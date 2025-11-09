在《質量效應》 (Mass Effect)系列的年度粉絲慶典「N7 Day」活動上，開發商 BioWare 執行製作人 Mike Gamble 稍早透過官方部落格發文，正式向玩家社群「信心喊話」，證實《質量效應》的下一款正傳作品仍在開發中。

BioWare證實《質量效應》新作仍在開發，未受EA私有化動盪影響

此消息是在其母公司 EA (Electronic Arts) 近期在 550 億美元私有化收購、內部動盪不安之際發布的，顯然是為了安撫擔憂該系列未來的玩家。

亞馬遜影集連結新作，採三部曲後全新故事

Mike Gamble 在文章中並未透露太多關於新作的具體細節，僅強調 BioWare 團隊目前正「埋頭苦幹，完全專注於《質量效應》新作開發」。

不過，他也提到了同步在亞馬遜平台開發中的《質量效應》真人影集。Mike Gamble 表示，影集的「編劇室進展順利」，團隊已釐清其在《質量效應》世界觀中的定位，以及「與新遊戲之間的關聯」。

Mike Gamble 特別指出，影集故事將設定在初代三部曲事件之後，講述宇宙時間線中的一個全新故事，「不會是薛普指揮官 (Commander Shepard) 故事的重述。」

EA 內部動盪引發新作開發擔憂

玩家社群之所以對新作的未來感到擔憂，顯然是源於 EA 近期的巨大動盪。

首先是 9 月份震撼業界的550 億美元私有化收購案；接著，BioWare 自家的前一款大作《闇龍紀元：紗障守護者》 (Dragon Age: The Veilguard) 上市後，顯然未達 EA 期望的「轟動」標準。

作為回應，BioWare 似乎已進入一段「緊縮期」。不僅在今年 1 月裁撤了多名資深員工，甚至在《闇龍紀元：紗障守護者》發售前，EA 就已開始將 BioWare 開發者轉移至其他工作室。

EA 本身似乎也在調整其遊戲開發策略，10 月份剛宣布與 Stability AI 建立合作，計畫導入 AI 工具以「簡化開發流程」 (言下之意即為降低成本)。

傳奇版成功，BioWare 盼藉《質量效應》捲土重來

綜合來看，《質量效應》系列依舊是 BioWare 旗下最受歡迎的 IP，2021 年推出的《質量效應 傳奇版》 (Mass Effect: Legendary Edition) 合輯已證明其強大的號召力。

在《闇龍紀元》新作表現不如預期後，BioWare 顯然正準備將寶押在《質量效應》新作與亞馬遜影集上，期望能藉此捲土重來。然而，前提是他們必須先在母公司 EA 的新戰略與私有化動盪中先生存下來。

