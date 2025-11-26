Bernstein：多數手機與電腦受記憶體成本飆漲衝擊 2家大廠盈餘可能少19%
Bernstein報告指出，原始設備製造商（OEM）實際支付的DRAM合約價格上漲幅度在38%至69%之間。（圖片來源／三星官網）
美國財經新聞網站《Investing.com》報導，美國投資研究公司伯恩斯坦（Bernstein）近日發布一份研究報告，指出科技巨頭蘋果是目前最有能力抵禦記憶體價格飆升的主要硬體製造商，但是其他手機和電腦製造商受到的打擊相當大。
伯恩斯坦的報告顯示，儘管整個產業記憶體成本出現歷史性上漲，但蘋果的季度每股收益僅受到「0.3%的影響」，蘋果「毛利率相當高」以及至關重要的「與記憶體製造商簽訂的長期合約（通常為12個月）」，都是關鍵的緩衝因素。
DRAM價格近一季飆漲一倍多
伯恩斯坦解釋說，自2025年第二季以來，DRAM和NAND快閃記憶體的市價分別飆升104%和52%，而現貨價格「漲幅更為驚人，分別飆漲206%和59%」。
分析師馬克．紐曼（Mark Newman）指出，原始設備製造商（OEM）實際支付的DRAM合約價格上漲幅度在38%至69%之間，其中「通訊DRAM的成本漲幅最大」。NAND快閃記憶體合約價格漲幅較為溫和，僅5%-16%，而用於AI伺服器的HBM快閃記憶體價格「相對平穩」。
根據粗略估計，記憶體佔個人電腦（PC）物料清單成本的比例最高，占比約13%，其次是傳統伺服器，占比約12%，然後是手機和AI伺服器，占比約8%。
伯恩斯坦的報告總結說，這波記憶體的價格飆升，對PC、傳統伺服器和手機的總銷售成本產生個位數百分比的低至中等影響，而對AI伺服器的影響微乎其微。
該報告強調，OEM廠商的獲利能力受到的衝擊應該完全是暫時的，因為歷來各家OEM公司都能夠將零件價格上漲，轉嫁給消費者。
惠普和美超微可能受到最大衝擊
伯恩斯坦指出，硬體OEM廠商通常能夠將大漲的記憶體成本轉嫁給消費者，短期內，記憶體價格飆漲，只會對利潤率產生短期的暫時影響，而且伺服器的毛利率與DRAM價格走勢「沒有顯著關聯性」。
儘管如此，短期壓力仍存在差異。伯恩斯坦認為，惠普（HPQ）和美超微（SMCI）的每股盈餘（EPS）可能面臨最大下行風險，以季度計算，跌幅可能高達19%。戴爾和慧與（HPE）緊隨其後，EPS跌幅預計分別為6%和4%。儘管市場預期記憶體晶片價格漲勢將延續至2026年，然而，蘋果仍然最不易受記憶體價格波動的影響，這進一步鞏固其獨特優勢。
短線來看，目前台灣記憶體晶片製造商股價漲多拉回，華邦電股價今天（11月26日）盤中大跌4.2元或7.3%，報53.3元，近5天急跌15.6%，今年來仍大漲2.7倍。南亞科盤中下挫7.5元或5.23%，報136元，近5天急跌18.75%，但是今年來仍飆漲3.8倍。
更多信傳媒報導
快訊》總統賴清德親口證實中國2027年武統台灣 今開國安會議提出應對方案
國軍人事急轉彎！李世強擠進上將「末班車」 唐華轉任國防大學校長擬由蔣正國接棒
賴清德華郵投書宣布1.25兆國防擴軍藍圖 台股軍工族群多漲停
其他人也在看
台積電美國廠Q3獲利跳水99％！ 驚傳「數千片晶圓全報廢」
台積電日前公布第三季財報，美國廠單季獲利暴跌99%，市場近日傳出，亞利桑那州「Fab 21」廠區在9月中旬發生斷電事故，導致供應晶片製程所需的工業氣體被迫中斷，生產線瞬間停擺至少數個小時，意外使得正在中廣新聞網 ・ 17 小時前
「小台積電」富邦0052拆股後恢復交易第一天！ 爆逾20萬張大量奪成交王
截至11:29，「小台積電ETF」富邦科技（0052）完成1拆7，股價從24萬多變成3萬多，今（26）日恢復交易第一天，股價最高觸及35.4元，隨後在32.33元附近震盪，上漲0.83%，成交量衝破20萬張居成交王。Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
