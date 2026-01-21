「BIGBANG光環」吃香！勝利極樂柬埔寨 韓媒爆密謀「Burning Sun 2.0」

勝利出獄後重心轉往東南亞，被爆在柬埔寨與犯罪組織開趴。翻攝YT@지릿지릿

韓國天團BIGBANG今年迎來出道20週年，已離團的前成員勝利近況再曝光！昨（20日）韓國記者吳赫鎮在YouTube頻道「지릿지릿」爆料，直指勝利試圖在柬埔寨打造「第2個Burning Sun」！

勝利近況曝光！與犯罪組織極樂同歡

昨吳赫鎮記者爆料勝利似乎想在柬埔寨打造「第2個Burning Sun」，透露接獲多次爆料，聽聞勝利在當地與洗錢、詐騙組織、賭場相關人士往來密切，還與柬埔寨犯罪園區的幹部一同開趴同歡。吳赫鎮指出，雙方談了不少生意上的事情，只是原本被視為事業夥伴的人士近期遭逮捕，勝利的新夜店版圖能否成真，還是未知數。

吳赫鎮也分析道，勝利雖然已在韓國難以翻身，但在東南亞一帶，仍能以「BIGBANG出身」頭銜吃得開，似乎想藉此重操舊業。他也透露勝利目前常往返泰國，重心落在東南亞。

被懷疑與勝利走得近的，正是詐騙全球千億元的太子集團，該集團創辦人陳志先前已落網，遭美國司法部起訴，同時也被英國政府列為制裁對象，日前已被引渡回中國。

勝利入獄1年半沒學乖！曾撂話把GD帶來

勝利先前曾在柬埔寨活動撂話，要把GD帶來這裡。翻攝YT@지릿지릿

此外，勝利之前曾在柬埔寨的一場活動，誇口「有一天會把GD帶來這裡」，引發輿論撻伐。而舉辦活動的地點，被指是隸屬於太子集團旗下的「Prince Brewing」，目前已歇業正在尋找新買主。

勝利2019年甫因夜店Burning Sun引爆的性醜聞，在該年2月宣布退出演藝圈，還因為涉及性交易仲介、慣性賭博、業務侵占等9項罪名，為此入獄1年半，2023年2月期滿出獄，只是出獄後的勝利似乎仍沒學乖，屢屢被目擊現身海外夜店，還捲入非法事業，持續成為爭議人物。



