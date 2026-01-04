專注於智慧賞鳥設備的品牌Birdfy，稍早宣布推出兩款全新產品——Birdfy Feeder Vista與Birdfy Hum Bloom。這兩款新品不僅在外型設計上有所突破，更導入了升級版的AI識別技術與高格率錄影功能，試圖讓自家後院的生態觀察體驗再升級。

Birdfy推出360度全景餵食器Vista與專為蜂鳥設計的Hum Bloom，用AI捕捉飛行瞬間

Birdfy Feeder Vista：360度無死角、底部供食不擋鏡頭

不同於傳統鳥類餵食器容易因為飼料槽 (Hopper) 遮擋鏡頭視野，Birdfy Feeder Vista採用獨特的立柱式設計搭配「由下而上」 (Bottom-up)的供食系統。透過內建的氣泵 (Air pump)，飼料會從底部的密封儲存槽被推送到餵食盤上，徹底解決視線遮擋的問題。

Birdfy推出360度全景餵食器Vista與專為蜂鳥設計的Hum Bloom，用AI捕捉飛行瞬間

Vista配置雙鏡頭，可拍攝高達1400萬畫素的全景照片，以及6K HD影片。使用者可以在360度全景視角與傳統廣角視角間自由切換。

此外，為了不錯過任何精彩畫面，Vista改用重量感測器取代傳統的動態偵測來觸發錄影，並且支援120fps慢動作錄影，能清晰捕捉鳥類降落與起飛的瞬間。其內建的AI模型也經過升級，採用大型語言模型 (LLM) 技術，具備上下文理解與生物推理能力，能更精準地辨識鳥種。

機身材質方面，Vista採用玻璃纖維增強的高強度尼龍製成，飼料槽則具備抗菌功能，其氣泵系統更能控制出食速度與份量，減少浪費，並且保持飼料新鮮。

Birdfy Hum Bloom：專為蜂鳥打造的AI攝影機

另一款新品Birdfy Hum Bloom則是專門為了嬌客「蜂鳥」所設計。

Birdfy推出360度全景餵食器Vista與專為蜂鳥設計的Hum Bloom，用AI捕捉飛行瞬間

它採用模仿花朵形狀的花蜜球 (Nectar bulb) 設計，這不僅符合蜂鳥的覓食天性，更巧妙地隱藏了餵食盤，確保拍攝出來的畫面自然且美觀。Hum Bloom同樣支援120fps慢動作錄影，照片畫素則為800萬。

功能性方面，Hum Bloom內建感測器可監控花蜜存量，當需要補充時會自動發送通知。機身包含防蟻護城河 (Ant moat)設計，以及用於持續供電的太陽能板。值得一提的是，其搭載的AI模型是針對蜂鳥特別訓練的，能更準確地識別不同品種的蜂鳥，這也是目前市面上少見的專用功能。

Birdfy 目前尚未公布這兩款產品的具體售價與上市時間，僅表示更多資訊將在今年稍晚釋出。

