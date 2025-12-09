Belkin《動物方城市》聯名登場 CASETiFY四人氣藝術家聖誕印花

記者李鴻典／台北報導

歲末之際，是時候為自己與心愛的人挑選一份節日好禮！迎接聖誕與年末佳節，Belkin準備禮品指南，包含經典熱銷無線充電器、隨身充電頭、降噪耳機等。另隨著熱門話題的《動物方城市 2》在台上映，Belkin再度推出限定聯名系列。

Belkin《動物方城市》聯名行動電源。（圖／品牌業者提供）

《動物方城市》聯名行動電源以尼克與朱蒂雙面造型打造，高顏值外觀下具備 10,000mAh 大容量，最快可在 26 分鐘內將 iPhone 15 Pro 從 0% 充至 50%，並支援雙裝置同時充電，直通供電技術亦可在自身充電時持續為手機供電。

廣告 廣告

Belkin《動物方城市》聯名充電線。（圖／品牌業者提供）

《動物方城市》聯名充電線以尼克與朱蒂圖樣分別點綴兩端，矽膠線體與防磨損雙編織尼龍外層，持久耐用，相容多款裝置。

Belkin推出《動物方城市》限定聯名系列。（圖／品牌業者提供）

《動物方城市》兒童耳罩耳機則以雙主角代表色，米色與橘色相稱，支援兒童音量限制，輕巧舒適，適合兒童長時間使用。《動物方城市》手機掛繩採用雙面皮革製成與霧面五金扣件，兼具時尚與耐用，為日常穿搭增添巧思。把尼克與朱蒂的迷人魅力帶入生活，讓粉絲能以最療癒的方式把喜愛的角色帶在身邊！

作為長年熱銷的 Belkin 無線充電器，依舊是聖誕及年末佳節最受歡迎的送禮首選。Belkin UltraCharge 三合一磁吸充電器提供最高快 5 倍的無線充電速度，小巧折疊設計方便攜帶，採用 ChillBoost™ 被動冷卻技術，可同時為三款電子裝置充電，兼顧效率與安全。

Belkin經典熱銷UltraCharge二合一磁吸充電器。（圖／品牌業者提供）

輕巧隨身的 Belkin 充電頭小巧身形深懷科技，有效紓解手機、平板、耳機等多裝置的充電困擾。全球第一款 Z-Charger GaN 雙孔快速充電器於未充電時自動進入休眠狀態，將待機功耗趨 0，使高效能與安全兩全其美。年度暢銷品小冰塊- 45W USB-C 充電器更推出迪士尼米奇與漫威系列，結合經典角色與高效充電功能，不僅實用更增添趣味及收藏價值，無論自用或送禮都相當體面且充滿心意。

全球第一款Z-Charger GaN雙孔快速充電器。（圖／品牌業者提供）

Belkin也為冬季推出兩款耳罩式耳機。耳罩式降噪耳機提供長達 60 小時續航、主動降噪（ANC）功能與藍牙多點連線功能，可同時與兩部裝置保持連線，在電腦與手機之間流暢切換。

Belkin SoundForm Isolate頭戴式無線降噪耳機。（圖／品牌業者提供）

即日起於 PChome 購買更享超值優惠價新台幣 1,112 元；專為孩童設計的耳罩式兒童耳機，則以安全音量與柔軟舒適耳罩為亮點。

Belkin耳罩式兒童耳機。（圖／品牌業者提供）

聖誕鐘聲即將響起，街頭巷尾開始瀰漫著濃濃的節慶氛圍，城市角落逐漸被節慶裝飾點綴得璀璨迷人，正是準備交換禮物、為親友挑選心意好禮的最佳時機。國際時尚配件品牌 CASETiFY 攜手四大人氣藝術家 Dinotaeng、JOGUMAN、matsui、及 Chocolateye 推出全新聖誕主題系列印花，從短尾矮袋鼠 Quokka 聖誕派對、療癒系可愛恐龍，到萌萌小狗雪橇送禮、呆萌貓咪裝飾聖誕，豐富多元的超可愛設計應有盡有。

