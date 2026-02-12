BenQ TK705i 4K 智慧調光投影機開箱評測：帶來 4K/60Hz 5ms 超低延遲與3000流明高亮度的畫質震撼！內建音響,USB-C PD 30W與Google TV系統

可別再以為 4K 投影機會讓你負擔不起，或是沒有空間擺放了！因為 BenQ 最近推出了本文要為大家開箱介紹的 BenQ TK705i 4K 智慧調光投影機，它不但有超級親民的售價、時尚精巧的外觀設計、4K 高解析度、HDR 高動態對比、3000 ANSI 高流明度、5ms 超低延遲，內建音響系統並提供二組 HDMI 與一組 USB-C 輸入，只要 2.2 公尺就能投影出 100″ 高畫質畫面，甚至還能自動根據你的牆壁顏色去做最佳化調整以及自動對焦與梯形校正，並且內建 Google TV 系統喔！

BenQ TK705i 4K 智慧調光投影機擁有時尚的外型設計與超高畫質表現！

產品特色

BenQ TK705i 4K 智慧調光投影機（以下簡稱 TK705i）可以同時滿足在乎畫質的家庭劇院玩家、在乎低延遲的遊戲玩家，以及害怕無法自行調整投影機畫面到最佳狀態的一般用戶對於追劇看電影的需求，來滿足各種大畫面的播放畫面的需求情境。

BenQ TK705i 4K 智慧調光投影機具備各種先進的智慧功能，以超直覺的使用者介面設定方式，讓大家可以輕鬆快速享受百吋以上的大畫面播放高畫質電影、球賽，或是玩遊戲的享受；而其高達 3000ANSI 流明的投影亮度，不用全關燈就可輕鬆觀賞投影畫面。

不用專業就能自己搞定安裝與設定！

在智慧設定方面，它不用像過去投影機要自行調整對焦、梯形校正，或是各種顏色校正的繁瑣過程，因為 TK705i 具有自動對焦／ 2D 梯形校正／對框／障礙物迴避，自動劇院模式／護眼等六大自動智慧場景感應技術，讓你省下情專業人員去調校的費用。

此外，TK705i 內建 Google TV 系統，讓大家可以直接透過它來播放各種串流影音服務，包含像是 YouTuber、NETFLIX、Disney+、Apple TV..，還且還可以下載各種 Android 遊戲來玩喔！

劇院玩家看這邊

TK705i 具備 BenQ 獨家的 CinematicColor 色彩管理技術，經專業調校能精準還原電影色彩，可以為在乎電影畫質的玩家們帶來重現導演構築的視覺美學饗宴。

而 TK705i 的 HDR Pro 技術更是帶來對比鮮明、色彩濃郁，層次豐富的影像表現。能讓每部電影畫面細節都栩栩如生，無論明亮或微光環境都能沉浸享受。

TK705i 憑藉 HDR Tone Mapping 階調對映和對比增強技術，能讓 4K HDR 觀影層次更細膩，無論明暗場景都能展現豐富。

遊戲玩家看這邊

TK705i 具備兩大領先全球的遊戲規格：第一 TK705i 挑戰投影機世界最快速度，帶來超低延遲表現，可以在 4K/60Hz 的畫質下讓延遲時間僅有 5ms！

第二部分 TK705i 目前是全球首款能夠支援 30W 供電的投影機，讓遊戲玩家們連接遊戲掌機時只要透過一條 USB-C 傳輸線就能同時投影和供電，而不用再費心外接電源線！

TK705i 搭載 HDMI 2.1 及 ALLM（自動低延遲模式），並能自動偵測遊戲訊號、減少影像延遲，以極速來反饋玩家的任何直覺反應，進而搶得勝利先機！

看運動賽事也 OK！

看運動賽事就是要大畫面才過癮！但如果畫面不流暢有撕裂現象就「完蛋」，好在 TK705i 具備 MEMC （動態補插運算）技術，無論是觀賞各類型球賽、賽車比賽，都能讓畫面更佳流暢！有了它你就能隨時全家或是約親朋好友一起來觀賞精彩的運動賽事，例如即將於 3 月 5 日於東京巨蛋開打的 WBC 世界棒球經典賽，首戰就是由我們中華隊來對澳洲隊，有了 TK705i 後屆時就能一起為中華隊加油啦（可以用 Hami Video App 訂閱串流播放）！

