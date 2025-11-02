Bichette三分砲轟退大谷翔平 藍鳥3比0領先道奇搶第7戰主導權
世界大賽第7戰今（2）日點燃。大谷翔平先發陷亂流，3局上被Bo Bichette掃出中外野3分炮，提前退場。洛杉磯道奇前三局打線未突破Max Scherzer，多倫多藍鳥一鼓作氣取得3比0領先，搶下主導權。
首局上，大谷翔平先在打擊端敲出中間方向安打，但道奇後續未能送回分數。隨後大谷登板先被George Springer敲安，接連三振Nathan Lukes、Vladimir Guerrero Jr.，George Springer盜壘被抓，藍鳥攻勢熄火。
2局上，道奇三上三下。大谷翔平續投卻再遇麻煩：先保送Bo Bichette，Addison Barger補上右外野安打，形成一、二壘。雖然連抓兩個飛球出局，Ernie Clement又補刀安打塞滿壘包。臨門一刻，大谷飆三振Andrés Giménez，驚險過關。
3局下，Springer開路再敲安、Lukes短打推進，大谷暴投讓跑者上三壘，對Guerrero Jr.選擇故意四壞，想換取雙殺機會。未料到Bichette逮中機會，將球送出中外野牆外，3分炮打破僵局。大谷投不滿3局退場，由Justin Wrobleski接手，藍鳥以3比0領先。
