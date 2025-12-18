Bethesda《上古卷軸6》已開發7年，遊戲總監終於曝新進度

今年 7 月份，Bethesda 旗下正在開發中的超級奇幻 RPG 大作《上古卷軸6》在 2018 年宣布 7 年過後終於有新消息，確認開發過程一切順利，並且也已經具有了「相當可玩性」，只要進一步完善就能與玩家們見面。不過，這件事情似乎有所轉變，日前工作室負責人 Todd Howard 接受訪問時反而改口說，《上古卷軸6》並不會那麼快推出，雖然目前進展得很順利，但他也向粉絲們呼籲不要擔心，給他們更多的時間就能帶來更完善的遊戲版本，表示《上古卷軸6》值得有更多時間開發。

(Credit:Bathesda)

廣告 廣告

綜合外媒報導，已經宣布 7 年，目前正在開發的 Bethesda 旗下大作《上古卷軸6》其實早在去年 3 月份就有早期遊戲版本，並且今年 7 月份進一步確認已經有了相當可玩性，只要能夠完成進一步完善就能正式上市，讓玩家們繼 14 年前的《上古卷軸5 無界天際》後再度玩到《上古卷軸《上古卷軸》新作。

不過，Bethesda 負責人，同時也是《上古卷軸6》的遊戲總監 Todd Howard 最近受訪時確認，《上古卷軸6》其實還有很長一段路要走：「進展得非常順利，Bethesda 的大多數人員也都投入開發了。但許多作品的開發時間總重疊。所以這是一個很長的過程。」

他並表示，他們想要花更多時間，將《上古卷軸6》進一步完善後在與玩家們見面：「玩家們真正想要的是什麼？想要的是一款在完善之前推出，但無法符合玩家期待的遊戲？還是會想要在烤箱內待得夠久，最後出爐時美味無比的火雞？我覺得是後者。所以我們會盡可能花更多時間，直到它變得很完美、很棒為止。」

而 Bethesda 的遊戲總監 Angela Browder 也表示，在《上古卷軸6》中出現了許多技術進步，對於玩家們來說肯定也會覺得很讚，只是就是得等他們更多時間，遊戲才會正式推出。而事實上，從 2018 年宣布至今《上古卷軸6》的開發期已經 7 年過去，因此對玩家們來說，或許也不介意多等一陣子，只希望這個睽違 14 年的續作能夠做到真正完美，讓玩家們享受其中。