BIGBANG來台唱共4場！10月大巨蛋 明年在高雄
南韓天團BIGBANG迎來出道20週年，隊長GD近期多次透過社群與活動釋出回歸訊息，團體合體動向引發關注。今日終於公布海外巡演行程，台灣場將於10月國慶連假登場，在台北大巨蛋連唱兩天，並預計於明年南下高雄世運主場館開唱，消息一出引發粉絲熱烈討論，準備搶票。
韓國超人氣天團BIGBANG以強烈舞台魅力掀起全場高潮，如今更讓粉絲振奮的是，巡演確定將於今年10月登台演出。南韓天團BIGBANG迎來出道20週年，隊長GD近期在社群與活動中不斷釋出回歸線索，團體合體動向備受期待。日前先行公布首爾場巡演後，11日正式揭曉海外巡演規劃，台灣將舉辦4場演出，分別登上台北大巨蛋與高雄國家體育場（世運），北高共4場演出，規模相當罕見，也寫下K-POP新紀錄。
BIGBANG成軍20年，在全球流行樂壇累積高人氣與代表性作品。粉絲期盼多年終於迎來合體消息，不過目前僅公布場次資訊，售票日期與票價仍未公開，已吸引大批粉絲提前準備搶票。
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