分析／他已清空持股 改抱這類股！林昌興示警 未見1關鍵訊號絕不冒進
美股在Google最新Gemini 3.0表現「好到瘋狂」帶動下，科技股大復活，台股期貨夜盤也大漲438點，市場一片普天同慶。但台灣金融培訓協會理事長、期貨分析師林昌興在《財經起床》節目中卻潑下一盆冷水，直言眼前只是跌深強彈，「我股票本身是沒有的，各股的我都清光了，這邊就買一些金融股而已」，並且強調短線最多只看一週，反彈要拿來調節，而不是再度衝高。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
台股尾盤爆2855億元「史上最大量」！成交量衝破7130億元破紀錄 專家示警
台股今（24）日尾盤在指數編纂公司MSCI（明晟）最新權重調整今日收盤生效之下，最後一盤成交爆出新台幣2,855億元「史上最巨量」，創下歷史新高，收盤小漲69點，收在26,504點，成交值達7,130億元，也是今年單日最大量，專家表示，目前五日線26,740點未站穩，仍需觀察反覆測底的走勢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
定期定額重新洗牌 存股族新歡是誰？ 高息＋成長雙優勢 00918定期定額激增78％
在長期投資風氣帶動下，愈來愈多人透過定期定額ETF參與市場。尤其今年市值型ETF表現亮眼，使得更多人願意以定期定額方式參與市場。相較之下，定期定額布局高股息ETF的戶數成長出現明顯分化，可見市場更精準挑選「具成長性的高股息」產品長線布局，不再是全面追逐殖利率。中時財經即時 ・ 1 小時前
被動元件再現烏龜綠！蜜望實重挫逾9%....國巨、華新科翻黑 盤中唯6檔小兵收紅
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股在歷經上週大跌近千點後，今（25）日早盤一度強彈逾600點，站回2萬7千點大關，不過盤中漲勢收斂，截至中午11點25分，加...FTNN新聞網 ・ 1 天前
瞄準記憶體巨頭砸錢！小兒捧逾31億強勢掃貨南亞科 再砸破23億元搶進華邦電逾4萬張
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導台股加權指數今（24）日終場上漲69.3點，以26504.24點作收，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。據證交所盤後公布籌碼動向...FTNN新聞網 ・ 1 天前
子公司工業富聯因「訂單展望下調」謠言觸跌停 鴻海發重訊
鴻海子公司富士康工業互聯（工業富聯）遭爆訂單或展望下調，24日在A股掛牌盤中觸及跌停，光是最近2個交易日跌幅已達15%，收盤價55.94元人民幣，探2個月低點。針對工業富聯遭網際網路平台消息指稱「下調中廣新聞網 ・ 1 天前
Ｑ3淨利年增255%！「這檔」獲MSCI青睞爆3.9萬成交量悍噴4% 華邦電也飆不贏
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導指數編纂公司明晟（MSCI）半年度調整於昨（24）日盤後生效，台股加權指數爆出7140.87億巨量，其中MSCI全球標準指數新增致茂...FTNN新聞網 ・ 1 天前
資金逢低加碼 0050、0056投資人數雙增
台股上周隨美股回落而重挫，投資人不畏亂流逢低進場，買氣集中元大台灣50(0050)與主要高股息ETF，0050周增7.4萬人奪冠，並改寫6/20分割恢復交易後次高紀錄；元大高股息(0056)、國泰永續高股息(00878)分別周增2.1萬、1.3萬人。中時財經即時 ・ 1 天前
台積電狂漲40元救場 台股強彈400點！熱錢跑到「這2大族群」
