Billboard Live TAIPEI開箱 陶晶瑩開唱測設備

記者王丹荷／綜合報導

Billboard Live TAIPEI 今（13）日正式開箱，將由日本天后中島美嘉擔任開箱首演，後續更有徐若瑄、大無限樂團（Do As Infinity）、鮮于貞娥（Sunwoo Jung-A）、王若琳、陳勢安與Eric Martin（Mr. Big 主唱）接力登場，3金主持人陶晶瑩（陶子）今以「開箱 VIP」身分亮相，現場親領 Billboard Live TAIPEI VIP 金卡，象徵臺灣首批尊榮會員正式誕生。

在介紹樂隊時，陶子原以為後方樂手全是外國人，結果發現其實有人臺語也可以通，立刻對鍵盤手親切問候一句：「呷飽沒？」讓全場爆笑。陶子也大讚 Billboard Live TAIPEI 的多元靈魂：「這裡真的是 Mix & Match 的品牌啦！」

陶子也展現「最愛唱的主持人」本色，笑說：「我應該是圈內最愛唱歌的主持人了吧？」又說：「應該要唱吧？」一句話立刻引爆全場驚呼，她又調皮補刀：「試試看音響設備怎麼樣呀！」完全把氣氛推到滿檔。隨後她真的「開金口」演唱名曲《L-O-V-E》，一開嗓就讓現場瞬間安靜，專業級場館加持，讓她完全收服全場。

CREDO HOLDINGS 董事長白井浩一也分享他與臺北的「第一眼緣」。他說第1次來到這座城市就被能量與創造力震撼，「這就是 Billboard Live 想呈現的精神。」他表示臺北是連接日本與世界的重要城市，能在1年半內打造出這座世界級場館，全靠夥伴間緊密合作；Billboard Live TAIPEI 總監、前 Billboard JAPAN CEO 北口正人也感動表示：「BBLTP不是複製日本，而是只有臺北才能誕生的 Billboard Live。」

陶晶瑩（左）與白井浩一社長合影。（Billboard Live TAIPEI提供）

陶晶瑩現身Billboard Live TAIPEI開箱。（Billboard Live TAIPEI提供）