Belkin推出Nintendo Switch 2專用「帶螢幕」充電保護殼，同步發表免網路的無線HDMI傳輸器

Belkin在CES 2026開展前一口氣公布了大量新品，產品線涵蓋螢幕保護貼、遊戲周邊、行動電源以及轉接集線器。其中最引人注目的，除了稍早曝光的Nintendo Switch 2專用充電保護殼外，還有導入全新「Nano-Titan」技術的超強韌保護貼系列，以及針對行動裝置推出的一系列Qi2磁吸快充周邊。

此外，Belkin也宣布將在特定國家推出全新的「Wear and Tear」 (磨損更換)計畫，讓消費者即使是因為日常使用造成的耗損，也能以較低的費用申請更換新產品。

螢幕保護貼：Titan SmartShield與EcoGuard兩大系列

Belkin強調這次的保護貼新品導入了專有的Nano-Titan Technology，主打航太級的抗衝擊能力。

Titan SmartShield (49.99美元)：高階款硬式保護貼，標榜強度是傳統玻璃的18倍，可承受2公尺摔落衝擊。具備抗反射塗層與防塵膠，並且採用60%回收材料製成，甚至還會推出「液態版」Titan LiquidGuard，提供無形的9H硬度防護。

Titan EcoGuard (49.99美元起跳)：主打環保與彈性，採用高密度奈米增強聚合物，適合曲面螢幕使用。該系列還推出了能將藍光轉換為紅光的Red Light版本，以及防窺功能的Privacy Filter版本。

有趣的是，Belkin還將聯手Screen Skinz推出客製化服務，讓保護貼在螢幕關閉時能顯示專屬圖案，開啟螢幕後圖案則會消失，兼顧個性與實用。

電競周邊：Nintendo Switch 2充電殼

針對Nintendo Switch 2，Belkin推出了Charging Case Pro (ENA003)。

這款售價99.99美元的保護殼內建可拆卸的10000mAh行動電源，支援30W快充。最大亮點是機身上配備了可顯示剩餘電量的LCD螢幕，並且設計隱藏式隔層可放置AirTag或Tile等位置追蹤器，甚至還有專屬的遊戲卡帶收納袋。其鉸鏈式設計能直接當作桌面支架使用，讓玩家邊充邊玩。

行動電源：Qi2 25W快充、240W筆電也能充

在行動電源方面，Belkin 這次火力全開：

• UltraCharge Pro Power Bank 10K (BPD014)：支援最新的Qi2 25W無線快充，機身帶有磁吸環與數位顯示螢幕，可同時充兩台裝置。

• UltraCharge Pro Laptop Power Bank 27K (BPB040)：這是專為重度使用者設計的怪獸級電源。擁有27000mAh超大容量與高達240W的總輸出功率 (單孔最高可提供140W充電功率)，可以直接幫MacBook Pro 14，甚至是Nintendo Switch 2全速充電，更自帶一條USB-C編織線。

• UltraCharge Modular Charging Dock (Model WIZ052)：可透過10W USB-C連接埠與可拆換座孔設計，讓使用者能針對不同智慧手錶進行充電，外表則以柔軟矽膠材質包覆，支援保護殼厚度在3mm內的手機使用無線充電功能，並且隨附一條1.5公尺長度、支援45W充電功率的USB-C連接線。

轉接與無線投影：ConnectAir讓開會更簡單

針對商務需求，Belkin推出ConnectAir Wireless HDMI Display Adapter配件。這款149.99美元的轉接器可在無Wi-Fi環境下，透過點對點傳輸將USB-C裝置畫面投射到HDMI螢幕上，距離最遠可達40公尺。

另外還有Connect 8-Port Dual Display USB-C Hub，支援雙4K螢幕輸出，並且配備了一顆實體的「螢幕隱私按鈕」，一鍵就能切斷外接螢幕訊號，防止機密外洩。