怎麼投都方便 還有桌上型投影腳座可以選購！

此外，TK705i 具備各種投影模式，除了放在檯面上正投影外，也能吊掛倒投，BenQ 甚至還貼心提供有快扣設計的桌上型投影腳座可以選購，讓使用者輕鬆調整最佳投影位置與尺寸！

BenQ ST30 桌上型投影機腳座耐重 8 公斤，支援 360° 水平旋轉和 20° 傾斜，仰角、倒放、側擺都穩穩搞定！

BenQ TK705i 4K 智慧調光投影機開箱

產品包裝和如上，很清楚的可以知道這是一款 BenQ 推出的 Google TV 系統投影機，型號為 TK705i，具備 4K 解析度的智慧家庭娛樂設備，此外遙控器具備語音輸入可以隨時呼叫 Google 語音助理或是輸入文字～

TK705i 採用非常環保的智慧包材設計（比 Apple 包材設計還厲害），取出 TK705i 後馬上被它的份量感以及外觀設計給驚艷到（我認為是北歐 DECO 設計風格，相當時尚）！

TK705i 以俐落線條、質感布面與精緻細節，可以自然融入居家環境中。側邊散熱孔設計靈感來自陽光穿透綠葉的光影，散發舒適溫馨氛圍。

產品採用外接電源式設計，AC to DC 變壓器（250.8W）也是很有份量，因為除了提供投影機本身所需要電力外，還要滿足 USB-C 30W 供電需求～

遙控器也是相當有質感，UI 設計相當順手，除了音量與開關機和訊號源切換 ..等常用的功能按鍵外，常用的串流平台（如 YouTube 與 NETFLIX）也設計快捷鍵在上面，此外還有語音 / Google 助理按鍵。

遙控器一手掌握操控剛剛好！

投影機採用 DLP 投影技術，具備 4K 解析度與 HDR 技術，投射比為 1.0~1.3，縮放比為 1.3x，鏡頭規格為 F1.8~1.85, F10.55~13.68。在投影距離的部分，可清晰 4K 解析度投影 60″~150“ 畫面，或是一般畫質的 30″~300“ 投影尺寸範圍。

此外 TK705i 機身前方與上蓋後都有 IR 接受器，前方具有自動對焦系統，內建 8W x2 的音響系統。產品的尺寸是 229.2 x 168.2 x 249.7，重量則為 3.8kg。

TK705i 具備令然驚艷的 98% Rec. 709 色域範圍，並支援自動劇院、Energy Saving, HDR 自動劇院, 明亮, FPS, HDR, HDR FPS, HDR RPG, HDR10, HDR10+, HLG, RPG 等影像技術與格式。

機身左右右兩側都有大面積的散熱網孔，並特別有作時尚設計點綴！

其中一側有配置控制按鍵，包含開關機、音量大與小、返回鍵、五向控制鍵和畫面縮放的推桿。

如果有接上電源，開關機按鍵的背光會點亮，作為狀態指示用～

機身後方則是有配置散熱孔以及一些 I/O

I/O 部分由左至右依序為 DC inpuet、12V Trigger（外接其他設備控制）、USB-C DP（30W）、HDMI 2、HDMI 1（支援 eARC 與 Dolby Atmos 音效，可將投影機內建的 Google TV 系統音效輸出到任何具備 HDMI eARC 的音響裝置上）、USB-A（可播放儲存裝置的影音檔），3.5mm 音效輸出。

TK705i 可以透過 HDMI 端子接駁各種 TV 遊戲機或是遊戲掌機，更能藉由 USB-C DP 供電給支援的遊戲機來同時連接影音訊號和供電！

頂部設計十分簡潔、照面中下方黑色區域有遙控器訊號接收設計。

底部則是有三個可以調整高度的腳座，中間有可以固定腳架或壁掛架，以及官方推出的桌上型腳座。

如果擺放在檯面上，可以藉由可調整高度的腳座來提升仰角，並配合自動梯型校正功能來做最佳的投影畫面設置。

如果要擺放在高處向下投影畫面（倒放），除了可以透過吊架之外，還可以透過內建的伸縮式調整腳來調整角度，這設計真的超及貼新與實用啊！

高櫃倒放投影的參考方式如上

擺放在高櫃投影正面看是這樣

當然也可吊掛投影來使用喔！

超好用的 APP

除了可以透過投影機上的控制按鍵與遙控器來操控外，還可以藉由 BenQ「SmartRemote for BenQ Projector」來操控喔！

APP 的介面如上，可以隨時控制開關機、音量大小、語音輸入、設定切換常用的串流影音 APP、或是做多種「氛圍投影」來當環境畫面喔！此外也能輕鬆調整亮度、啟動自動梯形校正或設定睡眠計時器。而且首次配對後，開機就能調整亮度和梯形校正，不靠 Wi-Fi、不用熱點，簡單又方便！

