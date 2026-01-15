「Best for Women」理念落實中台灣 蘭承國際蘭馨交流協會正式成軍

【警政時報 江雁武／綜合報導】台中蘭承國際蘭馨交流協會於115年1月13日下午4時30分，假台中潮港城隆重舉行第一屆會員大會，正式宣告協會成立。大會依序完成會務報告、章程審議、年度工作計畫與預算通過，並順利選出首屆理事、監事團隊，象徵協會正式邁入制度化、常態化運作階段，為中部地區女性公益與交流平台揭開嶄新篇章。

蘭馨總會創會總監蔡鈴蘭蒞臨蒞臨指導並致詞。(圖/記者澄石翻攝)

此次成立大會冠蓋雲集，獲得蘭馨體系與女性社團高度重視。包括蘭馨總會創會總監蔡鈴蘭、現任總監施秉慧、會員擴展委員會主委陳淑真前總監、蘭馨總會執行長游毓珊、秘書林培瑄，以及輔導母會台中市美亞會創會長鞏美暖、會長楊月婷等貴賓蒞臨指導；同時亦有來自各縣市姊妹會代表到場祝賀，包含桃園璀璨會、台中縣會、彰化縣員林會、南投縣會及高雄縣鳳凰會等，展現跨縣市連結的高度向心力。

大會在莊嚴會歌聲中揭開序幕，全體會員齊聲高唱並朗讀會員信條，誓言中彰顯「交流、公益、傳承、共好」的核心精神，現場氣氛肅穆而感人。會中各項重要議案皆獲一致通過，不僅展現會員高度共識，也突顯協會運作透明、組織基礎穩固，為未來推動各項會務奠定良好根基。

跨縣市力挺，台中蘭承國際蘭馨協會第一屆會員大會圓滿成功。(圖/記者澄石翻攝)

蘭馨總會創會總監蔡鈴蘭致詞時指出，台中蘭承國際蘭馨協會的成立，象徵蘭馨精神在中部地區的深化與延伸，更是國際蘭馨「Best for Women」核心理念的具體實踐。她表示，當女性透過組織平台彼此支持、共同成長，影響力將從個人擴展至家庭、社區，進而回饋整體社會，期許台中蘭承國際蘭馨協會成為中部女性公益的重要推手。

現任總監施秉慧亦表示，現代女性在家庭、職場與社會中肩負多重角色，協會的成立正提供一個讓女性交流經驗、凝聚行動力、共同成長的重要平台。她高度肯定籌備團隊的用心與效率，並期盼協會透過制度健全的運作，使公益服務從單次行動，逐步發展為長期、穩定且可持續的投入。

台中蘭承國際蘭馨協會正式成立，新任理事長蔡佳欣凝聚女性力量，打造中部公益交流新平台。(圖/記者澄石翻攝)

新任理事長蔡佳欣致詞時回顧籌備歷程，表示協會的誕生，源自一群女性對「女人幫助女人」理念的高度認同與實踐決心。身兼生醫科技與珠寶產業女企業家的她強調，未來將秉持公開透明、專業分工與制度化治理原則，整合各界正向資源，讓公益行動兼具深度與溫度。

展望未來，蔡佳欣提出三大核心發展方向，包括文化與國際交流、弱勢婦女及兒童關懷，以及女性成長與培力計畫。協會將透過講座、論壇、公益服務與跨界合作等多元形式，協助女性拓展國際視野、提升自我價值，同時回應在地社會實際需求。

打造女性公益交流平台，台中蘭承國際蘭馨協會邁入制度化運作。(圖/記者澄石翻攝)

大會最後完成首屆理監事選舉，並隨即召開理監事聯席會議，確立分工與推動節奏，正式啟動協會常態化運作。與會貴賓與會員一致認為，台中蘭承國際蘭馨協會的成立，將為中部女性公益與交流注入新動能，其未來發展深具指標意義。

