動搶先看！Yahoo奇摩旅遊編輯部 ・ 1 週前 ・ 發起對話
【一文看懂】年末便宜機票最終回！長榮機票66折、12元飯店 日本買1送1
歲末最後一檔數字節雙12，迎來最終優惠戰，是年底搶票卡位最佳時機。易遊網「雙12暖身慶」推出機票優惠，包括長榮航空獨家66折起的超優票價，韓亞航空同樣有獨家折扣，飛首爾來回未稅只要６字頭！12月11日至12日正式起跑的「雙12年終慶」主戰場，將有限量搶活動，包含出國eSIM 12元、台灣飯店12元、1,212元折扣碼、「關西樂享周遊券豪華版(含大阪環球影城門票)」買一送一、日本富士山賞櫻一日遊1,三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 發起對話
這樣居然只要100日圓？日本這4款「百元神器」就是讓人吃驚！
日本知名的百元商店（大創、Can Do）內販售著眾多商品，全部都只要用100日圓（未含稅價格）就可入手。用100日圓不僅能買到多數的日常用品，還有設計好看的室內裝飾品與毛巾等，通通都只要100日圓就能買到喔！聽說近年有很多觀光客，也會特地到這商品多樣化的百元商店購物。究竟這些外國朋友會到百元商店購買什麼商品呢？來看看百元商店內有什麼令人吃驚的商品吧！LIVE JAPAN ・ 1 天前 ・ 發起對話
聖誕跨年泡湯趣！2025全台溫泉勝地！大眾湯、湯屋、客房泡湯...雙12限時折扣湯券買1送1、下殺49折
聖誕節與跨年期間，台灣各大溫泉區及飯店多會推出結合泡湯、美食或跨年活動的特別套裝行程，是冬季享受假期、迎接新年的熱門選擇。泡溫泉不僅能驅寒放鬆，還有促進血液循環、緩解壓力、改善睡眠等健康好處。小編這次不僅幫你整理出「全台人氣溫泉勝地」清單，還找到了「溫泉超值優惠」，泡湯券限時限量買一送一之外，還有延長時數、加碼飲品、下單再送美食現金券等多重好康！趕快把握年末難得的優惠，把口袋名單的溫泉券一次買好買滿，這個冬天盡情開泡、讓身心暖起來！Yahoo夯好物 ・ 1 個月前 ・ 發起對話
iHerb 2025雙12優惠｜折扣碼76折 冬天保健、保養洗沐、運動營養、膳食補劑...20大「寶藏商品」最低百元有找
萬眾期待的 iHerb雙12購物節終於登場了！即日起至12/15上午10點為止，限時8天給你2025年最終狂歡折扣。結帳輸入折扣碼【12BUY25】，全站商品不限金額立減24%，且不限金額消費，只要輸碼就能折。現在就跟著「揪愛Mei」小編的熱銷排行榜，一起掃貨掃起來！Yahoo夯好物 ・ 1 天前 ・ 1
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 38
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
《國際產業》輝達H200銷陸 傳25%分潤金由台灣買單？白宮官員這樣說
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 1 小時前 ・ 50
年輕人教訓90歲老伯「插隊把人當白痴」 醫怒：厭老、變態正義魔人
一名網友稱，近日他到餐廳用餐見到一名年約90多歲的阿伯無視結帳隊伍，走到前方將錢丟了就跑，讓他氣得追上對方指責插隊怒嗆「把我們當白痴」還說「只好去教訓他一下」。影片曝光引起撻伐，不少網友不挺直呼「看了好心酸」、「以為這樣很高尚？」名醫沈政男發表長文【這就是厭老、變態正義魔人】，他說，台灣的厭老年代已經到來？這就是另一明證，跟捷運飛踢老婦人一事完全一樣。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 56
吃雞胸肉和花椰菜減肥 女網紅「胰臟全爛」險亡！醫嘆：一堆人錯了
以為多吃水煮餐就能健康？這起案例可要注意。一名中國女網紅為追求快速瘦身，在半年內採用「水煮雞胸肉加花椰菜」的單一飲食法。然而，這種錯誤方式並未帶來健康，反而害她劇烈腹痛，送醫後竟被診斷出胰臟大面積壞死，差點喪命！三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 37
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前 ・ 54
MLB》台裔球員費仔公開甜蜜結婚照 好友林家正留言祝福
大聯盟台美混血外野手費爾柴德（Stuart Fairchild）前陣子完成終身大事，他8日在IG公開與新娘的婚紗照，貼文寫道：「11.7.25 - 娶了我最好的朋友、旅行規劃師、電影情節解說員。我是個幸運的人。」台灣捕手林家正也留言祝賀費仔：「兄弟恭喜。」中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 9
25歲女為瘦身「半年天天吃水煮餐」 劇烈腹痛就醫才知慘了：胰臟已大面積壞死
想快速瘦身的朋友注意了！大陸一名25歲女網紅為了短期減重，半年來每天只吃水煮雞胸肉和青花菜，結果因劇烈腹痛送醫，檢查發現胰臟已大面積壞死。醫生警告，減重不是「吃得越少越好」，錯誤方法可能傷身，健康永遠比體重數字重要。姊妹淘 ・ 3 天前 ・ 18
獨家／3前男友齊發聲：看得出粿粿心向誰 「最痛的是范姜彥豐」
粿粿婚內出軌風暴出休止符，傳出粿粿（江瑋琳）與丈夫范姜彥豐雖已達成離婚協議，但其中協議中竟包含「不得再撕毀王子（邱勝翊）」的條款。消息一出立刻引爆討論。《三立新聞網》獨家採訪到粿粿的三位前男友，他們難掩震驚，直言：「站在男人的立場，這條件等於讓范姜彥豐再次難堪。」但同時，也一致希望外界「給粿粿一次重新開始的機會」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 211
林青霞搶救44億豪宅「心力交瘁」 還原崩潰過程驚喊：這是入侵
影壇傳奇林青霞1984年與香港富商邢李㷧結婚後淡出演藝圈，氣質依舊是外界心中的永恆「大美人」。然而，向來優雅從容的她近日卻在專欄坦言，面對香港市值逾11億港幣（約44億台幣）的豪宅遭「不速之客」蟑螂入侵，讓她一度心力交瘁。鏡報 ・ 1 天前 ・ 129
成田機場「台灣國旗死壓中國」！日本最新「辱華現場壓不住」網笑瘋
生活中心／曾郁雅報導日本首相高市早苗回應「台灣有事」且堅決不收回的表態，引發中國當局極度不滿，多次出手試圖「經濟制裁」，沒想到卻進一步推升高市早苗於日本民眾支持率，展現日本國民對於堅守日本立場與友台政策的認同，近日就有飛往日本旅客發現東京成田機場「這畫面」，直接「台灣強壓中國」的場景，讓他忍不住笑出來：「最新辱華現場！」。民視 ・ 1 天前 ・ 518