BenQ TK705i 系統畫面（Google TV）

以下畫面皆為頭放在白色牆面上，即便你和我一樣有投影布幕，初次使用可以先頭放在白牆上做好各種設定好（先來習慣功能設定操作），再移動到要固定頭放的位置上（或是比較一下畫質差異）。

TK705i 內建 Google TV，開機即享 Netflix、YouTube、Disney+ 等多元影音內容。不管是電影、新聞、體育、節目等，都可以透過簡單直覺的操作介面，一鍵播放你喜歡的串流影片。

開機進入系統後的畫面如上（沒有全遮光），這就是你我熟悉的 Google TV 介面，畫面右上角有個設定的功能。

若全遮光的話畫面的對比度會大幅提升，適合要好好觀賞電影時，且即便只是投影在白色牆壁上也有相當不錯的畫質表現！

進入設定後可以看到有個獨立的投影機選項（其它都是 Android TV 的設定），然後右側可以看到共有五種功能設定選項～

投影機的功能設定很豐富，主要如上圖可以來輕鬆調整光學變焦/數位縮放（輕鬆調整到你要的投影畫面尺寸）、自動 2D 梯形修正、自動對焦（這點 TK 705i 很智慧，不會像有些競品會有容易對不好焦的問題）、自動劇院模式、自動畫面對框（針對投影部分去自動縮放對好畫面在黑框內）、數位畫面平移（如果投影機無法居中這功能就很重要！），以及自動護眼設計（超友善的啦）。

TK705i 在投影距離 1.2 至 4 公尺內，將依據牆面顏色和室內光線，自動調整影像色調與亮度，確保畫面時時自然、最佳化，無論怎麼佈置都適用。

對焦

對焦功能分有自動對焦、手動對焦，以及對焦設定等三個功能選項～

對焦設定裡面有三種設定，包含開機自動對焦、移動後自動對焦，以及深度對焦常開等功能開啟（或關閉）～

梯形校正

在過去投影機最困難的設定項目之一就是梯形校正，多數不好調整的原因是投影機等級不夠不好調整到投影畫面為筆直的長方形，而現在可以透過智慧的自動對焦與自動梯型校正功能來輕鬆調校到最佳狀態！除了可以開機後就自動執行梯形校正外，就算是在移動後也能自動梯形校正，真的是相當的便利啊！

自動對焦

除了有精準快速的快速自動對焦功能外，還可以隨時做縮放的調整，方便讓使用者不用前後移動投影機就能去調整投放尺寸（最高可放大到 1.3x）。

進階設定

進階設定有蠻多的功能，包含「適配螢幕」能自動將影像與投影螢幕對齊，還有避開障礙物與智慧護眼與投影模式、牆面顏色…等設定。

智慧護眼功能如上圖，是能自動偵測當有人經過時螢幕將自動調暗來避免有人眼睛不小心直視到高亮度的投射光。

投影模式包含有自動、正投、吊裝正投、背投，以及吊裝背投等等五種模式～

牆面顏色有六種顏色可選，包含常見的白色、天空藍、象牙白、奶油黃、淡綠色，以及淺粉紅色等。

此外還有能源與效能功能；這邊有光源模式、高海拔模式，顯示光源使用時間（燈泡壽命參考）、一間除塵（這設計太神了啦），以及系統加速功能等。

上述就是一些重點的功能設定介紹，一切就緒之後就可以來輕鬆觀賞大畫面螢幕啦！

畫質測試分享

給大家看一下我的視聽設備，智慧電視為 65 吋 Mini LED 機種（容易有反光，很煩；用投影機就不會有這困擾，而且畫面更大更過癮！），音響則是有兩顆 HomePod 形成立體聲音場，以及 一套 2 聲道音響系統（有 HDMI eARC 也可播放串流音樂）。

大家可以參考我的視聽空間環境如上，我的投影布幕是手拉式，不用時就收放在上方特別開孔設計的飾板上（畫面沒拍到，下下張圖片可看見），電視櫃擺放一些音響系統與遊戲機，投影機不用時可以擺放在上面～

