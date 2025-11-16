Bethesda遊戲總監Todd Howard稍早接受訪談時，再次更新玩家期待已久的《上古卷軸6》 (The Elder Scrolls 6)開發進度。該作自2018年的E3電玩展發表至今已經超過7年，Todd Howard仍明確表示，這款備受期待的角色扮演遊戲距離實際上是「還很遙遠」 (still a long way off)，並且告誡粉絲應保持「耐心」，不希望粉絲對此感到焦慮。

Bethesda稱《上古卷軸6》「還很遙遠」，但已可玩

已進入可玩階段，Bethesda遊戲總監稱正「每日投入開發」

Todd Howard也透露了正面進展，表示《上古卷軸6》已經是其「每日投入」 (the everyday thing)的專案，並且由他親自擔任總監，更透露團隊才剛在11月9日進行了一次「大型試玩」 (big play test)。

坦言2018年公布太早，稱團隊需「創意重置」

針對為何在2018年的E3展會早早公布《上古卷軸6》，Todd Howard坦言他經常反思此決定是否正確，甚至透露如果重來，可能會用更隨意方式宣布。

現已離職的前Bethesda資深設計師Bruce Nesmith曾透露，Todd Howard當年同意提早公布，是因為粉絲們幾乎快拿著「乾草叉和火把」衝進辦公室詢問遊戲下落。

此次的超長宣發週期也打破了Bethesda過往的傳統 (如《異塵餘生4》 (Fallout 4)從宣布到發售僅5個月，《上古卷軸V：無界天際》 ( (The Elder Scrolls V: Skyrim))也不到一年，反而更接近《星空》 (Starfield)於2018年宣布、2023年才正式發售的模式。

Todd Howard解釋，在《上古卷軸V：無界天際》大獲成功後，團隊需要一次創意的重置 (creative reset)，因此決定先後投入《異塵餘生4》、《異塵餘生76》，以及《星空》的開發。

效仿《上古卷軸IV：遺忘之都 重製版》？Todd Howard期望《上古卷軸6》未來能「驚喜上市」

至於未來的發行策略，Todd Howard似乎對今年4月由Virtuos開發、Bethesda監督的《上古卷軸IV：遺忘之都 重製版》 (The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered) 的「驚喜上市」模式相當滿意 (該作目前是2025年美國暢銷榜第5名)。

Bethesda專案滿檔

除了《上古卷軸6》，Bethesda目前也正持續為《異塵餘生76》提供新內容 (包含Prime Video影集連動)，並且已確認投入《異塵餘生5》的開發，市場也傳聞《異塵餘生3》的重製版正在籌備中。

