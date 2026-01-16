Billboard Live TAIPEI 四組韓系音樂人接力登台

Billboard Live TAIPEI （簡稱 BBLTP）近期接連迎來多組韓系音樂人來台演出。圖／Billboard Live TAIPEI

Billboard Live TAIPEI（簡稱 BBLTP）近期迎來多組韓系音樂人來台演出，從1月30日 DAMONS YEAR、1月31日 HANRORO、2月6日 GEMINI，到2月27日 GFRIEND 成員 YUJU 的台灣首次個人專場，橫跨流行、R&B與獨立創作領域。其中，YUJU 專場門票開賣即完售，也引發樂迷高度關注。

多次來台的 YUJU，這回首度以個人名義站上 BBLTP 舞台，她透露除了個人作品，也將準備翻唱曲目與觀眾分享。談到台灣，她直言相當喜歡台北與高雄，特別點名台灣甜點，笑說在台灣喝到的珍珠奶茶，是自己心中最好喝的一杯。

1月30日演出的 DAMONS YEAR 則是第三度來台，他提到曾為拍攝底片照片來台旅行，也相當欣賞台灣樂團 Easy Weeds 的音樂。這次將帶著新專輯《CORPUS 0》登台，並期待有機會走訪台南海邊。

曾於金曲音樂節來台的 HANRORO，對台灣留下深刻印象，她表示這次受邀登上 BBLTP 感到相當幸福，將以較為沉穩的歌單，分享屬於自己的青春篇章。首次來台的 GEMINI 則預告將以歷年作品為主軸，營造輕鬆親近的現場氛圍，也希望能造訪九份。