一開始先不用急著關燈摸黑調整畫面尺寸，因為 3000 流明高亮度可以讓我們很清楚的看到投影畫面的細節（手機翻拍效果有限，實際上畫面更明亮對比更好，僅供參考）～

如果您和我一樣非常在乎音效，那麼就可以藉由一條 HDMI Cable，從投影機 HDMI eARC 端連接到具有 HDMI ARC 聲音自動回傳功能來輸出音效到音響系統上，這樣就可以有超級震撼的影音效果啦！無論是 SoundBar、All in one 音響系統、二聲道音響系統，或者是多聲道音響系統都沒問題（若沒有 HDMI ARC 功能則可以改用 3.5mm Audio 訊號線 連接）！

HDMI eARC (增強型音訊回傳通道) 是 HDMI ARC 的升級版，主要差異在於頻寬大幅提升，並支援無壓縮的高解析音訊（如 Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, Dolby Atmos）以及更完善的自動聲音同步，是實現高品質家庭劇院的關鍵技術。

Google TV 的設定功能中有個音訊輸出裝置功能，這邊可以調整數位輸出模式、數位輸出延遲、藍牙延遲，以及音訊輸出裝置（如 HDMI ARC）。

如果您嫌麻煩，也可以透過藍牙音訊輸出到音響系統上，真的是超級便利的（此外 TK705i 還可單獨作為藍牙音響來聆聽音樂喔）！

這邊特別說明一下，我的投影布幕並不平整，因此翻拍投影在布幕上的畫面時可能會有些「變形、扭曲」的現像。不過實際在觀賞電影時是可以忽略掉這個問題，所以我就沒有很在意去更換（但如果是超短焦的投影機就不行，尤其是那種 30 公分可投 100″ 的機種）。我的布幕尺寸是 92″（席白），比例為 16:9，上下左右都有黑邊，非常適合觀賞電影時使用！

再來回顧一下 BenQ TK705i 4K 智慧調光投影機的投影尺寸與距離資訊如上圖，只要 2.2 公尺就能投放 100 吋的畫面（3.3 公尺可投 150 吋）！

我將投影機放在距離投影布幕約 2 公尺（最前緣）的茶几上，可以輕鬆投放出 16:9 畫面滿版的 92 吋大畫面！而且只要連接一條電源線就能播放所有串流影音 APP 的內容！

給大家看一下手動梯形校正的畫面如上～

不遮光的時候畫面還是很清晰（手機翻拍效果有限，實際上畫面更明亮對比更好，僅供參考）～

全遮光（關掉環境光源）效果非常震撼！細節與對比度都相當高！

快過年了，我最近還多訂閱了 Disney+

此外我也續訂了 Apple TV，最主要就是要觀賞 F1 這部超有臨場感的影片啊！

大螢幕觀賞像是 TOP GUN II 真的很過癮！高速飛行的畫面沒有撕裂感（我之前測試的幾台 4K 投影機就會，更低階的就更別提了，根本慘不忍睹啊！），且 HDR 高動態對比效果十分明顯，所有暗部細節都能呈現出來（使用 Apple TV 買的電影資料庫播放）！

TK705i 內建 MEMC (動態畫面補插技術) ，能預先運算畫面與畫面之間的連動變化，增加補插格數，有效降低影像模糊與晃動殘影，因此無論是在觀賞像是剛提到的高速飛行畫面，或是刺激動作片與運動賽事時，都能維持流暢連貫、不拖影，確保高速場景清晰自然不失真。

接下來翻拍一些透過 YouTube 播放的影片給大家看一下畫質表現如何～

播放 4K HDR 測試畫面也是令人讚嘆，這畫質表現根本接近 10 萬元等級的 4K 投影機啊！

畫面顯示支援 HDR10 影片格式；可以看到同一的顏色的色域層次感都很清晰，無論是細節、對比與飽和度都超高！

影片也支援 HLG 格式（較常出現在動畫內）

呈現很好的光影效果與細膩度（鬼滅之刃 無限城）

畫面中細節呈現很好，竈門炭治郎從上躍下時動態與張力十足，畫面十分流暢！

接下來分享一些串流平台的電影畫面片段～

首先來看電影院剛下檔不久的「阿凡達：火與燼」預告片中，畫面中的人物皮膚與衣著細節紋理清晰，而藍色的皮膚對比度極高！

極亮與極暗中的細節都能清楚觀賞到，真的沒有想到這樣的畫質表現投影機，才賣我們四萬多元啊！

這是剛下檔很快就上串流平台的「驚奇四超人：第一步」電影，當他們來到外太空中要將銀色衝浪手拉到黑洞時的畫面可以感受到極致的 HDR 表現，超明亮的火焰與極致黑的黑洞真的要在大螢幕上看才過癮啊！而極致黑的部分我想這也是 DLP 技術的特色優點之一！

