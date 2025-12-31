Bii畢書盡台北跨年出包「下台急道歉」 陳勢安在桃園唱了同一首歌

Bii畢書盡隔了10年再度踏上台北最High新年跨年，陪著粉絲一起跨進2026年，他一連唱了多首經典歌曲，其中唱到《勢在必行》時，他不小心失誤忘詞，他受訪時道歉表示，「唸錯詞，唸回去感覺有點來不及，其實自己很少唱這首歌，比較多合唱，可能這小失誤，讓大家如果感到不舒服 ，抱歉！」

bii畢書盡唱台北跨年。（圖／小娛樂）

巧的是，同時段陳勢安在桃園跨年，也演唱了《勢在必行》這首歌。這首當初是兩人的合唱歌曲，如今分別在兩地演唱，也算是相當有默契。