BIGBANG高雄場才官宣！訂房平台先炸鍋 房價飆破9000元
【緯來新聞網】南韓天團BIGBANG世界巡迴演唱會高雄場消息一出，訂房平台隨即出現劇烈波動。有粉絲搶在宣布後立刻上網查詢住宿，發現2月27日的4人房單晚已從原本約5000元飆破9000元，逼近萬元大關，引發大批粉絲不滿。
BIGBANG20週年回歸。（圖／翻攝Instagram )
BIGBANG今年迎來出道20周年，官方宣布展開世界巡迴，台灣場次分為兩地：台北大巨蛋訂於今年10月10日、11日，高雄國家體育場則落在明年2月27日、28日，合計4場。高雄場宣布後，部分粉絲隨即發現，演出日期與228連假高度重疊，節假日本身已帶動住宿需求，再加上大型演唱會湧入的外地觀眾，雙重因素推升了房價漲幅。有粉絲在社群留言表示，與其花高價訂房，不如當天包車來回，反而更為划算。
除了漲價問題，部分已成功預訂的粉絲事後收到訂單取消通知，引發更多猜測。有網友認為，可能是平台短時間內湧入大量訂單，業者來不及即時鎖定房況所致；也有人懷疑是業者主動取消，意圖以更高價格重新上架。目前各方說法不一，訂房平台與業者均未就此公開說明。部分粉絲已表示將向高雄市政府相關單位投訴，要求介入調查是否存在趁機哄抬價格的情形。
事實上，BIGBANG此次宣布巡演並非全然突然。隊長GD近兩年來多次在公開場合透露團體有回歸計畫，讓粉絲長期處於等待狀態。官方率先公布首爾場次，訂於今年8月21日至23日在高陽體育場登場，隨後再加碼宣布海外巡演地點，台灣成為其中一站。
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