美國聯準會（Fed）降息預期升溫，激勵美股大漲，台股今（25）日早盤順勢強彈，一度飆升逾600點、突破27000點大關，最高衝上 27118點。不過買盤力道在尾盤轉弱，漲勢收斂，終場上漲407點（或1.54%），收在26912點，27000 點得而復失，成交量約4756億元。資金主要湧向電子權值股、具漲價題材的記憶體族群以及PCB個股。中時財經即時 ・ 23 小時前
南亞科爆鉅額違約交割！「記憶體大翻車」引爆市場震盪
DRAM大廠南亞科（2408）驚傳巨額違約交割案，總金額高達2,646.45萬元，成為今年上市公司的第三起、上市櫃市場合...聯合新聞網 ・ 14 小時前
股利政策出爐！兆豐金前三季EPS 1.91元、估明年台幣在28.5~31元區間
兆豐金今天舉行法說會，前三季每股獲利達1.91元，居公股第一名。展望後市，兆豐金總經理張傳章表示，今年第四季信用成本下降，子公司獲利穩健，資本充足，今年股利政策將會以現金股利為主，將與過去配發率75%相當，未來會以穩健資本，ROE 10%、ROA1%為目標。預期明年台灣經濟溫和成長，央行利率政策會維持不變，估美元兌台幣會在28.5~31元區間。太報 ・ 22 小時前
台股上漲364點！ 聯發科噴8% 軍工起飛「這2檔」攻漲停
台股今（26）日早盤開高震盪，來到27148點，上漲236點，漲幅0.88%，預估成交量4500億，櫃買指數則開高震盪，早盤來到256.03點，漲1.65點，漲幅0.62%。EBC東森財經新聞 ・ 3 小時前
美元指數失守100 專家估站穩月線才利反攻
[NOWnews今日新聞]美元指數失守100，加上台股走揚，新台幣兌美元今（26）日早盤強升逾1角，一度來到31.335元。由於美國9月零售銷售數據放緩，外匯專家李其展受訪時表示，接下來就看初領失業救...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前
記憶體族群回神！力積電續跌…國家隊掃貨3475張 撒1.1億捧成買超第3大
[FTNN新聞網]記者鄧宇婷／綜合報導台股上市指數昨（24）日終場上漲69.30點，26504.24點，漲幅0.26%，成交金額為7140.87億元。上週五（21日）美股收盤表現強勁...FTNN新聞網 ・ 1 天前
漲瘋了！網通新股王光聖半個月狂飆47%...今再寫1345元新天價
矽光子龍頭股、網通新股王光聖（6442）今（25）日再度寫下新天價1345元，自11月12日起漲以來，半個月來狂飆43%的漲幅，在大盤氣勢正盛之際，矽光子族群也不遑多讓，包含波若威（3163）、聯亞（3081）、聯鈞（3450）、上詮（3363）、眾達-KY（4977）等個股都有超過半根漲停板的表現，成為盤面相當強勢的族群。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
下個是誰？羅唯仁「帶槍投英特爾」 爆魏哲家陷更大人事危機
台積電日前爆出重量級人事震撼彈，退休資深副總羅唯仁遭指控在離職前影印二十箱資料，並轉投美國英特爾，引發科技圈譁然；台積電已於11月25日提告羅唯仁。有消息指出，這已讓董座魏哲家面臨一場關於人事布局的思考，因台積電中生代接班梯隊的競爭暗潮浮現，任何人事決策不慎，都可能引發比此次跳槽事件更嚴重的技術與人才外流。中時財經即時 ・ 3 小時前
機器人族群笑開花！這「設備大廠」勁揚7%領軍...雷虎、致茂也衝了 東元獨自跌半根
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（25）日以26,995.90點開高，最高觸及27,118.02點，截至上午11點50分，持續走揚中，而機器人概念股盤中同步...FTNN新聞網 ・ 1 天前
被動元件慘綠一片！僅1檔小兵靠業績逆襲...漲逾半根 Q3 EPS轉盈季增飆816%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（26）日在大型權值股聯發科（2454）、台積電（2330）、鴻海（2317）開高走高，以及國防軍工族群漲停衝鋒的帶動下，...FTNN新聞網 ・ 40 分鐘前