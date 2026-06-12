BIGBANG宣布高雄開唱秒引暴動 旅館價格狂飆讓粉絲全看傻眼

記者林宜君／台北報導

韓流天團BIGBANG宣布睽違多年再度展開世界巡迴演唱會，不僅將於今年10月登上台北大巨蛋，更確定明年2月前進高雄世運主場館開唱。（圖／翻攝自YouTube@Coachella畫面）

韓流天團BIGBANG宣布睽違多年再度展開世界巡迴演唱會，不僅將於今年10月登上台北大巨蛋，更確定明年2月前進高雄世運主場館開唱。消息一出讓大批粉絲興奮不已，但演唱會門票還沒開賣，高雄住宿價格卻已率先掀起熱議。BIGBANG日前公布巡演時程，確認將於2027年2月27日、28日在高雄國家體育場（世運主場館）舉辦演唱會。由於演出日期恰逢228和平紀念日連假前後，不少粉絲第一時間湧入訂房平台搶訂住宿，卻發現房價已明顯上漲。

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由於演出日期恰逢228和平紀念日連假前後，不少粉絲第一時間湧入訂房平台搶訂住宿，卻發現房價已明顯上漲。（圖／翻攝自Threads）

有網友分享，原本約5000元上下的4人房，價格迅速飆破9000元，部分房型甚至逼近萬元。至於雙人房，也普遍來到4000元至5000元區間，且空房數量相當有限，引發粉絲熱烈討論。不少歌迷直呼房價漲幅驚人，認為演唱會加上連假效應，讓住宿市場需求瞬間增加，也有人苦笑表示：「包車當天來回可能還比較划算」、「連假已經夠貴，再碰上BIGBANG根本翻倍漲」。此外，也有成功完成訂房的粉絲透露，事後卻收到訂單取消通知，引發外界猜測。部分網友認為可能是短時間內訂房需求暴增，業者尚未即時更新房況所致；但也有人質疑是否有業者取消原訂單後重新調整價格，各種說法在網路上持續發酵。

BIGBANG迎來出道20週年，隊長G-Dragon近年多次透露團體回歸計畫。（圖／翻攝自IG @xxxibgdrgn）

BIGBANG迎來出道20週年，隊長G-Dragon近年多次透露團體回歸計畫。日前官方率先宣布將於8月21日至23日在韓國高陽體育場開唱，隨後再公布海外巡演城市，其中台灣場確定於10月10日、11日在台北大巨蛋舉行，高雄場則安排在明年2月27日、28日登場。雖然距離演出仍有一段時間，但大批V.I.P早已提前備戰，不只關注售票資訊，就連交通與住宿也開始搶先布局，足見BIGBANG多年來在台灣依舊擁有驚人號召力。

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