BIGBANG世巡台灣唱4天！會員優先購開放申請 搶票攻略一次看

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

【緯來新聞網】南韓天團BIGBANG「BIGBANG 20/26 WORLD TOUR」世界巡迴演唱會確定登台，主辦單位為超級圓頂，台灣一口氣排入兩場，分別是2026年10月10日、11日的台北大巨蛋場，以及2027年2月27日、28日的高雄國家體育場壓軸場。雖然售票細節尚未公布，但BIGBANG過往演唱會多採會員優先購制度，官方近日公開第6期會員「BIGBANG OFFICIAL 6th V.I.P」招募公告，一般申請期限只到8月31日，想搶得先機的粉絲務必把握，《緯來新聞網》整理完整買票攻略流程，幫助歌迷提前備戰。

廣告 廣告

BIGBANG台灣唱2場！會員搶先買票。（圖／翻攝Instagram)

根據官方公告，第6期會員早鳥申請時間為韓國時間2026年5月18日中午12時至6月7日晚間11時59分，目前已截止；一般申請自韓國時間6月8日凌晨0時起跑，至8月31日晚間11時59分止，換算台灣時間為8月31日晚間10時59分截止。



會員資格自加入日起算，有效期間至韓國時間2027年8月31日凌晨0時為止，正好涵蓋台北與高雄兩地場次。售價為25,000韓元（約新台幣524元），亦可選擇以18美金或2,800日元付款。加入方式為登入「BIGBANG 20TH ANNIVERSARY OFFICIAL COMMUNITY」官方社群，進入社群內SHOP頁面，購買「BIGBANG OFFICIAL 6th V.I.P」即完成入會，且僅限官方社群加入者購買，每人限購一份，不可重複購買。

BIGBANG台灣唱2場！會員搶先買票。（圖／翻攝Instagram)

會員福利共有五大項，包含數位會員卡（初期先提供印有成員親筆簽名的臨時卡，後續將更換為6th V.I.P正式logo版本）、會員專屬貼文閱覽權限、會員專屬社群空間參與權限、會員專屬商品購買優惠，以及會員專屬線上、線下活動參與機會，官方並載明演唱會優先購與現場活動將另行公告，各地區的優先購參與機會可能有所不同；早鳥入會者另獲加碼數位獎勵。

BIGBANG台灣唱2場！會員搶先買票。（圖／編輯周欣儀AI製圖)

特別要注意的是，官方在注意事項中強調，購買會員時必須正確填寫可供本人驗證的身分證件或護照上的姓名，若非以本人名義加入，將無法享有會員福利；參與演唱會優先購或需驗證本人的活動時，購買會員時填寫的姓名須與證件姓名一致才能使用資格。



此外，會員福利僅限本人使用，不得販售、轉讓或出借給他人，包含家人與朋友，違者將被取消會員資格；若優先購完成後被查獲不正當交易，票券可能在未事先通知的情況下遭強制取消。會員商品購買後7日內可退款，但超過7日、已閱覽會員專屬貼文、已進入專屬社群或已使用會員福利者，均無法退款。會員申請網址:https://bigbang.bstage.in/contents/6a06cbfc82495460eb4b2907



BIGBANG今年適逢成軍20週年，此次世界巡演橫跨亞洲、北美與歐洲共18座城市，台灣是少數獲得兩城場次的地區，台北場更落在雙十連假，高雄場則是整趟巡演的最終站。建議粉絲在期限前以本人名義完成入會，並提前準備好售票平台帳號與付款方式，持續鎖定官方訊息，第一時間掌握開賣動態。

更多緯來新聞網報導

邱以太大螢幕露屁股自豪「很翹」 媽媽林葉亭給高分

易烊千璽要來台灣啦！近距離聊天看電影門票這天開賣