TOP GUN II 影片中也有許多令人驚艷的畫面呈現，例如上圖阿湯哥戴上面對高超音速飛行的飛行員頭盔，其背景的極黑、人臉的膚色紋理、透明罩的反光，其投影表現真的是無懈可擊！

另外這邊也提供兩張投影到白色牆壁上的畫質供大家比對，效果也是很好喔！

投影到白色牆壁

投影到白色牆壁

遊戲玩家絕對會愛上！

無論是與好友對戰還是探索新世界，玩遊戲時 TK705i 可提供銳利流暢、零延遲的遊戲畫面，無論是透過 HDMI 或是 USB-C 來連接 PS5、PS4、Xbox Series X、Nintendo Switch 及 Steam Deck，都能體驗順暢的遊戲畫面。

因為 TK705i 搭載 HDMI 2.1 及 ALLM（自動低延遲模式），能自動偵測遊戲訊號、減少影像延遲，極速反饋玩家的任何直覺反應，搶得勝利先機。即便在 4K 60Hz 高畫質與高螢幕更新率的時候，依然擁有挑戰世界 4K 投影機最快的 5ms 超低延遲表現，反應快狠準，無論視覺、聽覺還是操作都超跟手。

由於我手上沒有 Steam Deck 或其它 PC 系統的掌機，無法分享只用一條 USB-C 就能提供這類掌機傳輸影音訊號到投影機與供電的畫面，不過大家還是可以參考像是我連接任天堂的 Switch 2 遊戲機，也只要連接 HDMI 傳輸線進去，並藉由 USB-C 來幫 Switch 2 供電的便利性！

很多小型遊戲設備只需 30W 以內的 USB-C 供電，透過 TK705i 來投影時就很方便喔，這樣就不用再費心幫遊戲裝置找尋供電位置～

Switch 2 支援 HDMI 2.1，具備最高 4K (2160p) 60fps 的畫面輸出，對應 TK705i 完全不打折扣，輕鬆享受 4K 高畫質以及 5ms 低延遲的遊戲畫質表現！

TK705i 具備 HDR 遊戲模式，無論是 RPG 或是 FPS 遊戲都能有明顯的畫質提升，是 BenQ 專為遊戲優化所設計的技術，能針對高對比、明暗和細節強化。

全家一起用大畫面來暢玩球類遊戲絕對十分過癮！

遊玩馬力歐賽車還支援 HDR10 與 4K / 60P 畫質！這可不輸許多昂貴的智慧電視啊！

大畫面玩賽車遊戲當然也會很過癮（Android APP 就有很多賽車遊戲喔）！

對應 PS5 遊戲機也是和 Switch 2 一樣有 HDR10 與 4K / 60P 畫質表現！像我剛入手的勇者鬥惡龍 7 重製版，馬上用就 92″ 大畫面來暢玩啦！

使用心得總結

整體來說，BenQ TK705i 4K 智慧調光投影機提供相當高的性價比表現，在 4K HDR 高畫質的表現下，絕對可以滿足大家在觀賞電影、追劇、暢玩各種遊戲上的高畫質需求。

如果有近距離投影的需求，則可考慮選購 TK705STi 版本，具有更短的 1.8 公尺投放 100 吋大畫面特性。

投影機怎麼挑選每個人的想法都不同，有些人就是要求高畫質，有些人要求高亮度才不用遮光看影片，有些人需要能夠方便移動使用，而這些需求 BenQ TK705i 通通都可以幫大家實現！

BenQ TK705i 可以滿足同時家庭劇院與遊戲玩家們對於影像嚴苛的要求，產品除了提供豐富的訊號輸入功能之外，更擁有超高 3000 流明 DLP 光源亮度，在不用刻意遮光的環境之下也能清楚的瀏覽畫面中的細節！

TK705i | 4K 3000流明 智慧調光投影機，低延遲三坪機

官網資訊請點我

這篇文章 BenQ TK705i 4K 智慧調光投影機開箱評測：帶來 4K/60Hz 5ms 超低延遲與3000流明高亮度的畫質震撼！內建音響,USB-C PD 30W與Google TV系統 最早出現於 電腦DIY。

