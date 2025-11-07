BIGBANG明年回歸！ 像嗎？網現「低配版」挨轟

南韓天團BIGBANG即將回歸，但現在網路上竟然出現低配版。（圖／翻攝自@關恆（蹦山咔拉咔））





南韓天團BIGBANG即將回歸，但現在網路上竟然出現低配版，遭網友砲轟抄襲韓流天王GD，在演唱會期間宣布明年4月BIGBANG將合體回歸，許多粉絲引頸期盼，但沒想到還沒等到BIGBANG，先等來了中國山寨版，近期雲南有網紅在直播上模仿BIGBANG的MV，從妝髮到舞步都高度還原，一個小時就吸引超過600萬人次觀看，賺進大把鈔票，此舉引發BIGBANG粉絲不滿，認為這不是致敬，根本就是抄襲。

韓流天王GD在台北大巨蛋證實，BIGBANG將在明年20周年合體回歸，讓不少粉絲相當期待，但是究竟是4人合體，還是夢回5人時代，粉絲議論紛紛，不過中國雲南卻有網紅搶先BIGBANG合體，在網路上暴紅。中國網紅雲南BIGBANG：「WOW，Fantastic Baby。」

從妝髮到神情都高度模仿，就連運鏡隊形也都精心設計，中國雲南這5名親兄弟稱為了致敬偶像BIGBANG，才會拍影片模仿，甚至開一個小時直播，就吸引超過600萬人觀看，賺進大把鈔票。但山寨終究不是正牌，許多粉絲不滿，版權費上繳BIGBANG了嗎，也讓網紅趕緊拍影片道歉滅火。

中國網紅雲南BIGBANG：「大家千萬不要把我們的偶像拿來跟我們做對比啊，因為喜歡BIGBANG才會有我們的出現。」

不過中國民眾模仿明星暴紅不是第一次，長相神似周杰倫的粥餅倫就是其中一個，但沒想到他近期拍影片表示，他只是想朝聖真的周杰倫，卻遇上黃牛詐騙。中國網紅粥餅倫：「不要輕易相信別人，這個說不好聽的，太可恨了，咱也不說什麼，咱下來記住就行了。」

粥餅倫表示當時在網路上發文，沒有搶到周董的演唱會門票，就有網友主動私訊他，可以把票讓出，沒想到轉出4000元人民幣，約台幣17000元之後，對方就無消無息，他才驚覺遭到詐騙趕緊報案，讓他無奈表示雖然不是大數目，但總是一個一個煎餅的血汗錢，會記起教訓不輕易購買黃牛票。



