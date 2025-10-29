Billboard Live TAIPEI 世界級音樂巨匠接力演出

記者王丹荷／綜合報導

搖滾經典與爵士靈魂將在年底連番登場，Billboard Live TAIPEI 宣布世界級音樂巨匠接力演出。90年代搖滾代表團體 Mr. Big 靈魂主唱Eric Martin，將以不插電形式重現冠軍神曲〈To Be with You〉唱進臺北信義夜空；榮獲葛萊美提名的傳奇貝斯手Nathan East將攜手24歲天才鋼琴家兒子Noah East，以父子組合帶來《Father Son》爵士靈魂音樂會，譜出跨世代最動人的共鳴篇章。

在K-POP與J-POP風潮席捲亞洲樂壇的此刻，Billboard Live TAIPEI同時也穩穩守護西洋音樂迷的心。許多臺灣聽眾開始重新關注「現場音樂的品質」：回到那個用耳朵就能被震撼的年代。BBLTP認為，西洋音樂並非失去市場，只是暫時失去了「被聽見的方式」。因此，場館以國際級現場體驗為核心，要讓觀眾重新記起：流行會改變，但經典能跨越世代。

搖滾金嗓Eric Martin出道超過40年，以 Mr. Big 主唱之姿征服全球舞台，將於12月20日帶來《ERIC MARTIN “BIG” ACOUSTIC with David Cotterill LIVE IN TAIPEI》。1991年專輯《Lean Into It》收錄的〈To Be with You〉橫掃15國冠軍，成為流行搖滾的經典之最。長年深耕日本市場的他，推出英語翻唱系列《Mr. Vocalist》更奪下金唱片，掀起J-POP翻唱風潮。這次來臺，他將攜手吉他手 David Cotterill 帶來雙人原音舞台，獻唱多首代表作。

11月20日則是爵士界難得一見的傳奇父子檔組合Nathan East、Noah East帶來《Father Son》爵士靈魂音樂會。2025年，Nathan East與兒子Noah攜手推出首張聯合專輯《FATHER SON》，邀來Eric Clapton、Hubert Laws、Merry Clayton、松田聖子、Greg Phillinganes等重量級好友共同參與，融合爵士、R&B與靈魂能量，展現深厚默契與世代傳承的音樂火花。Nathan East 說：「這是夢想成真，能與兒子共同創作，是音樂人生最幸福的事。」Noah 也感性回應：「音樂是我們父子之間最自然的語言。」