CASETiFY推出多款型號及款式的聖誕主題印花設計。（圖／品牌業者提供）

同時，為迎接聖誕節的到來，CASETiFY 亦推出聖誕限定優惠，即日起至 12 月 12 日，凡於 CASETiFY 台灣官方網站購買指定產品 1 件享 85 折、2 件享 75 折優惠，CASETiFY STUDiO 品牌概念店亦同步釋出優惠活動。

Dinotaeng 系列：萌系短尾矮袋鼠的聖誕派對

韓國人氣藝術家為 CASETiFY 帶來充滿活力的 Dinotaeng 系列，將短尾矮袋鼠 Quokka 與好夥伴 BOBO 和棉花糖 Marsh 一起歡慶聖誕的故事，從圍繞在一起的熱鬧場景，到各式互動的趣味設計色彩豐富且層次分明，不僅適合作為聖誕禮物，更是日常使用的時尚單品，為生活增添繽紛色彩與好心情。

Dinotaeng系列。（圖／品牌業者提供）

JOGUMAN 系列：綠色恐龍帶來歡樂聖誕氛圍

CASETiFY 攜手人氣藝術家推出 JOGUMAN 系列，將經典的綠色恐龍角色注入聖誕節日氛圍，搭配聖誕樹、聖誕帽、鈴鐺、禮物等節慶元素，呈現出歡樂繽紛的聖誕氣息，每款設計都充滿童趣與活力，搭配鮮明的配色與可愛的印花細節，為冬日增添溫暖與歡笑，是交換禮物的絕佳選擇。

JOGUMAN系列。（圖／品牌業者提供）

matsui 系列快樂小狗送暖、Chocolateye 系列呆萌貓咪陪你過節

此外，還有日本藝術家 Kazumasa Matsui 的 matsui 系列，以其標誌性的快樂小狗角色打造溫馨的聖誕主題系列，從柴犬乘坐雪橇高喊「Merry Christmas！」的歡樂場景，到柴犬環繞聖誕樹的溫馨畫面，營造出濃濃的節慶氛圍。

matsui系列。（圖／品牌業者提供）

Chocolateye 系列則召集所有鏟屎官，插畫家 YeonJu 捕捉黑白相間的貓咪人性化的一面，塑造成最體貼的角色，從聖誕花環環繞的精緻設計到圓滾滾貓咪頭像排列的俏皮圖案，在濕濕冷冷的冬天為你送上暖意，讓貓奴與喜愛動物的朋友都能在這系列中找到共鳴。

Chocolateye系列。（圖／品牌業者提供）

多款型號及款式的聖誕主題印花設計，如充滿經典學院風的格紋圖案、優雅的蝴蝶結線條設計，以及紅綠配色的經典蘇格蘭格紋等，每款都展現出獨特的時尚品味，滿足消費者的各種風格偏好。

CASETiFY推出多款型號及款式的聖誕主題印花設計。（圖／品牌業者提供）

隨年底消費旺季到來，加上政府普發一萬元現金激勵買氣，friDay購物即日起推出雙12促銷活動包含雙12當天再度推出「再轉轉」APP限定驚喜商品，有機會搶得1元茶葉蛋、中杯熱美式等超殺商品。

friDay購物雙12促銷活動，雙12當天再度推出「再轉轉」APP限定驚喜商品。（圖／品牌業者提供）

另外，現到friDay購物入手指定暖冬商品滿1,212元，就現折122元，還有領券現折1,212元、下殺至1,212元強檔組合商品等好康。

雙12當天只要登入friDay購物APP，還有機會入手2件僅912元的石墨烯發熱冬被、平均每包不到4元的倍潔雅抽取式衛生紙組等驚喜價商品。（圖／品牌業者提供）

更多三立新聞網報導

耳鳴、眩暈別當感冒！醫示警：錯過黃金72小時恐永久聽損

越喝肚子就越大！「受害」醫師：能量飲，我是終身不再碰

最強街拍旗艦！攜手RICOH realme GT 8 Pro這天登台

創新AI技術加持！Sony Alpha 7 V來了 強大功能、價格一次看

