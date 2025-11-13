Billboard Live TAIPEI開箱！ 陶晶瑩自虧「最愛唱」搶先中島美嘉飆名曲

陶晶瑩今率先導覽Billboard Live TAIPEI，忍不住唱了一段。Billboard Live TAIPEI提供

座落台北信義區的全新場館Billboard Live TAIPEI搶先開箱！陶晶瑩今（13日）以「開箱 VIP」之姿登場，除了獲贈Billboard Live TAIPEI VIP金卡，象徵台灣首批尊榮會員正式誕生。陶晶瑩更在現場展現「最愛唱主持人」本色，看著舞台上的專業樂手，忍不住技癢地說：「應該要唱吧？」隨後真的唱起名曲〈LOVE〉，親身力行完成最棒的開箱示範。

Billboard Live TAIPEI將在下週二迎來首場演出，由日本天后中島美嘉擔任首演嘉賓，後續更有徐若瑄、大無限樂團（Do As Infinity）、鮮于貞娥（Sunwoo Jung-A）、王若琳、陳勢安與Eric Martin（Mr. Big 主唱）接力登場，跨越日、韓、台、美的陣容氣勢驚人。

陶晶瑩獲贈該場地VIP金卡。Billboard Live TAIPEI提供

陶晶瑩今順道導覽場館，位於台北信義商圈ATT 4 FUN 七樓的新場館，「Gate of Groove」入口光廊宛如穿越次元，四面包覆的光影與節奏讓人第一秒就被震住；「Bar of Melody」則用「喝得見音樂」為概念設計特調，調酒師一搖杯就像在演奏旋律，讓人忍不止拿起手機狂拍。

「Intimate Live」則把Billboard Live的私密系演出精神推向極致，舞台近得彷彿能聞到歌手的香味，座位、角度、動線全依照美、日規格精準打造；「Backstage of Dreams」後台休息室此次難得大開，從燈光、香氣到座椅材質，每個細節都細膩到讓人驚人，被形容「比五星飯店還五星」。

CREDO HOLDINGS董事長白井浩一也分享他與台北的「第一眼緣」。他說第一次來到這座城市就被能量與創造力震撼，「這就是 Billboard Live 想呈現的精神。」他以溫柔又篤定的語氣表示，台北是連接日本與世界的重要城市，能在一年半內打造出這座世界級場館，全靠夥伴間緊密合作，「這是一個由熱情與專業堆疊而成的作品。」更多Billboard Live TAIPEI節目表、售票資訊後續將陸續公布。

中島美嘉下週二三將在該場地首演，2天帶來4場演出，門票已售罄。Billboard Live TAIPEI提供



